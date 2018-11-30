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「Hey! Say! JUMP」のニュースまとめ-2018年11月

2007年に「Ultra Music Power」でCDデビューしたジャニーズのアイドルグループ・Hey! Say! JUMP。山田涼介、知念侑李、中島裕翔、岡本圭人、有岡大貴、髙木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太が所属し、ドラマやバラエティ番組などでも活躍中。

2018年11月30日(金)

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関ジャニ･欅坂･星野源ら『Mステ スーパーライブ』第1弾出演者発表

テレビ 2018/11/30 20:54

2018年11月29日(木)

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『ジャニーズカウントダウン』放送決定! MCはTOKIO国分＆V6井ノ原

テレビ 2018/11/29 20:00

2018年11月16日(金)

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『2018FNS歌謡祭』嵐･キンキ･キンプリ･AKB48ら第1弾出演者発表

テレビ 2018/11/16 05:00

2018年11月14日(水)

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平成最後の紅白、ジャニーズは5組出場　TOKIOは連続出場24で止まる

テレビ 2018/11/14 15:58

2018年11月02日(金)

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高木雄也、世界一の犬小屋作りに挑戦 ”西洋のお城風”もはや一軒家

テレビ 2018/11/02 12:00

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Hey!Say!JUMP伊野尾慧「神技」と驚愕！TOKIO城島茂らと解体現場に潜入『解体キングダム』

テレビ 2020/05/27 06:00

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水球ヤンキース：“キングダム”山崎賢人＆吉沢亮初共演作　顔ぶれがすご…

芸能 2020/05/24 07:10

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Hey! Say! JUMP新シングルの収録内容公開、月蝕會議による提供曲も

芸能 2020/05/23 15:43

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『家政夫のミタゾノ』リモート撮影で60分完全新作「史上最大のチャレンジ」

テレビ 2020/05/23 00:15

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EXITりんたろー。、10kg減量成功!?タワマン生活を公開『メレンゲの気持ち』

テレビ 2020/05/22 09:00

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Hey! Say! JUMP、27枚目シングル7月1日に発売! 話題のビデオ・クリップも

芸能 2020/05/15 18:57

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中島裕翔、『野ブタ』亀梨・山下・堀北との思い出を語る「甘酸っぱい」

ラジオ 2020/05/15 11:51

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IKKOオススメのマスクメイクを公開！ティーン人気の山之内すずも登場『メレンゲの気持ち』

テレビ 2020/05/15 10:00

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Hey! Say! JUMP表紙の「Myojo」で自粛生活応援特集「俺たちの#ステイホーム」

芸能 2020/05/14 12:00

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ジャニーズ15組参加の期間限定ユニットTwenty★Twenty結成、楽曲提供は櫻井和寿

芸能 2020/05/13 08:17

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