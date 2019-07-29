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「北海道・東北」のニュースまとめ-2019年7月

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2019年07月29日(月)

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JR東日本「海里(KAIRI)」旅行商品の概要を決定 - 8/30から販売開始

鉄道 2019/07/29 19:52

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JR東日本「あきた鉄道フェア」8/17開催、秋田港クルーズ列車も展示

鉄道 2019/07/29 17:16

2019年07月28日(日)

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JR東日本GV-E400系、新津駅で新型車両の展示会 - 8/19デビューへ

鉄道 2019/07/28 06:30

2019年07月27日(土)

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JR東日本、大釜駅の線路切替工事で東北・秋田新幹線など時刻変更

鉄道 2019/07/27 21:02

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JR東日本、大船渡線BRT・気仙沼線BRTにハイブリッドバス新車導入へ

鉄道 2019/07/27 20:14

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JR東日本「SLばんえつ物語」C57形180号機が復帰、運行開始20周年

鉄道 2019/07/27 20:04

2019年07月26日(金)

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JR東日本、石巻線開通80周年記念でラッピング列車とスタンプラリー

鉄道 2019/07/26 19:47

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JR東日本、仙台空港アクセス線の輸送力増強 - 2020年度上期実施へ

鉄道 2019/07/26 19:33

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JR北海道「風っこ そうや」号、稚内駅で7/27出発式 - おもてなしも

鉄道 2019/07/26 19:23

2019年07月25日(木)

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JR東日本、上越新幹線「とき」特急「いなほ」割引のネット限定商品

鉄道 2019/07/25 19:00

2019年07月24日(水)

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JR西日本・JR東日本、金沢駅から仙台直通団体専用新幹線を10月運転

鉄道 2019/07/24 17:40

2019年07月23日(火)

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JR北海道「風っこ そうや」号、宗谷本線で試乗会 - 7/27運行開始へ

鉄道 2019/07/23 17:36

2019年07月22日(月)

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JR北海道全410駅の駅名標がサイコロキャラメルに - 道内限定で発売

鉄道 2019/07/22 11:13

2019年07月20日(土)

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JR東日本、山形新幹線「とれいゆ つばさ」5周年 - 新庄駅で出発式

鉄道 2019/07/20 19:04

2019年07月12日(金)

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北海道新幹線、青函トンネル内で9月から200～260km/h高速走行試験

鉄道 2019/07/12 20:59

2019年07月11日(木)

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JR北海道、空知運転所跡地で太陽光発電事業 - 2020年春に稼働予定

鉄道 2019/07/11 19:13

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JR北海道、恵庭駅・長都駅に副駅名称 - 8/1設置、今後も順次拡大

鉄道 2019/07/11 19:03

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JR東日本「きらきらうえつ」最後の親子向け1日車掌体験ツアー実施

鉄道 2019/07/11 18:55

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JR東日本「TRAIN SUITE 四季島」2020年度4～6月期の申込受付開始

鉄道 2019/07/11 18:04

2019年07月10日(水)

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鉄道ニュース週報 第181回 JR東日本“常磐線縦貫特急”復活へ - 長距離特急ファンに朗報か

鉄道 2019/07/10 06:00

2019年07月08日(月)

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JR札幌駅にヤマハ「LovePiano」7/11から設置、音楽祭の開催と連動

鉄道 2019/07/08 17:18

2019年07月05日(金)

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JR東日本、常磐線全線運転再開で東京・仙台直通の特急列車を運転へ

鉄道 2019/07/05 16:50

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【随時更新】高校野球、代替大会の開催予定は？　甲子園中止に伴う各都道…

2020/05/25 09:22

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加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選

テレビ 2020/05/05 06:00

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日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!

グルメ 2020/04/23 10:24

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JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に

鉄道 2020/04/17 18:12

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過去最高の“逸材”揃い!?　北海道・東北地区の「ドラフト候補」

2020/04/17 07:09

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JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ

鉄道 2020/04/16 22:16

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函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に

鉄道 2020/04/16 16:47

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JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も

鉄道 2020/04/16 16:39

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JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設

鉄道 2020/04/15 18:28

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JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ

鉄道 2020/04/15 17:41

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