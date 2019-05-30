「北陸・甲信越」のニュースまとめ-2019年5月
2019年05月30日(木)
北陸鉄道、29年ぶり運賃改定へ - 国交省に申請、実施予定日は10/1
鉄道 2019/05/30 19:17
JR東日本、上越新幹線E7系「ふらっとグランクラス」7～9月も継続
鉄道 2019/05/30 18:20
2019年05月23日(木)
JR東海383系の特急「諏訪しなの号」名古屋～富士見間で9月に運行
鉄道 2019/05/23 19:16
2019年05月16日(木)
富士急行、上大月駅に副駅名「都留高校前」設定 - 記念入場券発売
鉄道 2019/05/16 20:00
鉄道ニュース週報 第173回 JR東日本の新幹線高速化、JR北海道も320km/h化の費用を自社負担へ
鉄道 2019/05/16 11:00
2019年05月08日(水)
JR東日本、上越新幹線すべてE7系に - 最高速度275km/hで時間短縮
鉄道 2019/05/08 16:25
2019年05月07日(火)
JR各社のGW利用状況、10連休で新幹線・特急列車ともに前年上回る
鉄道 2019/05/07 17:38
2019年05月02日(木)
鉄道ニュース週報 第171回 富山地方鉄道・富山ライトレール合併、富山港線が77年ぶり地鉄に
鉄道 2019/05/02 07:00
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えちごトキめき鉄道、直江津駅3・4番のりばに学生向け自習室を設置
鉄道 2020/04/12 17:59
「サフィール踊り子」車内サービス中止「のってたのしい列車」運休
鉄道 2020/04/09 18:39
JR東日本など「グランクラス」営業取りやめ - 車内サービスも中止
鉄道 2020/04/08 18:15
富士急行、大月駅のJR線連絡改札口に自動改札機 - ICカードも対応
鉄道 2020/04/04 21:16
東北・北海道新幹線＆北陸新幹線「グランクラス」軽食に新メニュー
鉄道 2020/04/04 15:39
JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に
鉄道 2020/03/23 20:27
富山駅の路面電車南北接続3/21開業、多様な効果で活力都市の創造へ
鉄道 2020/03/16 18:49
関電トンネルトロリーバス、保存に向けクラウドファンディング開始
鉄道 2020/03/14 19:03
JR東海・JR西日本「立山黒部アルペンきっぷ」発売、8日間乗り放題
鉄道 2020/03/14 18:50
JR東日本、小海線に無線式列車制御システム - 4/20から使用開始へ
鉄道 2020/03/10 18:22