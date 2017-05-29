「ヘッドホン」のニュースまとめ-2017年5月
2017年05月29日(月)
「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」とコラボした密閉型ヘッドホン登場
サウンド / オーディオ 2017/05/29 16:07
2017年05月26日(金)
e☆イヤホン、SOULの光るBluetoothヘッドホンなど5機種を独占販売
サウンド / オーディオ 2017/05/26 18:49
2017年05月18日(木)
AKG、初のBluetooth＋ノイズキャンセリングヘッドホン「N60NC WIRELESS」
サウンド / オーディオ 2017/05/18 18:22
2017年05月12日(金)
Victorブランドから、自分専用の"持ち運べるリスニングルーム"「WiZMUSIC」が登場
サウンド / オーディオ 2017/05/12 20:02
2017年05月01日(月)
ライカとMASTER & DYNAMICのコラボ、高品質ヘッドホンを3モデル
サウンド / オーディオ 2017/05/01 19:20
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42