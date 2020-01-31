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「北海道・東北」のニュースまとめ-2020年1月

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2020年01月31日(金)

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JR東日本、気仙沼線・大船渡線BRT運行区間の廃止日を4/1に繰上げ

鉄道 2020/01/31 16:37

2020年01月27日(月)

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JR東日本、気仙沼線BRT・大船渡線BRT直通運転も - 3/14ダイヤ改正

鉄道 2020/01/27 16:21

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JR東日本「ありがとう只見キハ40」専用臨時列車を3月21・22日運行

鉄道 2020/01/27 16:06

2020年01月25日(土)

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JR北海道＆ANA連携開始、第1弾「ANAきた北海道フリーパス」発売へ

鉄道 2020/01/25 21:21

2020年01月19日(日)

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青函共用走行区間で5/31から保守作業時間拡大、新幹線の一部運休も

鉄道 2020/01/19 16:53

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JR北海道「山明」号「紫水」号を連結、宗谷本線「花たび そうや」

鉄道 2020/01/19 16:19

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東急・JR北海道「THE ROYAL EXPRESS」北海道豪華周遊プランの全容

鉄道 2020/01/19 07:00

2020年01月18日(土)

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秋田内陸縦貫鉄道、新たな観光列車「笑 EMI」1/31お披露目＆試乗会

鉄道 2020/01/18 22:05

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鉄道ニュース週報 第208回 仙台市地下鉄南北線、新型車両は無塗装のアルミ合金製になる?

鉄道 2020/01/18 07:00

2020年01月17日(金)

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JR東日本、常磐線3/14全線運転再開 - 仙台駅発着「ひたち」は3往復

鉄道 2020/01/17 15:30

2020年01月16日(木)

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JR東日本、山手線で東北「冬のごほうび」PRラッピング列車を運行へ

鉄道 2020/01/16 20:04

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JR東日本「旅をチカラに」E257系＆E2系の団体専用臨時列車を運転へ

鉄道 2020/01/16 18:58

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JR北海道、札幌駅の新幹線専用改札や在来線乗換跨線橋など計画変更

鉄道 2020/01/16 18:20

2020年01月14日(火)

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JR東日本、山形新幹線赤岩～板谷間トンネルで携帯電話サービス開始

鉄道 2020/01/14 17:14

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東急・JR北海道「THE ROYAL EXPRESS」北海道周遊の旅行プラン発表

鉄道 2020/01/14 16:35

2020年01月06日(月)

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JR北海道・JR東日本、東北・北海道新幹線が対象の割引商品など発売

鉄道 2020/01/06 19:20

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【随時更新】高校野球、代替大会の開催予定は？　甲子園中止に伴う各都道…

2020/05/25 09:22

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加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選

テレビ 2020/05/05 06:00

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日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!

グルメ 2020/04/23 10:24

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JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に

鉄道 2020/04/17 18:12

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過去最高の“逸材”揃い!?　北海道・東北地区の「ドラフト候補」

2020/04/17 07:09

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JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ

鉄道 2020/04/16 22:16

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函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に

鉄道 2020/04/16 16:47

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JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も

鉄道 2020/04/16 16:39

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JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設

鉄道 2020/04/15 18:28

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JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ

鉄道 2020/04/15 17:41

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