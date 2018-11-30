「Hey! Say! JUMP」のニュースまとめ-2018年11月
2018年11月30日(金)
関ジャニ･欅坂･星野源ら『Mステ スーパーライブ』第1弾出演者発表
テレビ 2018/11/30 20:54
2018年11月29日(木)
『ジャニーズカウントダウン』放送決定! MCはTOKIO国分＆V6井ノ原
テレビ 2018/11/29 20:00
2018年11月16日(金)
『2018FNS歌謡祭』嵐･キンキ･キンプリ･AKB48ら第1弾出演者発表
テレビ 2018/11/16 05:00
2018年11月14日(水)
平成最後の紅白、ジャニーズは5組出場 TOKIOは連続出場24で止まる
テレビ 2018/11/14 15:58
2018年11月02日(金)
高木雄也、世界一の犬小屋作りに挑戦 ”西洋のお城風”もはや一軒家
テレビ 2018/11/02 12:00
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「Hey! Say! JUMP」の検索結果
Hey!Say!JUMP伊野尾慧「神技」と驚愕！TOKIO城島茂らと解体現場に潜入『解体キングダム』
テレビ 2020/05/27 06:00
水球ヤンキース：“キングダム”山崎賢人＆吉沢亮初共演作 顔ぶれがすご…
芸能 2020/05/24 07:10
Hey! Say! JUMP新シングルの収録内容公開、月蝕會議による提供曲も
芸能 2020/05/23 15:43
『家政夫のミタゾノ』リモート撮影で60分完全新作「史上最大のチャレンジ」
テレビ 2020/05/23 00:15
EXITりんたろー。、10kg減量成功!?タワマン生活を公開『メレンゲの気持ち』
テレビ 2020/05/22 09:00
Hey! Say! JUMP、27枚目シングル7月1日に発売! 話題のビデオ・クリップも
芸能 2020/05/15 18:57
中島裕翔、『野ブタ』亀梨・山下・堀北との思い出を語る「甘酸っぱい」
ラジオ 2020/05/15 11:51
IKKOオススメのマスクメイクを公開！ティーン人気の山之内すずも登場『メレンゲの気持ち』
テレビ 2020/05/15 10:00
Hey! Say! JUMP表紙の「Myojo」で自粛生活応援特集「俺たちの#ステイホーム」
芸能 2020/05/14 12:00
ジャニーズ15組参加の期間限定ユニットTwenty★Twenty結成、楽曲提供は櫻井和寿
芸能 2020/05/13 08:17