「細谷佳正」のニュースまとめ-2014年10月
2014年10月31日(金)
「鬼灯の冷徹」OADに細谷佳正ら新キャスト
コミック 2014/10/31 17:00
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コミック 2020/06/05 18:30
7月開始予定だった「ダンまち」3期、10月以降に放送・配信を延期
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アニメ「BNA」ワタリアホウドリ獣人・ピンガ役に浪川大輔、第7話から登場
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アニメ「BNA」第4話から登場するイルカ獣人・ニナ役に前島亜美
コミック 2020/04/23 12:00