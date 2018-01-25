「細谷佳正」のニュースまとめ-2018年1月
2018年01月25日(木)
アニメ「伊藤潤二『コレクション』」追加キャストに石田彰、内田彩ら12名
コミック 2018/01/25 18:00
2018年01月24日(水)
アニメ「学ベビ」に細谷佳正出演、サンリオコラボでキャスト登壇イベント
コミック 2018/01/24 00:00
2018年01月21日(日)
アニメ「明治東亰恋伽」監督は大地丙太郎、森鴎外らのキャラデザも公開
コミック 2018/01/21 21:12
2018年01月19日(金)
アニメ「シンカリオン」追加キャストに吉村那奈美、逢坂良太、細谷佳正ら
コミック 2018/01/19 14:00
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「細谷佳正」の検索結果
「ツキアニ。2」放送が10月に再延期、黒田崇矢演じる黒田の宣伝動画も公開
コミック 2020/06/05 18:30
7月開始予定だった「ダンまち」3期、10月以降に放送・配信を延期
コミック 2020/05/30 11:11
アニメ「進撃の巨人」The Final Season、制作はMAPPA、監督は林祐一郎
コミック 2020/05/29 18:37
「恋わずらいのエリー」デザートで完結、「まいりました、先輩」とのコラボCD付き
コミック 2020/05/23 19:19
「ツキアニ。2」12名のアイドル揃った新ビジュアル、キャラ設定画も公開
コミック 2020/05/20 18:00
「逃げ恥」朗読劇がTV初放送！梶裕貴、内田真礼らキャストが4人1組で日替わり出演
コミック 2020/05/20 10:00
アニメ「BNA」ワタリアホウドリ獣人・ピンガ役に浪川大輔、第7話から登場
コミック 2020/05/14 12:00
アニメ「BNA」第6話から登場、ヘビ獣人・ボリス役は子安武人
コミック 2020/05/07 12:00
アニメ「BNA」第5話より登場するクマ獣人・ジャッキー役に潘めぐみ
コミック 2020/04/30 12:00
アニメ「BNA」第4話から登場するイルカ獣人・ニナ役に前島亜美
コミック 2020/04/23 12:00