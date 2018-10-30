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「北海道・東北」のニュースまとめ-2018年10月

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2018年10月30日(火)

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JR東日本・三陸鉄道、移管前の山田線宮古～釜石間見学会11/23開催

鉄道 2018/10/30 16:59

2018年10月29日(月)

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JR北海道、快速「エアポート」一部車両で10/30から無料Wi-Fi提供

鉄道 2018/10/29 18:13

2018年10月26日(金)

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札幌市交通局1100形「シリウス」4年ぶり新型低床車両10/27デビュー

鉄道 2018/10/26 15:48

2018年10月23日(火)

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JR北海道「元気です 北海道号」11/17限定の観光列車、旅行商品発売

鉄道 2018/10/23 20:41

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JR北海道、特急「宗谷」を「えきねっとトクだ値」の対象列車に追加

鉄道 2018/10/23 20:27

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JR北海道、石勝線南千歳～追分間の徐行運転は10月24日始発から解除

鉄道 2018/10/23 20:19

2018年10月19日(金)

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鉄道ニュース週報 第143回 JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間の廃止が確定的に

鉄道 2018/10/19 06:00

2018年10月18日(木)

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弘南鉄道、北陸鉄道・福島交通7000系車体カラーを弘南線車両で再現

鉄道 2018/10/18 21:30

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JR北海道キハ54形「地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン」運行

鉄道 2018/10/18 19:11

2018年10月16日(火)

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JR東日本「海里」HB-E300系の観光列車新造、新潟～酒田間で運行へ

鉄道 2018/10/16 17:39

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JR北海道「青森・函館」キャンペーン、函館～青森間往復6,980円も

鉄道 2018/10/16 14:21

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JR北海道・JR東日本、東北・北海道新幹線50%割引商品11～12月設定

鉄道 2018/10/16 14:02

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JR北海道、9月の地震と台風による被害総額は22億8,000万円の見込み

鉄道 2018/10/16 13:42

2018年10月11日(木)

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JR北海道「札幌駅高架30周年＆苗穂駅新駅舎開業」キャンペーン実施

鉄道 2018/10/11 19:44

2018年10月04日(木)

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JR北海道、日高本線苫小牧～鵡川間は12月上旬に運転再開の見通し

鉄道 2018/10/04 17:02

2018年10月02日(火)

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JR北海道、QRコードで割引きっぷを購入できるサービス試行開始へ

鉄道 2018/10/02 15:21

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JR北海道「元気です 北海道号」新駅舎開業の苗穂駅から11/17運転

鉄道 2018/10/02 15:05

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【随時更新】高校野球、代替大会の開催予定は？　甲子園中止に伴う各都道…

2020/05/25 09:22

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加藤シゲアキVS本仮屋ユイカ再び…『さんま御殿』ご当地バトル傑作選

テレビ 2020/05/05 06:00

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日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!

グルメ 2020/04/23 10:24

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JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に

鉄道 2020/04/17 18:12

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過去最高の“逸材”揃い!?　北海道・東北地区の「ドラフト候補」

2020/04/17 07:09

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JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ

鉄道 2020/04/16 22:16

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函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に

鉄道 2020/04/16 16:47

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JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も

鉄道 2020/04/16 16:39

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JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設

鉄道 2020/04/15 18:28

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JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ

鉄道 2020/04/15 17:41

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