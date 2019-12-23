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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2019年12月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2019年12月23日(月)

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コスパ抜群のユニバーサルイヤホン、軽量9g USB DAC - ポタフェスで注目したあれこれ

サウンド / オーディオ 2019/12/23 20:30

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音楽も聴けるサングラス「Bose Frames」が激アツ！：山本敦のマイベスト2019

サウンド / オーディオ 2019/12/23 18:04

2019年12月13日(金)

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パイオニア、税別約1万円のワイヤレスNCヘッドホン - 最大30時間再生

サウンド / オーディオ 2019/12/13 20:40

2019年12月10日(火)

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finalイヤホンを試聴できる直営店を見てきた - 秋葉原に12月12日オープン

サウンド / オーディオ 2019/12/10 19:50

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「ポタフェス秋葉原」12月14日～15日に開催決定

サウンド / オーディオ 2019/12/10 13:00

2019年12月05日(木)

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SteelSeries、PCやPS4で使える低遅延の2.4GHzワイヤレスヘッドセット

PCゲーミング 2019/12/05 14:33

2019年12月02日(月)

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秋葉原に「final STORE」12月12日オープン - イヤホン組立などイベントも

サウンド / オーディオ 2019/12/02 18:13

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「ヘッドホン」の検索結果

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JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24

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今週の秋葉原情報 - 第10世代Core「Comet Lake-S」の予約が開始、ツクモ12号店の閉店も話題に

自作 / テクノロジ 2020/05/19 12:56

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au「Xperia 1 II」5月22日発売、購入者にau PAY 5,000円相当の還元も

Android 2020/05/19 11:47

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新・OS X ハッキング! 第264回 テレワークで使うAirPodsの音を改善する

アップル 2020/05/19 11:30

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マウス、専用デザイン「エヴァンゲリオン」ゲーミングノートPC

PCゲーミング 2020/05/18 19:43

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SilverStone、強化ガラスサイドパネルの白いミドルタワーケース

自作 / テクノロジ 2020/05/18 18:11

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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