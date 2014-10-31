ホビー
会員ページ

お知らせ

「細谷佳正」のニュースまとめ-2014年10月

フリーにて活動中。男性。1982年2月10日生まれ。広島県出身。趣味・特技は映画鑑賞・散歩・剣道。東京アナウンス学院卒業。少年役から青年役を多く演じ、中でも感情の起伏が激しい役柄の演技に定評がある。主な出演作品はアニメ『テニスの王子様』(白石蔵ノ介)、『デビルズライン』(沢崎孝)、『ユーリ!!! on ICE』(オタベック・アルティン)、『進撃の巨人』(ライナー・ブラウン)、『文豪ストレイドッグス』(国木田独歩)、『「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」EPISODE DRAMA』(オルガ・イツカ)、『ハイキュー!!』(東峰旭)、『Caligula -カリギュラ-』(巴鼓太郎)、『オオカミ少女と黒王子』(日比谷健)など。

2014年10月31日(金)

Top

「鬼灯の冷徹」OADに細谷佳正ら新キャスト

コミック 2014/10/31 17:00

バックナンバー

2020
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 6月
2019
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 4月
  • 5月
  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
2018

「細谷佳正」の検索結果

Top

「ツキアニ。2」放送が10月に再延期、黒田崇矢演じる黒田の宣伝動画も公開

コミック 2020/06/05 18:30

Top

7月開始予定だった「ダンまち」3期、10月以降に放送・配信を延期

コミック 2020/05/30 11:11

Top

アニメ「進撃の巨人」The Final Season、制作はMAPPA、監督は林祐一郎

コミック 2020/05/29 18:37

Top

「恋わずらいのエリー」デザートで完結、「まいりました、先輩」とのコラボCD付き

コミック 2020/05/23 19:19

Top

「ツキアニ。2」12名のアイドル揃った新ビジュアル、キャラ設定画も公開

コミック 2020/05/20 18:00

Top

「逃げ恥」朗読劇がTV初放送！梶裕貴、内田真礼らキャストが4人1組で日替わり出演

コミック 2020/05/20 10:00

Top

アニメ「BNA」ワタリアホウドリ獣人・ピンガ役に浪川大輔、第7話から登場

コミック 2020/05/14 12:00

Top

アニメ「BNA」第6話から登場、ヘビ獣人・ボリス役は子安武人

コミック 2020/05/07 12:00

Top

アニメ「BNA」第5話より登場するクマ獣人・ジャッキー役に潘めぐみ

コミック 2020/04/30 12:00

Top

アニメ「BNA」第4話から登場するイルカ獣人・ニナ役に前島亜美

コミック 2020/04/23 12:00

もっと見る
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    弘中アナにえなこがレクチャー『鬼滅の刃』コスプレ挑戦で「目が完全にアニメ」
  2. 2

    宮本彩希が透け感たっぷりバニーコスプレ披露「わたしのオススメでいいですか?」
  3. 3

    くりえみがメイドランジェリーのコスプレを披露「永遠のぶりっ子」
  4. 4

    あやかしトライアングル：「To LOVEる」矢吹健太朗の新連載　「ジ…
  5. 5

    火将ロシエルが幼稚園児に!『ビバモン』コスプレ披露
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む