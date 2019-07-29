「北海道・東北」のニュースまとめ-2019年7月
2019年07月29日(月)
JR東日本「海里(KAIRI)」旅行商品の概要を決定 - 8/30から販売開始
鉄道 2019/07/29 19:52
JR東日本「あきた鉄道フェア」8/17開催、秋田港クルーズ列車も展示
鉄道 2019/07/29 17:16
2019年07月28日(日)
JR東日本GV-E400系、新津駅で新型車両の展示会 - 8/19デビューへ
鉄道 2019/07/28 06:30
2019年07月27日(土)
JR東日本、大釜駅の線路切替工事で東北・秋田新幹線など時刻変更
鉄道 2019/07/27 21:02
JR東日本、大船渡線BRT・気仙沼線BRTにハイブリッドバス新車導入へ
鉄道 2019/07/27 20:14
JR東日本「SLばんえつ物語」C57形180号機が復帰、運行開始20周年
鉄道 2019/07/27 20:04
2019年07月26日(金)
JR東日本、石巻線開通80周年記念でラッピング列車とスタンプラリー
鉄道 2019/07/26 19:47
JR東日本、仙台空港アクセス線の輸送力増強 - 2020年度上期実施へ
鉄道 2019/07/26 19:33
JR北海道「風っこ そうや」号、稚内駅で7/27出発式 - おもてなしも
鉄道 2019/07/26 19:23
2019年07月25日(木)
JR東日本、上越新幹線「とき」特急「いなほ」割引のネット限定商品
鉄道 2019/07/25 19:00
2019年07月24日(水)
JR西日本・JR東日本、金沢駅から仙台直通団体専用新幹線を10月運転
鉄道 2019/07/24 17:40
2019年07月23日(火)
JR北海道「風っこ そうや」号、宗谷本線で試乗会 - 7/27運行開始へ
鉄道 2019/07/23 17:36
2019年07月22日(月)
JR北海道全410駅の駅名標がサイコロキャラメルに - 道内限定で発売
鉄道 2019/07/22 11:13
2019年07月20日(土)
JR東日本、山形新幹線「とれいゆ つばさ」5周年 - 新庄駅で出発式
鉄道 2019/07/20 19:04
2019年07月12日(金)
北海道新幹線、青函トンネル内で9月から200～260km/h高速走行試験
鉄道 2019/07/12 20:59
2019年07月11日(木)
JR北海道、空知運転所跡地で太陽光発電事業 - 2020年春に稼働予定
鉄道 2019/07/11 19:13
JR北海道、恵庭駅・長都駅に副駅名称 - 8/1設置、今後も順次拡大
鉄道 2019/07/11 19:03
JR東日本「きらきらうえつ」最後の親子向け1日車掌体験ツアー実施
鉄道 2019/07/11 18:55
JR東日本「TRAIN SUITE 四季島」2020年度4～6月期の申込受付開始
鉄道 2019/07/11 18:04
2019年07月10日(水)
鉄道ニュース週報 第181回 JR東日本“常磐線縦貫特急”復活へ - 長距離特急ファンに朗報か
鉄道 2019/07/10 06:00
2019年07月08日(月)
JR札幌駅にヤマハ「LovePiano」7/11から設置、音楽祭の開催と連動
鉄道 2019/07/08 17:18
2019年07月05日(金)
JR東日本、常磐線全線運転再開で東京・仙台直通の特急列車を運転へ
鉄道 2019/07/05 16:50
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テレビ 2020/05/05 06:00
日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!
グルメ 2020/04/23 10:24
JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に
鉄道 2020/04/17 18:12
過去最高の“逸材”揃い!? 北海道・東北地区の「ドラフト候補」
2020/04/17 07:09
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
鉄道 2020/04/16 22:16
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
鉄道 2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
鉄道 2020/04/16 16:39
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
鉄道 2020/04/15 18:28
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
鉄道 2020/04/15 17:41