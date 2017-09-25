「ヘッドホン」のニュースまとめ-2017年9月
2017年09月25日(月)
ソニー、「ハイキュー!!」とコラボしたハイレゾウォークマン&ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2017/09/25 19:50
フィリップス、豊かな重低音を再生する新ヘッドホンシリーズ「Bass+」
サウンド / オーディオ 2017/09/25 18:22
2017年09月24日(日)
HyperXがTGS2017に初出展 - ゲーミングデバイス新製品などを展示デモ
PCゲーミング 2017/09/24 13:02
2017年09月20日(水)
CORSAIR、無線モデルなど50mmドライバ搭載ゲーミングヘッドセット3製品
PCゲーミング 2017/09/20 06:00
2017年09月14日(木)
Beats、「Solo3 Wireless」と「BeatsX」にiPhone 8とマッチする新色
サウンド / オーディオ 2017/09/14 20:25
2017年09月05日(火)
Beats、W1チップ搭載のワイヤレスヘッドホン「Studio3 Wireless」
テレビ / レコーダー 2017/09/05 16:13
ソニー、バイブレーションで着信を通知する約7000円のBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2017/09/05 13:00
ソニー、ノイキャン搭載の左右分離型イヤホンなど「1000X」シリーズ3機種
サウンド / オーディオ 2017/09/05 13:00
ソニーのヘッドホン「h.ear」が刷新、ノイキャン+外音取り込み対応モデルも
サウンド / オーディオ 2017/09/05 13:00
2017年09月03日(日)
パナソニック、Google アシスタント搭載スピーカーからHDR10+、自走式冷蔵庫まで - IFA2017レポート
サウンド / オーディオ 2017/09/03 21:00
2017年09月01日(金)
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42