「北海道・東北」のニュースまとめ-2018年9月
2018年09月20日(木)
JR北海道、千歳線・石勝線一部区間の徐行運転10月末めどに解除へ
鉄道 2018/09/20 18:23
2018年09月12日(水)
JR東日本、新潟県・庄内エリアでプレDC開催 - イベント列車が多数
鉄道 2018/09/12 16:02
東武「SL大樹」会津若松市をPR - ヘッドマーク掲出、車内で地酒も
鉄道 2018/09/12 13:14
2018年09月11日(火)
JR北海道、日高本線を除き月内に運転再開 - JR貨物は不通区間解消
鉄道 2018/09/11 21:51
JR貨物、北海道胆振東部地震の被災地へ救援物資 - 節電対策も実施
鉄道 2018/09/11 18:14
JR北海道、特急「カムイ」「すずらん」など節電対策で間引き運転
鉄道 2018/09/11 17:45
2018年09月08日(土)
JR北海道、9/8運転計画などについて発表 - 苗穂工場一般公開は延期
鉄道 2018/09/08 02:35
2018年09月07日(金)
北海道胆振東部地震、JR北海道の快速「エアポート」など運転再開
鉄道 2018/09/07 15:44
2018年09月06日(木)
「平成30年北海道胆振東部地震」JR北海道、9/7午前も運転見合わせ
鉄道 2018/09/06 21:48
北海道で震度6強の地震 - 貨物列車も影響、JR貨物は列車の運転中止
鉄道 2018/09/06 15:32
北海道で震度6強の地震 - 道内全域で停電、JR北海道など運転休止
鉄道 2018/09/06 09:07
2018年09月03日(月)
JR北海道キハ183系0番台、国鉄特急色の先頭車を苗穂工場で公開へ
鉄道 2018/09/03 18:05
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2020/04/17 07:09
JR北海道、札沼線北海道医療大学～新十津川間最終運行さらに繰上げ
鉄道 2020/04/16 22:16
函館市電、復元チンチン電車「箱館ハイカラ號」運行開始が延期に
鉄道 2020/04/16 16:47
JR北海道、一部列車の運休5月末まで継続 - 快速「エアポート」も
鉄道 2020/04/16 16:39
JR貨物、北海道内最大級の物流施設「DPL札幌レールゲート」を新設
鉄道 2020/04/15 18:28
JR北海道、札沼線廃止区間の最終運行繰上げ - 来場自粛も呼びかけ
鉄道 2020/04/15 17:41