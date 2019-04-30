乗りもの
会員ページ

お知らせ

「北陸・甲信越」のニュースまとめ-2019年4月

山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2019年04月30日(火)

Top

JR東日本、快速「DL青い12系客車」磐越西線で6月運行 - リレー号も

鉄道 2019/04/30 17:54

2019年04月27日(土)

Top

JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画

鉄道 2019/04/27 07:00

2019年04月25日(木)

Top

万葉線、改元の記念企画で万葉「令和」号 - レトロ車にラッピング

鉄道 2019/04/25 18:26

2019年04月12日(金)

Top

JR各社のGW予約状況、予約席数が前年比161% - 新幹線の追加運転も

鉄道 2019/04/12 16:16

2019年04月06日(土)

Top

いつも側には駅ナカグルメ 第49回 JR新潟駅「そば処 新潟庵」ご当地メニュー「海草うどん」をいただく

鉄道 2019/04/06 21:10

Top

あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式

鉄道 2019/04/06 14:00

2019年04月03日(水)

Top

JR東日本「きらきらうえつ」定期運行終了へ、ヘッドマーク掲出など

鉄道 2019/04/03 17:14

2019年04月02日(火)

Top

JR西日本、北陸新幹線の臨時「かがやき」「はくたか」車内販売終了

鉄道 2019/04/02 20:35

バックナンバー

2020
2019
2018

「北陸・甲信越」の検索結果

Top

えちごトキめき鉄道、直江津駅3・4番のりばに学生向け自習室を設置

鉄道 2020/04/12 17:59

Top

「サフィール踊り子」車内サービス中止「のってたのしい列車」運休

鉄道 2020/04/09 18:39

Top

JR東日本など「グランクラス」営業取りやめ - 車内サービスも中止

鉄道 2020/04/08 18:15

Top

富士急行、大月駅のJR線連絡改札口に自動改札機 - ICカードも対応

鉄道 2020/04/04 21:16

Top

東北・北海道新幹線＆北陸新幹線「グランクラス」軽食に新メニュー

鉄道 2020/04/04 15:39

Top

JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に

鉄道 2020/03/23 20:27

Top

富山駅の路面電車南北接続3/21開業、多様な効果で活力都市の創造へ

鉄道 2020/03/16 18:49

Top

関電トンネルトロリーバス、保存に向けクラウドファンディング開始

鉄道 2020/03/14 19:03

Top

JR東海・JR西日本「立山黒部アルペンきっぷ」発売、8日間乗り放題

鉄道 2020/03/14 18:50

Top

JR東日本、小海線に無線式列車制御システム - 4/20から使用開始へ

鉄道 2020/03/10 18:22

もっと見る
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
もっと読む
画像ニュースRANKING
新着記事
もっと読む