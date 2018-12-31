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「北海道・東北」のニュースまとめ-2018年12月

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2018年12月31日(月)

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JR北海道、石勝線新夕張～夕張間で廃止直前の2019年3月後半に増便

鉄道 2018/12/31 17:47

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道南いさりび鉄道キハ40-1798号機、JR標準塗色最後の1両も塗色変更

鉄道 2018/12/31 17:38

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JR東日本・三陸鉄道、宮古～釜石間で1月から試運転・訓練運転を開始

鉄道 2018/12/31 17:22

2018年12月30日(日)

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いつも側には駅ナカグルメ 第35回 JR福島駅、ご当地メニュー「ラジウム玉子」とそばが出会った

鉄道 2018/12/30 17:00

2018年12月29日(土)

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JR東日本「えきねっと・モバイルSuica」会員向けに新幹線50%割引

鉄道 2018/12/29 18:58

2018年12月28日(金)

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JR貨物DF200形・EH800形の大雪像「第70回さっぽろ雪まつり」で展示

鉄道 2018/12/28 14:55

2018年12月25日(火)

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JR東日本、快速「E653系おかえり号」常磐線水戸～いわき間2/2運転

鉄道 2018/12/25 17:50

2018年12月22日(土)

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いつも側には駅ナカグルメ 第34回 JR郡山駅のめかぶそば「めかぶにこしょう」が意外といける!

鉄道 2018/12/22 17:00

2018年12月21日(金)

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JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間2020年5月廃止を発表

鉄道 2018/12/21 14:49

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青い森鉄道・IGRいわて銀河鉄道ダイヤ改正、直通列車の時刻変更も

鉄道 2018/12/21 12:13

2018年12月18日(火)

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JR北海道、北海道新幹線H5系で無料Wi-Fiサービス - 12/23提供開始

鉄道 2018/12/18 17:34

2018年12月17日(月)

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JRダイヤ改正は2019年3月16日 第22回 JR東日本「つがる5号」時刻変更、秋田～青森間直通の快速列車新設

鉄道 2018/12/17 14:18

2018年12月16日(日)

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JRダイヤ改正は2019年3月16日 第18回 JR北海道「スーパー北斗」キハ281系は3往復に - キハ261系追加投入

鉄道 2018/12/16 18:41

2018年12月14日(金)

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JRダイヤ改正は2019年3月16日 第8回 JR北海道、新夕張～夕張間廃止前に列車追加 - 尺別駅など3駅廃止

鉄道 2018/12/14 23:38

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JRダイヤ改正は2019年3月16日 第7回 JR北海道・JR東日本「はやぶさ」3本で東京～新函館北斗間3時間58分

鉄道 2018/12/14 22:31

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JR北海道「元気です夕張号」夕張駅へ「北海道の恵み」車両で運行

鉄道 2018/12/14 10:02

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JR北海道「話せる券売機」試行導入 - 南千歳駅・千歳駅で1/7から

鉄道 2018/12/14 09:35

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JR北海道、新千歳空港駅リニューアル完了 - 12/26始発から供用開始

鉄道 2018/12/14 09:17

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JR北海道、北海道新幹線と在来線の今期の雪対策の状況について公表

鉄道 2018/12/14 09:09

2018年12月13日(木)

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三陸鉄道リアス線ダイヤ発表 - 盛～久慈間での営業運転は3/24から

鉄道 2018/12/13 22:41

2018年12月12日(水)

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JR北海道、北海道新幹線を速度向上 - 東京～新函館北斗間3時間58分

鉄道 2018/12/12 16:15

2018年12月11日(火)

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JR東日本「駅弁味の陣2018」駅弁大将軍は福島県「海苔のりべん」

鉄道 2018/12/11 19:07

2018年12月10日(月)

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JR東日本・JR北海道、新幹線50%割引の北海道復興支援商品第3弾発売

鉄道 2018/12/10 20:23

2018年12月08日(土)

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JR東日本など7社、岩手県でBRTにおけるバス自動運転の技術実証実験

鉄道 2018/12/08 18:00

2018年12月06日(木)

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JR北海道、特急「スーパー北斗」の簡易車内販売は約半年で終了へ

鉄道 2018/12/06 21:04

2018年12月04日(火)

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「JR東日本ホテルメッツ 札幌」2/1開業、札幌駅から徒歩2分の立地

鉄道 2018/12/04 19:14

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加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選

テレビ 2020/05/05 06:00

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日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!

グルメ 2020/04/23 10:24

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JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に

鉄道 2020/04/17 18:12

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過去最高の“逸材”揃い!?　北海道・東北地区の「ドラフト候補」

2020/04/17 07:09

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JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ

鉄道 2020/04/16 22:16

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函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に

鉄道 2020/04/16 16:47

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JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も

鉄道 2020/04/16 16:39

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JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設

鉄道 2020/04/15 18:28

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JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ

鉄道 2020/04/15 17:41

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