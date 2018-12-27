「北陸・甲信越」のニュースまとめ-2018年12月
2018年12月27日(木)
鉄道ニュース週報 第153回 「敦賀港線」敦賀～敦賀港間の廃止決定、跡地の活用法は?
鉄道 2018/12/27 06:00
2018年12月19日(水)
JR貨物「敦賀港線」2019年4月1日付で廃止 - 2016年から事業休止中
鉄道 2018/12/19 10:49
2018年12月17日(月)
JRダイヤ改正は2019年3月16日 第20回 JR東日本E353系「あずさ」上り最速達列車は松本～新宿間2時間23分
鉄道 2018/12/17 06:00
2018年12月16日(日)
JRダイヤ改正は2019年3月16日 第17回 JR東日本189系「おはようライナー」廃止、E257系の快速も車両変更
鉄道 2018/12/16 17:23
2018年12月14日(金)
JRダイヤ改正は2019年3月16日 第5回 JR東日本、上越新幹線にE7系投入「とき」「たにがわ」5往復で運転
鉄道 2018/12/14 20:14
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鉄道 2020/04/12 17:59
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鉄道 2020/04/09 18:39
JR東日本など「グランクラス」営業取りやめ - 車内サービスも中止
鉄道 2020/04/08 18:15
富士急行、大月駅のJR線連絡改札口に自動改札機 - ICカードも対応
鉄道 2020/04/04 21:16
東北・北海道新幹線＆北陸新幹線「グランクラス」軽食に新メニュー
鉄道 2020/04/04 15:39
JR東日本、北陸新幹線全区間のトンネルで携帯電話の利用が可能に
鉄道 2020/03/23 20:27
富山駅の路面電車南北接続3/21開業、多様な効果で活力都市の創造へ
鉄道 2020/03/16 18:49
関電トンネルトロリーバス、保存に向けクラウドファンディング開始
鉄道 2020/03/14 19:03
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鉄道 2020/03/14 18:50
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鉄道 2020/03/10 18:22