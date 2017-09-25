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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2017年9月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2017年09月25日(月)

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ソニー、「ハイキュー!!」とコラボしたハイレゾウォークマン&ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2017/09/25 19:50

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フィリップス、豊かな重低音を再生する新ヘッドホンシリーズ「Bass+」

サウンド / オーディオ 2017/09/25 18:22

2017年09月24日(日)

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HyperXがTGS2017に初出展 - ゲーミングデバイス新製品などを展示デモ

PCゲーミング 2017/09/24 13:02

2017年09月20日(水)

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CORSAIR、無線モデルなど50mmドライバ搭載ゲーミングヘッドセット3製品

PCゲーミング 2017/09/20 06:00

2017年09月14日(木)

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Beats、「Solo3 Wireless」と「BeatsX」にiPhone 8とマッチする新色

サウンド / オーディオ 2017/09/14 20:25

2017年09月05日(火)

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Beats、W1チップ搭載のワイヤレスヘッドホン「Studio3 Wireless」

テレビ / レコーダー 2017/09/05 16:13

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ソニー、バイブレーションで着信を通知する約7000円のBluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 2017/09/05 13:00

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ソニー、ノイキャン搭載の左右分離型イヤホンなど「1000X」シリーズ3機種

サウンド / オーディオ 2017/09/05 13:00

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ソニーのヘッドホン「h.ear」が刷新、ノイキャン+外音取り込み対応モデルも

サウンド / オーディオ 2017/09/05 13:00

2017年09月03日(日)

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パナソニック、Google アシスタント搭載スピーカーからHDR10+、自走式冷蔵庫まで - IFA2017レポート

サウンド / オーディオ 2017/09/03 21:00

2017年09月01日(金)

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ソニーの「欲しくなる」スマートスピーカーに熱視線! - 新型ウォークマンから超小型カメラまで、IFA 2017ソニーブースの注目製品まとめ

サウンド / オーディオ 2017/09/01 13:31

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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