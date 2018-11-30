「Hey! Say! JUMP」のニュースまとめ-2018年11月

2007年に「Ultra Music Power」でCDデビューしたジャニーズのアイドルグループ・Hey! Say! JUMP。山田涼介、知念侑李、中島裕翔、岡本圭人、有岡大貴、髙木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太が所属し、ドラマやバラエティ番組などでも活躍中。