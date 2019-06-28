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「北海道・東北」のニュースまとめ-2019年6月

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2019年06月28日(金)

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JR東日本、山形新幹線「きてけろ、山形。」プロジェクトを7月開始

鉄道 2019/06/28 22:54

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JR東日本、磐越西線120周年で記念セレモニーやスタンプラリーなど

鉄道 2019/06/28 22:36

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JR東日本「SLばんえつ物語」20周年 - 新津駅にて7/27イベント開催

鉄道 2019/06/28 22:27

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JR東日本「海里」新潟・庄内の食と景観を楽しむ列車、10/5デビュー

鉄道 2019/06/28 21:41

2019年06月27日(木)

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JR東日本「ポケモントレイン」三陸鉄道へ直通、各駅でおもてなしも

鉄道 2019/06/27 20:39

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JR東日本GV-E400系、新型車両8/19デビュー! 車両展示会を7/27実施

鉄道 2019/06/27 18:56

2019年06月25日(火)

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JR東日本、東北新幹線「やまびこ」など「ゆったりグリーン車」用意

鉄道 2019/06/25 18:24

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JR東日本「SL銀河」C58形239号機を一般公開、釜石駅にて7/14開催

鉄道 2019/06/25 17:51

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JR北海道「線路集中メンテナンス日」釧網本線緑～知床斜里間で設定

鉄道 2019/06/25 17:37

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札幌市交通局、市電の上下分離後も「乗車料金やダイヤは同水準」

鉄道 2019/06/25 17:14

2019年06月23日(日)

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日本旅行、津軽旅行の旧型客車で「急行『津軽』の旅」夜汽車を再現

鉄道 2019/06/23 15:02

2019年06月21日(金)

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JR東日本「カシオペア紀行」湯沢駅始発で8/20運行、旅行商品を発売

鉄道 2019/06/21 17:50

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【マイクロソフトのエバンジェリストが登壇!】中堅企業向け! まだ間に合う! Windows 10 移行セミナー in 札幌

情報システム PR 2019/06/21 10:30

2019年06月20日(木)

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JR北海道「サロベツ」「大雪」など地域特産品販売、7～9月の日程は

鉄道 2019/06/20 21:55

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JR東日本「リゾートしらかみ」で「JR-EAST FREE Wi-Fi」提供開始へ

鉄道 2019/06/20 21:32

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JR東日本、秋田港クルーズ列車を7月開催「秋田港海の祭典」で運転

鉄道 2019/06/20 21:13

2019年06月19日(水)

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東北・北陸新幹線を乗換えなし「金沢直通団体専用新幹線」9月運転

鉄道 2019/06/19 17:53

2019年06月18日(火)

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JR東日本・トヨタ「FUN FIND 東北キャンペーン」コンテンツ充実へ

鉄道 2019/06/18 18:05

2019年06月12日(水)

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JR北海道、ボールパーク最寄り駅の北広島駅改修 - 新駅建設も検討

鉄道 2019/06/12 19:46

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JR北海道、宗谷本線で7～9月運行「風っこ そうや」号の取組み発表

鉄道 2019/06/12 19:20

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上越新幹線E7系で輸送、新鮮なえびが東京へ - 実証実験を報道公開

鉄道 2019/06/12 07:00

2019年06月11日(火)

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JR東日本など、新幹線「グランクラス」軽食新メニュー7/1から提供

鉄道 2019/06/11 21:46

2019年06月10日(月)

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JR東日本盛岡支社、地元園児と盛岡駅社員が協力して七夕飾り設置

鉄道 2019/06/10 19:18

2019年06月09日(日)

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JR東日本、磐越西線120周年「旧型客車の旅」会津若松発郡山行で運転

鉄道 2019/06/09 19:17

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JR東日本・JR北海道、新幹線が50%割引になるネット限定商品を設定

鉄道 2019/06/09 18:49

2019年06月01日(土)

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JR東日本・JR北海道「三連休東日本・函館パス」2019年度も発売へ

鉄道 2019/06/01 21:28

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【随時更新】高校野球、代替大会の開催予定は？　甲子園中止に伴う各都道…

2020/05/25 09:22

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加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選

テレビ 2020/05/05 06:00

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日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!

グルメ 2020/04/23 10:24

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JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に

鉄道 2020/04/17 18:12

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過去最高の“逸材”揃い!?　北海道・東北地区の「ドラフト候補」

2020/04/17 07:09

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JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ

鉄道 2020/04/16 22:16

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函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に

鉄道 2020/04/16 16:47

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JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も

鉄道 2020/04/16 16:39

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JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設

鉄道 2020/04/15 18:28

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JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ

鉄道 2020/04/15 17:41

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