「北陸・甲信越」のニュースまとめ-2019年6月
2019年06月28日(金)
JR東日本「SLばんえつ物語」20周年 - 新津駅にて7/27イベント開催
鉄道 2019/06/28 22:27
JR東日本「海里」新潟・庄内の食と景観を楽しむ列車、10/5デビュー
鉄道 2019/06/28 21:41
2019年06月27日(木)
JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施
鉄道 2019/06/27 18:56
2019年06月19日(水)
東北・北陸新幹線を乗換えなし「金沢直通団体専用新幹線」9月運転
鉄道 2019/06/19 17:53
2019年06月12日(水)
上越新幹線E7系で輸送、新鮮なえびが東京へ - 実証実験を報道公開
鉄道 2019/06/12 07:00
2019年06月11日(火)
JR東日本など、新幹線「グランクラス」軽食新メニュー7/1から提供
鉄道 2019/06/11 21:46
2019年06月06日(木)
鉄道ニュース週報 第176回 北陸新幹線敦賀～新大阪間の概略ルート、鉄道・運輸機構が公表
鉄道 2019/06/06 06:06
2019年06月03日(月)
黒部峡谷鉄道3100形、7年ぶり新型客車を導入 - 1日最大3往復を運行
鉄道 2019/06/03 18:22
2019年06月01日(土)
JR東日本・JR北海道「三連休東日本・函館パス」2019年度も発売へ
鉄道 2019/06/01 21:28
鉄道ニュース週報 第175回 「富士山登山鉄道」検討会設置へ - 世界文化遺産登録は維持できる?
鉄道 2019/06/01 07:00
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「北陸・甲信越」の検索結果
えちごトキめき鉄道、直江津駅3・4番のりばに学生向け自習室を設置
鉄道 2020/04/12 17:59
「サフィール踊り子」車内サービス中止「のってたのしい列車」運休
鉄道 2020/04/09 18:39
JR東日本など「グランクラス」営業取りやめ - 車内サービスも中止
鉄道 2020/04/08 18:15
富士急行、大月駅のJR線連絡改札口に自動改札機 - ICカードも対応
鉄道 2020/04/04 21:16
東北・北海道新幹線＆北陸新幹線「グランクラス」軽食に新メニュー
鉄道 2020/04/04 15:39
JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に
鉄道 2020/03/23 20:27
富山駅の路面電車南北接続3/21開業、多様な効果で活力都市の創造へ
鉄道 2020/03/16 18:49
関電トンネルトロリーバス、保存に向けクラウドファンディング開始
鉄道 2020/03/14 19:03
JR東海・JR西日本「立山黒部アルペンきっぷ」発売、8日間乗り放題
鉄道 2020/03/14 18:50
JR東日本、小海線に無線式列車制御システム - 4/20から使用開始へ
鉄道 2020/03/10 18:22