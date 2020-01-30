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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2020年1月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2020年01月30日(木)

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2019年イヤホン＆ヘッドホンの販売ランキング　e☆イヤホン

サウンド / オーディオ 2020/01/30 11:00

2020年01月22日(水)

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オンキヨーが『進撃の巨人』コラボヘッドホン、リヴァイとミカサの2モデル

サウンド / オーディオ 2020/01/22 14:19

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ASUS、USB Type-C搭載の「ROG Deltaa White Edition」など2機種

PCゲーミング 2020/01/22 12:58

2020年01月17日(金)

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テクニクス初のNC完全ワイヤレスを現地ファーストインプレッション！ - CES 2020

サウンド / オーディオ 2020/01/17 20:35

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Skullcandyから完全ワイヤレス続々、自分専用の音を聴けるヘッドホンも - CES 2020

サウンド / オーディオ 2020/01/17 16:20

2020年01月16日(木)

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「ASTRO A10 ゲーミングヘッドセット」に新色ホワイトが登場

PCゲーミング 2020/01/16 21:38

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ヘッドホンでリアルなサラウンドを、JVC「EXOFIELD THEATER」を体験 - CES 2020

サウンド / オーディオ 2020/01/16 20:47

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JBLのAtmos対応サウンドバー「Bar 9.1」、着脱式の無線スピーカー採用 - CES 2020

サウンド / オーディオ 2020/01/16 18:24

2020年01月09日(木)

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パナソニックから重低音NCヘッドホン、「XBS DEEP」搭載 - CES 2020

サウンド / オーディオ 2020/01/09 01:49

2020年01月08日(水)

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コルグ、ノイキャン搭載のDJ向けモニタリングヘッドホン「NC-Q1」

サウンド / オーディオ 2020/01/08 22:44

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JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum」、独自の音響技術採用 - CES 2020

サウンド / オーディオ 2020/01/08 08:28

2020年01月07日(火)

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HyperX、Qi充電対応のワイヤレスゲーミングヘッドセットなど - CES 2020

PCゲーミング 2020/01/07 18:10

2020年01月06日(月)

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シュア初のNC搭載ヘッドホン登場、完全ワイヤレス化したSE215も - CES 2020

サウンド / オーディオ 2020/01/06 21:42

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JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24

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今週の秋葉原情報 - 第10世代Core「Comet Lake-S」の予約が開始、ツクモ12号店の閉店も話題に

自作 / テクノロジ 2020/05/19 12:56

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au「Xperia 1 II」5月22日発売、購入者にau PAY 5,000円相当の還元も

Android 2020/05/19 11:47

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新・OS X ハッキング! 第264回 テレワークで使うAirPodsの音を改善する

アップル 2020/05/19 11:30

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マウス、専用デザイン「エヴァンゲリオン」ゲーミングノートPC

PCゲーミング 2020/05/18 19:43

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SilverStone、強化ガラスサイドパネルの白いミドルタワーケース

自作 / テクノロジ 2020/05/18 18:11

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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