「ヘッドホン」のニュースまとめ-2019年11月
2019年11月29日(金)
『シティーハンター』コラボの限定ウォークマン、NCヘッドホンも
サウンド / オーディオ 2019/11/29 13:50
2019年11月28日(木)
Harman Kardon初の完全ワイヤレス登場。ノイキャンヘッドホンも
サウンド / オーディオ 2019/11/28 15:44
アップルの新イヤホン＆ヘッドホンで分かったH1チップの実力 - 松村太郎のApple深読み・先読み
サウンド / オーディオ 2019/11/28 07:00
2019年11月27日(水)
DALI初のヘッドホン、11月下旬発売 - NC対応「IO6」、60時間聴ける「IO4」
サウンド / オーディオ 2019/11/27 12:13
ゼンハイザー「PXC 550-II」レビュー - 新NCヘッドホンの実力をチェック
サウンド / オーディオ 2019/11/27 11:00
2019年11月26日(火)
Razer、『Overwatch』コラボのヘッドセットとマウスパッド
PCゲーミング 2019/11/26 17:07
Razer、ネコミミ「Razer Kraken Kitty」含む4つのゲーミングヘッドセット
PCゲーミング 2019/11/26 17:04
2019年11月21日(木)
AKGの新ノイキャンヘッドホンなど3製品、Galaxyが発売 - 11月26日から順次
サウンド / オーディオ 2019/11/21 14:53
2019年11月20日(水)
B&W、aptX Adaptive対応「PX7」などヘッドホン・イヤホン4製品
サウンド / オーディオ 2019/11/20 14:20
2019年に売れたイヤホン＆ヘッドホンは？ e☆イヤホンが発表
サウンド / オーディオ 2019/11/20 14:10
2019年11月14日(木)
クリエイティブから低遅延ワイヤレスヘッドホン - 立体音響「Super X-Fi」対応
サウンド / オーディオ 2019/11/14 14:08
2019年11月11日(月)
ヤマハ、ノイキャン対応で2万円台の完全ワイヤレス - イヤホン/ヘッドホン本格参入
サウンド / オーディオ 2019/11/11 13:25
2019年11月07日(木)
秋のヘッドフォン祭 2019で発見! マニアが気になる”ポタオデ”新製品
サウンド / オーディオ 2019/11/07 16:26
ゼンハイザー、NC効果を自動調整する新ヘッドホン「PXC 550-II」 - AAC/aptX LL対応
サウンド / オーディオ 2019/11/07 00:00
2019年11月06日(水)
ローランド、V-MODAのハイレゾ対応モニターヘッドホン「M-200」を発表
サウンド / オーディオ 2019/11/06 20:47
2019年11月03日(日)
B&WからBluetoothが途切れにくいNCヘッドホン。DALIやテクニクスも
サウンド / オーディオ 2019/11/03 07:00
2019年11月01日(金)
秋のヘッドフォン祭・見どころまとめ！ 完全ワイヤレスや新プレーヤーなど目白押し
サウンド / オーディオ 2019/11/01 20:58
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JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24
今週の秋葉原情報 - 第10世代Core「Comet Lake-S」の予約が開始、ツクモ12号店の閉店も話題に
自作 / テクノロジ 2020/05/19 12:56
au「Xperia 1 II」5月22日発売、購入者にau PAY 5,000円相当の還元も
Android 2020/05/19 11:47
新・OS X ハッキング! 第264回 テレワークで使うAirPodsの音を改善する
アップル 2020/05/19 11:30
マウス、専用デザイン「エヴァンゲリオン」ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/05/18 19:43
SilverStone、強化ガラスサイドパネルの白いミドルタワーケース
自作 / テクノロジ 2020/05/18 18:11
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42