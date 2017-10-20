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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2017年10月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2017年10月20日(金)

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Razer、7.1ch対応モデルなどゲーミングヘッドセット「Razer Tiamat」

PCゲーミング 2017/10/20 17:08

2017年10月18日(水)

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ヤマハ、"ワイヤレスでも有線でも高音質"を目指したヘッドホンなど2機種

サウンド / オーディオ 2017/10/18 19:34

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エイサー、Predatorブランドのゲーミングアクセサリを最大5,000円値下げ

PCゲーミング 2017/10/18 18:56

2017年10月17日(火)

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フィリップス、スタイリッシュなデザインのBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2017/10/17 19:02

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ソニーの新ヘッドホン「WH-1000XM2」を「MDR-1000X」と比較レビュー – これは逸品、と認めざるを得ない

サウンド / オーディオ 2017/10/17 07:30

2017年10月13日(金)

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ゼンハイザー、12万円のフラッグシップイヤホン「IE 800 S」など5製品

サウンド / オーディオ 2017/10/13 22:27

2017年10月11日(水)

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アリアナ・グランデモデルのネコ耳ヘッドフォン、ネコ耳部分はスピーカー

サウンド / オーディオ 2017/10/11 17:46

2017年10月06日(金)

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オーディオテクニカから、オープンエアの理想を究めたヘッドホンなど意欲作が続々

サウンド / オーディオ 2017/10/06 16:41

2017年10月02日(月)

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EDIFIER、7.1chバーチャルサラウンド対応のゲーミングヘッドセット

PCゲーミング 2017/10/02 19:39

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「ヘッドホン」の検索結果

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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