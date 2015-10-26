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「ヘッドフォン祭 2015」のニュースまとめ-2015年10月

フジヤエービックが主催するポータブルオーディオイベント「ヘッドフォン祭 2015」の現地レポートなどを掲載。

2015年10月26日(月)

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秋のヘッドフォン祭 2015で見つけた未発表製品 - 日立マクセル、Sound Warriorなどハイレゾ対応プロダクトが目白押し

サウンド / オーディオ 2015/10/26 16:27

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Klipschの新フラッグシップイヤホン「X20i」とハイブリッド型「XR8i」を徹底試聴 - 秋のヘッドフォン祭 2015

サウンド / オーディオ 2015/10/26 11:17

2015年10月25日(日)

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秋のヘッドフォン祭 2015 - Shureのコンデンサー型イヤホン「KSE1500」、最大の関心を集める中で万全の試聴環境

サウンド / オーディオ 2015/10/25 15:00

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秋のヘッドフォン祭 2015 - スタックスはコンデンサー型のイヤースピーカー「新SR-Λ」を出品

サウンド / オーディオ 2015/10/25 12:02

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ラディウスの上級イヤホン「W(ドブルベ)」がハイレゾ対応に - 秋のヘッドフォン祭 2015にも出品

サウンド / オーディオ 2015/10/25 11:29

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エミライ、MrSpeakersの平面駆動型ヘッドホン「ETHER」を発売

サウンド / オーディオ 2015/10/25 11:07

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秋のヘッドフォン祭 2015 - オヤイデ電気、未発表の最上位プレーヤー「FiiO X7」が試聴可能

サウンド / オーディオ 2015/10/25 10:45

2015年10月24日(土)

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秋のヘッドフォン祭 2015、「手持ちの音源を生かす」アプコン重視のハイレゾポータブルプレーヤー - ベンチャークラフト「SounDroid VAROQ」

サウンド / オーディオ 2015/10/24 20:51

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アユート、beyerdynamicとコラボした「AK T1p」 - 秋のヘッドフォン祭 2015で実機と開発秘話を披露

サウンド / オーディオ 2015/10/24 19:56

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秋のヘッドフォン祭 2015 - 新作すべて試聴可能なオーディオテクニカブース、 ファン層は10代から60代まで

サウンド / オーディオ 2015/10/24 19:26

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ゼンハイザー、開放型の最上位「HD 800S」とヘッドホンアンプ「HDVD 800改」を参考出品 - 秋のヘッドフォン祭 2015

サウンド / オーディオ 2015/10/24 19:04

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Chordの小型高性能ポタアン「Mojo」、秋のヘッドフォン祭 2015で実機公開

サウンド / オーディオ 2015/10/24 18:16

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秋のヘッドフォン祭 2015 - オンキヨー&パイオニアのハイレゾ対応プレーヤー試聴が大盛況

サウンド / オーディオ 2015/10/24 14:09

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「ヘッドフォン祭 2015」の検索結果

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SHURE、コンデンサーイヤホンシステムの最新モデル「KSE1200」

サウンド / オーディオ 2018/04/30 12:22

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パイオニアから未発表の高級ヘッドホンが登場、桐製ヘッドホンにも新展開が - ポタフェス2016冬

サウンド / オーディオ 2016/12/17 19:50

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beyerdynamicの開放型ヘッドホン「AMIRON HOME」を初公開 - 秋のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/10/23 16:19

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オンキヨー「DP-X1A」とパイオニア「XDP-300R」、注目プレーヤーを聴き比べ - 秋のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/10/22 21:23

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オンキヨーが耳栓型のBluetoothイヤホンを初公開、桐製ヘッドホンも改良 - ポタフェス2016 東京

サウンド / オーディオ 2016/07/16 21:35

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ゼンハイザー、600万円超えヘッドホンの試聴会 - 春のヘッドフォン祭にて

サウンド / オーディオ 2016/04/14 21:54

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Chord、ポタアン「Mojo」とiPhoneをシンプルにつなぐ専用オプションをサプライズ公開

サウンド / オーディオ 2016/03/07 14:19

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ゼンハイザーの新たなフラッグシップヘッドホン「HD 800S」

サウンド / オーディオ 2016/01/07 18:32

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10分くらいで大体わかる!! 注目記事でざっくり振り返る家電の2015年(4～6月編)

ガジェット 2015/12/29 09:00

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ポタフェス2015 - ポータブルプレーヤー／アンプの新製品をピックアップ - デノン、コウォン、ラトックの未発表モデルも

サウンド / オーディオ 2015/12/19 21:12

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