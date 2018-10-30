「北海道・東北」のニュースまとめ-2018年10月
2018年10月30日(火)
JR東日本・三陸鉄道、移管前の山田線宮古～釜石間見学会11/23開催
鉄道 2018/10/30 16:59
2018年10月29日(月)
JR北海道、快速「エアポート」一部車両で10/30から無料Wi-Fi提供
鉄道 2018/10/29 18:13
2018年10月26日(金)
札幌市交通局1100形「シリウス」4年ぶり新型低床車両10/27デビュー
鉄道 2018/10/26 15:48
2018年10月23日(火)
JR北海道「元気です 北海道号」11/17限定の観光列車、旅行商品発売
鉄道 2018/10/23 20:41
JR北海道、特急「宗谷」を「えきねっとトクだ値」の対象列車に追加
鉄道 2018/10/23 20:27
JR北海道、石勝線南千歳～追分間の徐行運転は10月24日始発から解除
鉄道 2018/10/23 20:19
2018年10月19日(金)
鉄道ニュース週報 第143回 JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間の廃止が確定的に
鉄道 2018/10/19 06:00
2018年10月18日(木)
弘南鉄道、北陸鉄道・福島交通7000系車体カラーを弘南線車両で再現
鉄道 2018/10/18 21:30
JR北海道キハ54形「地球探索鉄道花咲線ラッピングトレイン」運行
鉄道 2018/10/18 19:11
2018年10月16日(火)
JR東日本「海里」HB-E300系の観光列車新造、新潟～酒田間で運行へ
鉄道 2018/10/16 17:39
JR北海道「青森・函館」キャンペーン、函館～青森間往復6,980円も
鉄道 2018/10/16 14:21
JR北海道・JR東日本、東北・北海道新幹線50%割引商品11～12月設定
鉄道 2018/10/16 14:02
JR北海道、9月の地震と台風による被害総額は22億8,000万円の見込み
鉄道 2018/10/16 13:42
2018年10月11日(木)
JR北海道「札幌駅高架30周年＆苗穂駅新駅舎開業」キャンペーン実施
鉄道 2018/10/11 19:44
2018年10月04日(木)
JR北海道、日高本線苫小牧～鵡川間は12月上旬に運転再開の見通し
鉄道 2018/10/04 17:02
2018年10月02日(火)
JR北海道、QRコードで割引きっぷを購入できるサービス試行開始へ
鉄道 2018/10/02 15:21
JR北海道「元気です 北海道号」新駅舎開業の苗穂駅から11/17運転
鉄道 2018/10/02 15:05
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テレビ 2020/05/05 06:00
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グルメ 2020/04/23 10:24
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鉄道 2020/04/17 18:12
過去最高の“逸材”揃い!? 北海道・東北地区の「ドラフト候補」
2020/04/17 07:09
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
鉄道 2020/04/16 22:16
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
鉄道 2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
鉄道 2020/04/16 16:39
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
鉄道 2020/04/15 18:28
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
鉄道 2020/04/15 17:41