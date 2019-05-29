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「北海道・東北」のニュースまとめ-2019年5月

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2019年05月29日(水)

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JR北海道「富良野・美瑛ノロッコ号」運行、機関車のデザイン変更も

鉄道 2019/05/29 18:25

2019年05月25日(土)

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JR北海道「くしろ湿原ノロッコ号」特別企画、川湯温泉駅へ延長運転

鉄道 2019/05/25 22:54

2019年05月24日(金)

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JR東日本、男鹿線で10月にSL運行 - 秋から観光プロモーション展開

鉄道 2019/05/24 19:57

2019年05月22日(水)

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JR東日本・JR北海道、急行「津軽」復活など夏の観光キャンペーン

鉄道 2019/05/22 17:49

2019年05月16日(木)

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鉄道ニュース週報 第173回 JR東日本の新幹線高速化、JR北海道も320km/h化の費用を自社負担へ

鉄道 2019/05/16 11:00

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JR東日本E956形「ALFA-X」新幹線試験車両の走行試験、盛岡駅で公開

鉄道 2019/05/16 05:33

2019年05月15日(水)

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JR北海道、北海道新幹線新函館北斗～札幌間320km/hを国交省に要請

鉄道 2019/05/15 15:20

2019年05月12日(日)

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JR東日本「POKEMON with YOU トレイン」三陸鉄道リアス線へ直通運転

鉄道 2019/05/12 18:35

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JR東日本E956形「ALFA-X」公開「シンカリオンに出てきそう」の声も

鉄道 2019/05/12 07:00

2019年05月10日(金)

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JR北海道が運賃改定へ - 初乗り200円、札幌～新千歳空港間1,150円

鉄道 2019/05/10 15:30

2019年05月09日(木)

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JR東日本E956形「ALFA-X」新幹線の試験車両を報道公開 - 写真84枚

鉄道 2019/05/09 15:43

2019年05月07日(火)

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JR各社のGW利用状況、10連休で新幹線・特急列車ともに前年上回る

鉄道 2019/05/07 17:38

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【随時更新】高校野球、代替大会の開催予定は？　甲子園中止に伴う各都道…

2020/05/25 09:22

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加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選

テレビ 2020/05/05 06:00

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日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!

グルメ 2020/04/23 10:24

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JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に

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過去最高の“逸材”揃い!?　北海道・東北地区の「ドラフト候補」

2020/04/17 07:09

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JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ

鉄道 2020/04/16 22:16

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函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に

鉄道 2020/04/16 16:47

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JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も

鉄道 2020/04/16 16:39

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JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設

鉄道 2020/04/15 18:28

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JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ

鉄道 2020/04/15 17:41

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