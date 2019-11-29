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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2019年11月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2019年11月29日(金)

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『シティーハンター』コラボの限定ウォークマン、NCヘッドホンも

サウンド / オーディオ 2019/11/29 13:50

2019年11月28日(木)

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Harman Kardon初の完全ワイヤレス登場。ノイキャンヘッドホンも

サウンド / オーディオ 2019/11/28 15:44

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アップルの新イヤホン＆ヘッドホンで分かったH1チップの実力 - 松村太郎のApple深読み・先読み

サウンド / オーディオ 2019/11/28 07:00

2019年11月27日(水)

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DALI初のヘッドホン、11月下旬発売 - NC対応「IO6」、60時間聴ける「IO4」

サウンド / オーディオ 2019/11/27 12:13

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ゼンハイザー「PXC 550-II」レビュー - 新NCヘッドホンの実力をチェック

サウンド / オーディオ 2019/11/27 11:00

2019年11月26日(火)

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Razer、『Overwatch』コラボのヘッドセットとマウスパッド

PCゲーミング 2019/11/26 17:07

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Razer、ネコミミ「Razer Kraken Kitty」含む4つのゲーミングヘッドセット

PCゲーミング 2019/11/26 17:04

2019年11月21日(木)

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AKGの新ノイキャンヘッドホンなど3製品、Galaxyが発売 - 11月26日から順次

サウンド / オーディオ 2019/11/21 14:53

2019年11月20日(水)

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B&W、aptX Adaptive対応「PX7」などヘッドホン・イヤホン4製品

サウンド / オーディオ 2019/11/20 14:20

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2019年に売れたイヤホン＆ヘッドホンは？　e☆イヤホンが発表

サウンド / オーディオ 2019/11/20 14:10

2019年11月14日(木)

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クリエイティブから低遅延ワイヤレスヘッドホン - 立体音響「Super X-Fi」対応

サウンド / オーディオ 2019/11/14 14:08

2019年11月11日(月)

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ヤマハ、ノイキャン対応で2万円台の完全ワイヤレス - イヤホン/ヘッドホン本格参入

サウンド / オーディオ 2019/11/11 13:25

2019年11月07日(木)

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秋のヘッドフォン祭 2019で発見! マニアが気になる”ポタオデ”新製品

サウンド / オーディオ 2019/11/07 16:26

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ゼンハイザー、NC効果を自動調整する新ヘッドホン「PXC 550-II」 - AAC/aptX LL対応

サウンド / オーディオ 2019/11/07 00:00

2019年11月06日(水)

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ローランド、V-MODAのハイレゾ対応モニターヘッドホン「M-200」を発表

サウンド / オーディオ 2019/11/06 20:47

2019年11月03日(日)

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B&WからBluetoothが途切れにくいNCヘッドホン。DALIやテクニクスも

サウンド / オーディオ 2019/11/03 07:00

2019年11月01日(金)

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秋のヘッドフォン祭・見どころまとめ！ 完全ワイヤレスや新プレーヤーなど目白押し

サウンド / オーディオ 2019/11/01 20:58

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JBL初のゲーミングヘッドセット「Quantum ONE」5月22日発売 - 無線モデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/19 15:24

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今週の秋葉原情報 - 第10世代Core「Comet Lake-S」の予約が開始、ツクモ12号店の閉店も話題に

自作 / テクノロジ 2020/05/19 12:56

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au「Xperia 1 II」5月22日発売、購入者にau PAY 5,000円相当の還元も

Android 2020/05/19 11:47

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新・OS X ハッキング! 第264回 テレワークで使うAirPodsの音を改善する

アップル 2020/05/19 11:30

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マウス、専用デザイン「エヴァンゲリオン」ゲーミングノートPC

PCゲーミング 2020/05/18 19:43

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SilverStone、強化ガラスサイドパネルの白いミドルタワーケース

自作 / テクノロジ 2020/05/18 18:11

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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