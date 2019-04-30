「北海道・東北」のニュースまとめ-2019年4月
2019年04月30日(火)
JR東日本、石巻港のクルーズ船寄港に合わせ団体専用臨時列車を運行
鉄道 2019/04/30 18:05
JR東日本、快速「DL青い12系客車」磐越西線で6月運行 - リレー号も
鉄道 2019/04/30 17:54
東武鉄道500系「リバティ」を使用「尾瀬夜行23:55」2019年も運行
鉄道 2019/04/30 17:22
2019年04月27日(土)
JR東日本GV-E400系＆上越新幹線E7系投入など2019年度設備投資計画
鉄道 2019/04/27 07:00
2019年04月25日(木)
JR北海道・佐川急便、宗谷本線稚内～幌延間で貨客混載事業を開始
鉄道 2019/04/25 15:23
2019年04月21日(日)
鉄道ニュース週報 第169回 JR北海道、長期経営ビジョン・中期経営計画とその反響
鉄道 2019/04/21 07:00
2019年04月20日(土)
JR東日本「TOHOKU EMOTION SPECIAL」三陸鉄道リアス線へ直通運転
鉄道 2019/04/20 21:21
阿武隈急行初の駅弁「丸森のごちそう弁当」日本料理店と共同開発
鉄道 2019/04/20 20:57
秋田内陸縦貫鉄道「角館の桜まつり」で最終列車乗車キャンペーン
鉄道 2019/04/20 20:37
2019年04月19日(金)
JR北海道「風っこ そうや」号を7～9月運転、稚内駅発着は7/27から
鉄道 2019/04/19 18:33
2019年04月18日(木)
JR北海道「スーパーとかち」に『なつぞら』ステッカー貼付して運行
鉄道 2019/04/18 17:27
2019年04月12日(金)
JR各社のGW予約状況、予約席数が前年比161% - 新幹線の追加運転も
鉄道 2019/04/12 16:16
2019年04月10日(水)
JR北海道、新千歳空港アクセス強化へ - 2両ワンマン電車新製も検討
鉄道 2019/04/10 21:46
JR北海道、東北・北海道新幹線東京～札幌間「最速4時間半」目標に
鉄道 2019/04/10 21:19
JR北海道、青函トンネル内一部区間で4/17から携帯電話サービス提供
鉄道 2019/04/10 20:44
2019年04月08日(月)
JR東日本・JR北海道、東北・北海道新幹線50%割引のネット限定商品
鉄道 2019/04/08 20:07
2019年04月03日(水)
JR東日本「きらきらうえつ」定期運行終了へ、ヘッドマーク掲出など
鉄道 2019/04/03 17:14
JR北海道H100形の量産車新製、10月に運賃改定 - 2019年度事業計画
鉄道 2019/04/03 16:47
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「北海道・東北」の検索結果
【随時更新】高校野球、代替大会の開催予定は？ 甲子園中止に伴う各都道…
2020/05/25 09:22
加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選
テレビ 2020/05/05 06:00
日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!
グルメ 2020/04/23 10:24
JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に
鉄道 2020/04/17 18:12
過去最高の“逸材”揃い!? 北海道・東北地区の「ドラフト候補」
2020/04/17 07:09
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
鉄道 2020/04/16 22:16
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
鉄道 2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
鉄道 2020/04/16 16:39
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
鉄道 2020/04/15 18:28
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
鉄道 2020/04/15 17:41