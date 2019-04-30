「北陸・甲信越」のニュースまとめ-2019年4月
2019年04月30日(火)
JR東日本、快速「DL青い12系客車」磐越西線で6月運行 - リレー号も
鉄道 2019/04/30 17:54
2019年04月27日(土)
JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画
鉄道 2019/04/27 07:00
2019年04月25日(木)
万葉線、改元の記念企画で万葉「令和」号 - レトロ車にラッピング
鉄道 2019/04/25 18:26
2019年04月12日(金)
JR各社のGW予約状況、予約席数が前年比161% - 新幹線の追加運転も
鉄道 2019/04/12 16:16
2019年04月06日(土)
いつも側には駅ナカグルメ 第49回 JR新潟駅「そば処 新潟庵」ご当地メニュー「海草うどん」をいただく
鉄道 2019/04/06 21:10
あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式
鉄道 2019/04/06 14:00
2019年04月03日(水)
JR東日本「きらきらうえつ」定期運行終了へ、ヘッドマーク掲出など
鉄道 2019/04/03 17:14
2019年04月02日(火)
JR西日本、北陸新幹線の臨時「かがやき」「はくたか」車内販売終了
鉄道 2019/04/02 20:35
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「北陸・甲信越」の検索結果
えちごトキめき鉄道、直江津駅3・4番のりばに学生向け自習室を設置
鉄道 2020/04/12 17:59
「サフィール踊り子」車内サービス中止「のってたのしい列車」運休
鉄道 2020/04/09 18:39
JR東日本など「グランクラス」営業取りやめ - 車内サービスも中止
鉄道 2020/04/08 18:15
富士急行、大月駅のJR線連絡改札口に自動改札機 - ICカードも対応
鉄道 2020/04/04 21:16
東北・北海道新幹線＆北陸新幹線「グランクラス」軽食に新メニュー
鉄道 2020/04/04 15:39
JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に
鉄道 2020/03/23 20:27
富山駅の路面電車南北接続3/21開業、多様な効果で活力都市の創造へ
鉄道 2020/03/16 18:49
関電トンネルトロリーバス、保存に向けクラウドファンディング開始
鉄道 2020/03/14 19:03
JR東海・JR西日本「立山黒部アルペンきっぷ」発売、8日間乗り放題
鉄道 2020/03/14 18:50
JR東日本、小海線に無線式列車制御システム - 4/20から使用開始へ
鉄道 2020/03/10 18:22