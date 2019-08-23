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「北陸・甲信越」のニュースまとめ-2019年8月

山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2019年08月23日(金)

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JR東日本、2019年秋の臨時列車 - 「ばんえつ物語」客車が上越線に

鉄道 2019/08/23 16:28

2019年08月22日(木)

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鉄道ニュース週報 第187回 北陸新幹線敦賀延伸に向け「福井県並行在来線準備株式会社」設立

鉄道 2019/08/22 06:30

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「北陸・甲信越」の検索結果

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えちごトキめき鉄道、直江津駅3・4番のりばに学生向け自習室を設置

鉄道 2020/04/12 17:59

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「サフィール踊り子」車内サービス中止「のってたのしい列車」運休

鉄道 2020/04/09 18:39

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JR東日本など「グランクラス」営業取りやめ - 車内サービスも中止

鉄道 2020/04/08 18:15

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富士急行、大月駅のJR線連絡改札口に自動改札機 - ICカードも対応

鉄道 2020/04/04 21:16

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東北・北海道新幹線＆北陸新幹線「グランクラス」軽食に新メニュー

鉄道 2020/04/04 15:39

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JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に

鉄道 2020/03/23 20:27

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富山駅の路面電車南北接続3/21開業、多様な効果で活力都市の創造へ

鉄道 2020/03/16 18:49

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関電トンネルトロリーバス、保存に向けクラウドファンディング開始

鉄道 2020/03/14 19:03

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JR東海・JR西日本「立山黒部アルペンきっぷ」発売、8日間乗り放題

鉄道 2020/03/14 18:50

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JR東日本、小海線に無線式列車制御システム - 4/20から使用開始へ

鉄道 2020/03/10 18:22

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