「北海道・東北」のニュースまとめ-2019年10月
2019年10月29日(火)
JR東日本「Suica」常磐線いわき～原ノ町間の途中15駅も利用可能に
鉄道 2019/10/29 18:04
2019年10月26日(土)
JR東日本「フルーティアふくしま」阿武隈急行線への乗入れは中止に
鉄道 2019/10/26 14:56
2019年10月25日(金)
JR東日本、磐越西線の一部列車に指定席車両 - 2020年春頃導入予定
鉄道 2019/10/25 17:55
2019年10月24日(木)
鉄道ニュース週報 第196回 台風19号で被災した鉄道の早期復旧へ、ファンができることは何か
鉄道 2019/10/24 06:30
2019年10月21日(月)
JR東日本、気仙沼線・大船渡線BRTに新駅設置 - 南気仙沼駅は移設
鉄道 2019/10/21 18:42
JR北海道「道の駅あびらD51ステーション」にてサイドボード譲渡式
鉄道 2019/10/21 17:12
2019年10月17日(木)
JR北海道キハ261系5000番台、観光列車に活用できる特急車両を製作
鉄道 2019/10/17 17:18
2019年10月15日(火)
JR貨物、台風19号で東海地区・関東地区・東北地区の貨物列車に影響
鉄道 2019/10/15 16:44
2019年10月11日(金)
台風19号接近 - JR東日本の新幹線、10/12は12～13時台の東京発まで
鉄道 2019/10/11 11:52
2019年10月09日(水)
「青い森鉄道まつり2019」10/20開催、3年ぶりに車両洗浄乗車体験も
鉄道 2019/10/09 19:54
JR東日本、山形新幹線山形～新庄間延伸20周年でキャンペーン展開
鉄道 2019/10/09 19:40
JR東日本グループ、首都圏以外で初の賃貸住宅が仙台市の長町駅前に
鉄道 2019/10/09 19:25
2019年10月08日(火)
JR羽越本線など、ドップラーレーダー用いた列車運転規制の範囲拡大
鉄道 2019/10/08 19:22
JR北海道「倶知安駅開駅115周年イベント」開催、来駅証明書も配布
鉄道 2019/10/08 17:35
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テレビ 2020/05/05 06:00
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グルメ 2020/04/23 10:24
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2020/04/17 07:09
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
鉄道 2020/04/16 22:16
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
鉄道 2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
鉄道 2020/04/16 16:39
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
鉄道 2020/04/15 18:28
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
鉄道 2020/04/15 17:41