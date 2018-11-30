「北海道・東北」のニュースまとめ-2018年11月
2018年11月30日(金)
JR北海道、花咲線の列車がゆっくり走る絶景ポイントを12月から追加
鉄道 2018/11/30 13:11
2018年11月22日(木)
JR北海道、稚内駅開駅90周年「道北 流氷の恵み」車両を公開・運転
鉄道 2018/11/22 21:15
2018年11月21日(水)
由利高原鉄道「エボルタ」ラッピング車両で「クリスマス列車」運転
鉄道 2018/11/21 16:57
JR北海道、日高本線苫小牧～鵡川間運転再開 - 一部列車で時刻変更
鉄道 2018/11/21 16:45
JR東日本「ゆったりグリーン車で新幹線帰省デビュー」旅行商品発売
鉄道 2018/11/21 16:11
2018年11月17日(土)
鉄道ニュース週報 第147回 東武鉄道、2台目のC11形を獲得 - 譲渡価格は「約400万円」
鉄道 2018/11/17 06:00
2018年11月15日(木)
JR北海道、千歳線新札幌駅構内の信号機柱が倒れた事象について説明
鉄道 2018/11/15 19:20
JR北海道、2017年度線区別収支状況 - 北海道新幹線は約99億円赤字
鉄道 2018/11/15 19:05
2018年11月12日(月)
JR北海道、木古内駅で「キーコ」探してグッズもらえる企画スタート
鉄道 2018/11/12 18:57
2018年11月06日(火)
JR北海道「旭川駅120周年祭」11/23開催「記念入場券セット」も発売
鉄道 2018/11/06 18:27
福島交通7000系、元東急「トマトレッド色」編成引退 - 11/11撮影会
鉄道 2018/11/06 14:19
2018年11月05日(月)
JR東日本・日本郵便、新幹線で東北の農産物運ぶ物流トライアル実施
鉄道 2018/11/05 16:43
野岩鉄道「運転免許卒業割引きっぷ」発売、免許返納者は運賃半額に
鉄道 2018/11/05 16:23
2018年11月02日(金)
JR東日本、仙石線が開通90周年 - スタンプラリーや記念セレモニー
鉄道 2018/11/02 18:23
JR北海道とAIRDOがタイアップ - 搭乗者限定乗り放題きっぷを発売
鉄道 2018/11/02 17:32
JR北海道「小樽駅感謝祭」列車カードプレゼントにクイズラリーも
鉄道 2018/11/02 17:12
2018年11月01日(木)
東武鉄道、夜行列車「スノーパル23:55」今冬は「リバティ」で運転
鉄道 2018/11/01 18:38
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テレビ 2020/05/05 06:00
日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!
グルメ 2020/04/23 10:24
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鉄道 2020/04/17 18:12
過去最高の“逸材”揃い!? 北海道・東北地区の「ドラフト候補」
2020/04/17 07:09
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
鉄道 2020/04/16 22:16
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
鉄道 2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
鉄道 2020/04/16 16:39
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
鉄道 2020/04/15 18:28
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
鉄道 2020/04/15 17:41