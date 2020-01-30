「ヘッドホン」のニュースまとめ-2020年1月
2020年01月30日(木)
2019年イヤホン＆ヘッドホンの販売ランキング e☆イヤホン
サウンド / オーディオ 2020/01/30 11:00
2020年01月22日(水)
オンキヨーが『進撃の巨人』コラボヘッドホン、リヴァイとミカサの2モデル
サウンド / オーディオ 2020/01/22 14:19
ASUS、USB Type-C搭載の「ROG Deltaa White Edition」など2機種
PCゲーミング 2020/01/22 12:58
2020年01月17日(金)
テクニクス初のNC完全ワイヤレスを現地ファーストインプレッション！ - CES 2020
サウンド / オーディオ 2020/01/17 20:35
Skullcandyから完全ワイヤレス続々、自分専用の音を聴けるヘッドホンも - CES 2020
サウンド / オーディオ 2020/01/17 16:20
2020年01月16日(木)
「ASTRO A10 ゲーミングヘッドセット」に新色ホワイトが登場
PCゲーミング 2020/01/16 21:38
ヘッドホンでリアルなサラウンドを、JVC「EXOFIELD THEATER」を体験 - CES 2020
サウンド / オーディオ 2020/01/16 20:47
JBLのAtmos対応サウンドバー「Bar 9.1」、着脱式の無線スピーカー採用 - CES 2020
サウンド / オーディオ 2020/01/16 18:24
2020年01月09日(木)
パナソニックから重低音NCヘッドホン、「XBS DEEP」搭載 - CES 2020
サウンド / オーディオ 2020/01/09 01:49
2020年01月08日(水)
コルグ、ノイキャン搭載のDJ向けモニタリングヘッドホン「NC-Q1」
サウンド / オーディオ 2020/01/08 22:44
JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum」、独自の音響技術採用 - CES 2020
サウンド / オーディオ 2020/01/08 08:28
2020年01月07日(火)
HyperX、Qi充電対応のワイヤレスゲーミングヘッドセットなど - CES 2020
PCゲーミング 2020/01/07 18:10
2020年01月06日(月)
シュア初のNC搭載ヘッドホン登場、完全ワイヤレス化したSE215も - CES 2020
サウンド / オーディオ 2020/01/06 21:42
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「ヘッドホン」の検索結果
JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24
今週の秋葉原情報 - 第10世代Core「Comet Lake-S」の予約が開始、ツクモ12号店の閉店も話題に
自作 / テクノロジ 2020/05/19 12:56
au「Xperia 1 II」5月22日発売、購入者にau PAY 5,000円相当の還元も
Android 2020/05/19 11:47
新・OS X ハッキング! 第264回 テレワークで使うAirPodsの音を改善する
アップル 2020/05/19 11:30
マウス、専用デザイン「エヴァンゲリオン」ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/05/18 19:43
SilverStone、強化ガラスサイドパネルの白いミドルタワーケース
自作 / テクノロジ 2020/05/18 18:11
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42