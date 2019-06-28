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「北陸・甲信越」のニュースまとめ-2019年6月

山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2019年06月28日(金)

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JR東日本「SLばんえつ物語」20周年 - 新津駅にて7/27イベント開催

鉄道 2019/06/28 22:27

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JR東日本「海里」新潟・庄内の食と景観を楽しむ列車、10/5デビュー

鉄道 2019/06/28 21:41

2019年06月27日(木)

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JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施

鉄道 2019/06/27 18:56

2019年06月19日(水)

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東北・北陸新幹線を乗換えなし「金沢直通団体専用新幹線」9月運転

鉄道 2019/06/19 17:53

2019年06月12日(水)

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上越新幹線E7系で輸送、新鮮なえびが東京へ - 実証実験を報道公開

鉄道 2019/06/12 07:00

2019年06月11日(火)

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JR東日本など、新幹線「グランクラス」軽食新メニュー7/1から提供

鉄道 2019/06/11 21:46

2019年06月06日(木)

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鉄道ニュース週報 第176回 北陸新幹線敦賀～新大阪間の概略ルート、鉄道・運輸機構が公表

鉄道 2019/06/06 06:06

2019年06月03日(月)

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黒部峡谷鉄道3100形、7年ぶり新型客車を導入 - 1日最大3往復を運行

鉄道 2019/06/03 18:22

2019年06月01日(土)

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JR東日本・JR北海道「三連休東日本・函館パス」2019年度も発売へ

鉄道 2019/06/01 21:28

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鉄道ニュース週報 第175回 「富士山登山鉄道」検討会設置へ - 世界文化遺産登録は維持できる?

鉄道 2019/06/01 07:00

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えちごトキめき鉄道、直江津駅3・4番のりばに学生向け自習室を設置

鉄道 2020/04/12 17:59

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「サフィール踊り子」車内サービス中止「のってたのしい列車」運休

鉄道 2020/04/09 18:39

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JR東日本など「グランクラス」営業取りやめ - 車内サービスも中止

鉄道 2020/04/08 18:15

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富士急行、大月駅のJR線連絡改札口に自動改札機 - ICカードも対応

鉄道 2020/04/04 21:16

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東北・北海道新幹線＆北陸新幹線「グランクラス」軽食に新メニュー

鉄道 2020/04/04 15:39

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JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に

鉄道 2020/03/23 20:27

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富山駅の路面電車南北接続3/21開業、多様な効果で活力都市の創造へ

鉄道 2020/03/16 18:49

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関電トンネルトロリーバス、保存に向けクラウドファンディング開始

鉄道 2020/03/14 19:03

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JR東海・JR西日本「立山黒部アルペンきっぷ」発売、8日間乗り放題

鉄道 2020/03/14 18:50

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JR東日本、小海線に無線式列車制御システム - 4/20から使用開始へ

鉄道 2020/03/10 18:22

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