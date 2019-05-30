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「北陸・甲信越」のニュースまとめ-2019年5月

山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2019年05月30日(木)

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北陸鉄道、29年ぶり運賃改定へ - 国交省に申請、実施予定日は10/1

鉄道 2019/05/30 19:17

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JR東日本、上越新幹線E7系「ふらっとグランクラス」7～9月も継続

鉄道 2019/05/30 18:20

2019年05月23日(木)

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JR東海383系の特急「諏訪しなの号」名古屋～富士見間で9月に運行

鉄道 2019/05/23 19:16

2019年05月16日(木)

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富士急行、上大月駅に副駅名「都留高校前」設定 - 記念入場券発売

鉄道 2019/05/16 20:00

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鉄道ニュース週報 第173回 JR東日本の新幹線高速化、JR北海道も320km/h化の費用を自社負担へ

鉄道 2019/05/16 11:00

2019年05月08日(水)

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JR東日本、上越新幹線すべてE7系に - 最高速度275km/hで時間短縮

鉄道 2019/05/08 16:25

2019年05月07日(火)

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JR各社のGW利用状況、10連休で新幹線・特急列車ともに前年上回る

鉄道 2019/05/07 17:38

2019年05月02日(木)

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鉄道ニュース週報 第171回 富山地方鉄道・富山ライトレール合併、富山港線が77年ぶり地鉄に

鉄道 2019/05/02 07:00

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えちごトキめき鉄道、直江津駅3・4番のりばに学生向け自習室を設置

鉄道 2020/04/12 17:59

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「サフィール踊り子」車内サービス中止「のってたのしい列車」運休

鉄道 2020/04/09 18:39

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JR東日本など「グランクラス」営業取りやめ - 車内サービスも中止

鉄道 2020/04/08 18:15

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富士急行、大月駅のJR線連絡改札口に自動改札機 - ICカードも対応

鉄道 2020/04/04 21:16

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東北・北海道新幹線＆北陸新幹線「グランクラス」軽食に新メニュー

鉄道 2020/04/04 15:39

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JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に

鉄道 2020/03/23 20:27

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富山駅の路面電車南北接続3/21開業、多様な効果で活力都市の創造へ

鉄道 2020/03/16 18:49

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関電トンネルトロリーバス、保存に向けクラウドファンディング開始

鉄道 2020/03/14 19:03

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JR東海・JR西日本「立山黒部アルペンきっぷ」発売、8日間乗り放題

鉄道 2020/03/14 18:50

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JR東日本、小海線に無線式列車制御システム - 4/20から使用開始へ

鉄道 2020/03/10 18:22

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