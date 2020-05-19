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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2020年5月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2020年05月19日(火)

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JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24

2020年05月13日(水)

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

2020年05月12日(火)

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

2020年05月11日(月)

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約1.6万円からのAKGプロ向けワイヤレスヘッドホン、ヒビノ3年保証モデル

サウンド / オーディオ 2020/05/11 18:52

2020年05月09日(土)

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「Surface Go 2」「Surface Book 3」の進化ポイント - 日本マイクロソフトのオンライン説明会から

PC本体 2020/05/09 00:01

2020年05月07日(木)

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「Surface Headphones 2」発表、在宅ワークに使えるノイキャン機能、新色追加

周辺機器 2020/05/07 11:00

2020年05月06日(水)

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ワイヤレスで1万円切り！ ゲーミングヘッドセット「Cloud Stinger Core Wireless +7.1」レビュー

周辺機器 2020/05/06 13:28

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JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24

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今週の秋葉原情報 - 第10世代Core「Comet Lake-S」の予約が開始、ツクモ12号店の閉店も話題に

自作 / テクノロジ 2020/05/19 12:56

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au「Xperia 1 II」5月22日発売、購入者にau PAY 5,000円相当の還元も

Android 2020/05/19 11:47

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新・OS X ハッキング! 第264回 テレワークで使うAirPodsの音を改善する

アップル 2020/05/19 11:30

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マウス、専用デザイン「エヴァンゲリオン」ゲーミングノートPC

PCゲーミング 2020/05/18 19:43

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SilverStone、強化ガラスサイドパネルの白いミドルタワーケース

自作 / テクノロジ 2020/05/18 18:11

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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