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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2020年4月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2020年04月24日(金)

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ゼンハイザーNCヘッドホン「MOMENTUM Wireless」に新色Sandy White

サウンド / オーディオ 2020/04/24 21:05

2020年04月23日(木)

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【Amazon得報】ノイキャン搭載Bluetoothヘッドホンが本日限定で6,999円！

ガジェット 2020/04/23 15:02

2020年04月21日(火)

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HyperX、バーチャルサラウンドを楽しめるゲーミングヘッドセット2種

PCゲーミング 2020/04/21 13:08

2020年04月16日(木)

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Razer、250gで7.1chサラウンドサウンド対応のゲーミングヘッドセット

PCゲーミング 2020/04/16 15:21

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『22/7』キャラを選んで刻印できる限定ウォークマン、NCヘッドホンも

サウンド / オーディオ 2020/04/16 15:00

2020年04月11日(土)

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在宅ワークに欲しい自宅用ヘッドホン、売れ筋と選び方 - 古田雄介の家電トレンド通信

サウンド / オーディオ 2020/04/11 07:00

2020年04月06日(月)

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上海問屋、テレワーク向けの会話に特化したモノラルヘッドセット

サウンド / オーディオ 2020/04/06 12:49

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JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24

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今週の秋葉原情報 - 第10世代Core「Comet Lake-S」の予約が開始、ツクモ12号店の閉店も話題に

自作 / テクノロジ 2020/05/19 12:56

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au「Xperia 1 II」5月22日発売、購入者にau PAY 5,000円相当の還元も

Android 2020/05/19 11:47

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新・OS X ハッキング! 第264回 テレワークで使うAirPodsの音を改善する

アップル 2020/05/19 11:30

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マウス、専用デザイン「エヴァンゲリオン」ゲーミングノートPC

PCゲーミング 2020/05/18 19:43

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SilverStone、強化ガラスサイドパネルの白いミドルタワーケース

自作 / テクノロジ 2020/05/18 18:11

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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