「北陸・甲信越」のニュースまとめ-2019年11月
2019年11月29日(金)
JR東日本、台風19号で浸水したE7系8編成は廃車に - 被害額を公表
鉄道 2019/11/29 18:17
2019年11月28日(木)
JR東日本キハE120形、只見線へ - デザイン変更、来春から営業運転
鉄道 2019/11/28 19:31
2019年11月25日(月)
JR東日本、長野県の観光復興「逢いに来てね。信州」キャンペーン
鉄道 2019/11/25 21:35
2019年11月21日(木)
長野電鉄3500系O2編成が引退へ「さよならO2編成イベント」12/7から
鉄道 2019/11/21 22:06
2019年11月15日(金)
JR東日本・JR西日本、北陸新幹線東京～金沢間直通列車の本数通常化
鉄道 2019/11/15 17:37
2019年11月11日(月)
JR東日本・CAMPFIRE共同プロジェクト、信越本線帯織駅を交流拠点に
鉄道 2019/11/11 07:40
2019年11月08日(金)
JR東日本、復興支援の帰りに新幹線自由席が約半額となるきっぷ発売
鉄道 2019/11/08 18:22
2019年11月07日(木)
JR西日本、北陸新幹線「かがやき」など30%割引に「WEB早特14」発売
鉄道 2019/11/07 18:38
JR東日本、北陸新幹線「はくたか」など30%割引「お先にトクだ値」
鉄道 2019/11/07 18:31
2019年11月05日(火)
JR東日本「TRAIN SUITE 四季島」2020年度7～9月期の申込受付開始へ
鉄道 2019/11/05 17:23
JR東日本、新潟地区で国鉄色キハ40系＆弥彦色115系の臨時列車運転
鉄道 2019/11/05 08:23
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えちごトキめき鉄道、直江津駅3・4番のりばに学生向け自習室を設置
鉄道 2020/04/12 17:59
「サフィール踊り子」車内サービス中止「のってたのしい列車」運休
鉄道 2020/04/09 18:39
JR東日本など「グランクラス」営業取りやめ - 車内サービスも中止
鉄道 2020/04/08 18:15
富士急行、大月駅のJR線連絡改札口に自動改札機 - ICカードも対応
鉄道 2020/04/04 21:16
東北・北海道新幹線＆北陸新幹線「グランクラス」軽食に新メニュー
鉄道 2020/04/04 15:39
JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に
鉄道 2020/03/23 20:27
富山駅の路面電車南北接続3/21開業、多様な効果で活力都市の創造へ
鉄道 2020/03/16 18:49
関電トンネルトロリーバス、保存に向けクラウドファンディング開始
鉄道 2020/03/14 19:03
JR東海・JR西日本「立山黒部アルペンきっぷ」発売、8日間乗り放題
鉄道 2020/03/14 18:50
JR東日本、小海線に無線式列車制御システム - 4/20から使用開始へ
鉄道 2020/03/10 18:22