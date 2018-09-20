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「北海道・東北」のニュースまとめ-2018年9月

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県のご当地・最新ニュースやレポートをお届け

2018年09月20日(木)

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JR北海道、千歳線・石勝線一部区間の徐行運転10月末めどに解除へ

鉄道 2018/09/20 18:23

2018年09月12日(水)

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JR東日本、新潟県・庄内エリアでプレDC開催 - イベント列車が多数

鉄道 2018/09/12 16:02

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東武「SL大樹」会津若松市をPR - ヘッドマーク掲出、車内で地酒も

鉄道 2018/09/12 13:14

2018年09月11日(火)

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JR北海道、日高本線を除き月内に運転再開 - JR貨物は不通区間解消

鉄道 2018/09/11 21:51

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JR貨物、北海道胆振東部地震の被災地へ救援物資 - 節電対策も実施

鉄道 2018/09/11 18:14

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JR北海道、特急「カムイ」「すずらん」など節電対策で間引き運転

鉄道 2018/09/11 17:45

2018年09月08日(土)

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JR北海道、9/8運転計画などについて発表 - 苗穂工場一般公開は延期

鉄道 2018/09/08 02:35

2018年09月07日(金)

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北海道胆振東部地震、JR北海道の快速「エアポート」など運転再開

鉄道 2018/09/07 15:44

2018年09月06日(木)

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「平成30年北海道胆振東部地震」JR北海道、9/7午前も運転見合わせ

鉄道 2018/09/06 21:48

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北海道で震度6強の地震 - 貨物列車も影響、JR貨物は列車の運転中止

鉄道 2018/09/06 15:32

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北海道で震度6強の地震 - 道内全域で停電、JR北海道など運転休止

鉄道 2018/09/06 09:07

2018年09月03日(月)

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JR北海道キハ183系0番台、国鉄特急色の先頭車を苗穂工場で公開へ

鉄道 2018/09/03 18:05

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テレビ 2020/05/05 06:00

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日本を明るくするカップ麺のアレンジレシピ 第5回 カップうどんに「揚げせんべい」が絶妙すぎてヤバい!!

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JR東日本、団体臨時列車「ありがとうリゾートうみねこ」運行中止に

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過去最高の“逸材”揃い!?　北海道・東北地区の「ドラフト候補」

2020/04/17 07:09

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JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ

鉄道 2020/04/16 22:16

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函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に

鉄道 2020/04/16 16:47

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JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も

鉄道 2020/04/16 16:39

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JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設

鉄道 2020/04/15 18:28

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JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ

鉄道 2020/04/15 17:41

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