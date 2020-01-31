「北海道・東北」のニュースまとめ-2020年1月
2020年01月31日(金)
JR東日本、気仙沼線・大船渡線BRT運行区間の廃止日を4/1に繰上げ
鉄道 2020/01/31 16:37
2020年01月27日(月)
JR東日本、気仙沼線BRT・大船渡線BRT直通運転も - 3/14ダイヤ改正
鉄道 2020/01/27 16:21
JR東日本「ありがとう只見キハ40」専用臨時列車を3月21・22日運行
鉄道 2020/01/27 16:06
2020年01月25日(土)
JR北海道＆ANA連携開始、第1弾「ANAきた北海道フリーパス」発売へ
鉄道 2020/01/25 21:21
2020年01月19日(日)
青函共用走行区間で5/31から保守作業時間拡大、新幹線の一部運休も
鉄道 2020/01/19 16:53
JR北海道「山明」号「紫水」号を連結、宗谷本線「花たび そうや」
鉄道 2020/01/19 16:19
東急・JR北海道「THE ROYAL EXPRESS」北海道豪華周遊プランの全容
鉄道 2020/01/19 07:00
2020年01月18日(土)
秋田内陸縦貫鉄道、新たな観光列車「笑 EMI」1/31お披露目＆試乗会
鉄道 2020/01/18 22:05
鉄道ニュース週報 第208回 仙台市地下鉄南北線、新型車両は無塗装のアルミ合金製になる?
鉄道 2020/01/18 07:00
2020年01月17日(金)
JR東日本、常磐線3/14全線運転再開 - 仙台駅発着「ひたち」は3往復
鉄道 2020/01/17 15:30
2020年01月16日(木)
JR東日本、山手線で東北「冬のごほうび」PRラッピング列車を運行へ
鉄道 2020/01/16 20:04
JR東日本「旅をチカラに」E257系＆E2系の団体専用臨時列車を運転へ
鉄道 2020/01/16 18:58
JR北海道、札幌駅の新幹線専用改札や在来線乗換跨線橋など計画変更
鉄道 2020/01/16 18:20
2020年01月14日(火)
JR東日本、山形新幹線赤岩～板谷間トンネルで携帯電話サービス開始
鉄道 2020/01/14 17:14
東急・JR北海道「THE ROYAL EXPRESS」北海道周遊の旅行プラン発表
鉄道 2020/01/14 16:35
2020年01月06日(月)
JR北海道・JR東日本、東北・北海道新幹線が対象の割引商品など発売
鉄道 2020/01/06 19:20
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テレビ 2020/05/05 06:00
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グルメ 2020/04/23 10:24
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鉄道 2020/04/17 18:12
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2020/04/17 07:09
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
鉄道 2020/04/16 22:16
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
鉄道 2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
鉄道 2020/04/16 16:39
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
鉄道 2020/04/15 18:28
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
鉄道 2020/04/15 17:41