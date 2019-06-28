「北海道・東北」のニュースまとめ-2019年6月
2019年06月28日(金)
JR東日本、山形新幹線「きてけろ、山形。」プロジェクトを7月開始
鉄道 2019/06/28 22:54
JR東日本、磐越西線120周年で記念セレモニーやスタンプラリーなど
鉄道 2019/06/28 22:36
JR東日本「SLばんえつ物語」20周年 - 新津駅にて7/27イベント開催
鉄道 2019/06/28 22:27
JR東日本「海里」新潟・庄内の食と景観を楽しむ列車、10/5デビュー
鉄道 2019/06/28 21:41
2019年06月27日(木)
JR東日本「ポケモントレイン」三陸鉄道へ直通、各駅でおもてなしも
鉄道 2019/06/27 20:39
JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施
鉄道 2019/06/27 18:56
2019年06月25日(火)
JR東日本、東北新幹線「やまびこ」など「ゆったりグリーン車」用意
鉄道 2019/06/25 18:24
JR東日本「SL銀河」C58形239号機を一般公開、釜石駅にて7/14開催
鉄道 2019/06/25 17:51
JR北海道「線路集中メンテナンス日」釧網本線緑～知床斜里間で設定
鉄道 2019/06/25 17:37
札幌市交通局、市電の上下分離後も「乗車料金やダイヤは同水準」
鉄道 2019/06/25 17:14
2019年06月23日(日)
日本旅行、津軽旅行の旧型客車で「急行『津軽』の旅」夜汽車を再現
鉄道 2019/06/23 15:02
2019年06月21日(金)
JR東日本「カシオペア紀行」湯沢駅始発で8/20運行、旅行商品を発売
鉄道 2019/06/21 17:50
【マイクロソフトのエバンジェリストが登壇!】中堅企業向け! まだ間に合う! Windows 10 移行セミナー in 札幌
情報システム PR 2019/06/21 10:30
2019年06月20日(木)
JR北海道「サロベツ」「大雪」など地域特産品販売、7～9月の日程は
鉄道 2019/06/20 21:55
JR東日本「リゾートしらかみ」で「JR-EAST FREE Wi-Fi」提供開始へ
鉄道 2019/06/20 21:32
JR東日本、秋田港クルーズ列車を7月開催「秋田港海の祭典」で運転
鉄道 2019/06/20 21:13
2019年06月19日(水)
東北・北陸新幹線を乗換えなし「金沢直通団体専用新幹線」9月運転
鉄道 2019/06/19 17:53
2019年06月18日(火)
JR東日本・トヨタ「FUN FIND 東北キャンペーン」コンテンツ充実へ
鉄道 2019/06/18 18:05
2019年06月12日(水)
JR北海道、ボールパーク最寄り駅の北広島駅改修 - 新駅建設も検討
鉄道 2019/06/12 19:46
JR北海道、宗谷本線で7～9月運行「風っこ そうや」号の取組み発表
鉄道 2019/06/12 19:20
上越新幹線E7系で輸送、新鮮なえびが東京へ - 実証実験を報道公開
鉄道 2019/06/12 07:00
2019年06月11日(火)
JR東日本など、新幹線「グランクラス」軽食新メニュー7/1から提供
鉄道 2019/06/11 21:46
2019年06月10日(月)
JR東日本盛岡支社、地元園児と盛岡駅社員が協力して七夕飾り設置
鉄道 2019/06/10 19:18
2019年06月09日(日)
JR東日本、磐越西線120周年「旧型客車の旅」会津若松発郡山行で運転
鉄道 2019/06/09 19:17
JR東日本・JR北海道、新幹線が50%割引になるネット限定商品を設定
鉄道 2019/06/09 18:49
2019年06月01日(土)
JR東日本・JR北海道「三連休東日本・函館パス」2019年度も発売へ
鉄道 2019/06/01 21:28
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加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選
テレビ 2020/05/05 06:00
日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!
グルメ 2020/04/23 10:24
JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に
鉄道 2020/04/17 18:12
過去最高の“逸材”揃い!? 北海道・東北地区の「ドラフト候補」
2020/04/17 07:09
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
鉄道 2020/04/16 22:16
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
鉄道 2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
鉄道 2020/04/16 16:39
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
鉄道 2020/04/15 18:28
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
鉄道 2020/04/15 17:41