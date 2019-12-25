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「日立」のニュースまとめ-2019年12月

冷蔵庫や掃除機、洗濯機などの家電製品を手がける日本を代表する総合電機メーカー。家電製品のみならず、新幹線をはじめとする鉄道車両、電力システムなど社会インフラも広く製造している。

2019年12月25日(水)

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月間5万人以上がサテライトを利用する日立のテレワーク制度とは

在宅勤務導入事例 2019/12/25 11:01

2019年12月18日(水)

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富士フイルム、日立の画像診断関連事業を買収

企業動向 2019/12/18 17:12

2019年12月06日(金)

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ハンズフリーデバイス活用の音声入力システム実証-スマート農業

情報システム 2019/12/06 14:42

2019年12月05日(木)

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「日立サイバーセキュリティセンター」を開設

セキュリティ 2019/12/05 12:54

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キヤノンITS、アジャイル開発プラットフォーム提供サービス

開発/エンジニア 2020/06/01 15:32

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リモートワークにおけるアイデンティティ・アクセス管理

情報システム 2020/06/01 06:00

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朗希の157キロを右中間スタンドへ…ロッテの3年目・菅野剛士に脚光を

2020/05/27 12:00

Index.iapp

「社内を巻き込むデジタルマーケティング」成功の理由は？ - Marketoチャンピオン座談会

マーケティング 2020/05/27 08:15

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日立、緊急事態宣言解除後も在宅勤務を標準 - 手当を新設

企業ソリューション 2020/05/27 07:25

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コンピュータアーキテクチャの話 第435回 1996年11月のTop500で1位を獲得した筑波大のCP-PACS

スパコン/HPC 2020/05/22 08:00

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日立、対話の流れを動的に生成するシナリオ型チャットボットサービス

情報システム 2020/05/20 14:05

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2020年度半導体製造装置カテゴリ別顧客満足度ランキング-日本勢は8社が入賞

半導体デバイス 2020/05/20 07:00

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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第107回 人事総合ソリューション「リシテア」のインフラ基盤をVMware Tanzu Application Service on Microsoft Azure へと移行し、クラウドサービス化―日立ソリューションズが取り組むデジタル変革

情報システム PR 2020/05/15 13:39

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甘いマスクの内にはメラメラと燃える闘志　西武のドラ2左腕・浜屋、「感情がない」男が悔しさに涙した試合

2020/05/14 16:39

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