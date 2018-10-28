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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2018年10月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2018年10月28日(日)

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秋のヘッドフォン祭 2018、聴いて気に入ったおすすめ製品

サウンド / オーディオ 2018/10/28 17:38

2018年10月27日(土)

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「秋のヘッドフォン祭」でサイフに優しい掘り出し物を探す

サウンド / オーディオ 2018/10/27 22:00

2018年10月25日(木)

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オーテクのワイヤレスヘッドホン「ATH-SR50BT」レビュー - 音質重視・ノイズリダクションの効果は？

サウンド / オーディオ 2018/10/25 14:00

2018年10月24日(水)

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Beats、ミッキーマウスをフィーチャーしたディズニーとのコラボモデルを発表 - 新キャンペーン「全ては○○から始まった」も展開

サウンド / オーディオ 2018/10/24 08:00

2018年10月19日(金)

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Beats、「Studio3 Wireless」にDJ Khaled＋Retnaとのコラボモデルを追加

サウンド / オーディオ 2018/10/19 08:00

2018年10月18日(木)

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パイオニア、ノイキャン・aptX HD対応で2万円のワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 2018/10/18 18:43

2018年10月12日(金)

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Skullcandyのワイヤレスヘッドホン「Venue」、税別19,800円でノイキャン - スマートトラッカー内蔵で失くしてもOK?

サウンド / オーディオ 2018/10/12 16:19

2018年10月10日(水)

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日本マイクロソフト、Surface Pro 6など最新モデルを投入

PC本体 2018/10/10 22:34

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Beats、「Studio3 Wireless」にエレガントな新色「Skyline Collection」を追加

サウンド / オーディオ 2018/10/10 14:47

2018年10月06日(土)

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ソニーのワイヤレスNCヘッドホン「WH-1000XM3」レビュー - 第3世代に突入の人気モデルを新旧対決！

サウンド / オーディオ 2018/10/06 01:25

2018年10月03日(水)

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米MS、Cortana対応スマートヘッドホン発表、ノイズキャンセリング機能搭載

周辺機器 2018/10/03 13:16

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マウス、専用デザイン「エヴァンゲリオン」ゲーミングノートPC

PCゲーミング 2020/05/18 19:43

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SilverStone、強化ガラスサイドパネルの白いミドルタワーケース

自作 / テクノロジ 2020/05/18 18:11

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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