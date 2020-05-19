「ヘッドホン」のニュースまとめ-2020年5月
2020年05月19日(火)
JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24
2020年05月13日(水)
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
2020年05月12日(火)
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53
2020年05月11日(月)
約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル
サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52
2020年05月09日(土)
「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から
PC本体 2020/05/09 00:01
2020年05月07日(木)
「Surface Headphones 2」発表、在宅ワークに使えるノイキャン機能、新色追加
周辺機器 2020/05/07 11:00
2020年05月06日(水)
ワイヤレスで1万円切り！ ゲーミングヘッドセット「Cloud Stinger Core Wireless +7.1」レビュー
周辺機器 2020/05/06 13:28
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「ヘッドホン」の検索結果
JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24
今週の秋葉原情報 - 第10世代Core「Comet Lake-S」の予約が開始、ツクモ12号店の閉店も話題に
自作 / テクノロジ 2020/05/19 12:56
au「Xperia 1 II」5月22日発売、購入者にau PAY 5,000円相当の還元も
Android 2020/05/19 11:47
新・OS X ハッキング! 第264回 テレワークで使うAirPodsの音を改善する
アップル 2020/05/19 11:30
マウス、専用デザイン「エヴァンゲリオン」ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/05/18 19:43
SilverStone、強化ガラスサイドパネルの白いミドルタワーケース
自作 / テクノロジ 2020/05/18 18:11
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42