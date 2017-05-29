スマホとデジタル家電
会員ページ

お知らせ

「ヘッドホン」のニュースまとめ-2017年5月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2017年05月29日(月)

Top

「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」とコラボした密閉型ヘッドホン登場

サウンド / オーディオ 2017/05/29 16:07

2017年05月26日(金)

Top

e☆イヤホン、SOULの光るBluetoothヘッドホンなど5機種を独占販売

サウンド / オーディオ 2017/05/26 18:49

2017年05月18日(木)

Top

AKG、初のBluetooth＋ノイズキャンセリングヘッドホン「N60NC WIRELESS」

サウンド / オーディオ 2017/05/18 18:22

2017年05月12日(金)

Top

Victorブランドから、自分専用の"持ち運べるリスニングルーム"「WiZMUSIC」が登場

サウンド / オーディオ 2017/05/12 20:02

2017年05月01日(月)

Top

ライカとMASTER & DYNAMICのコラボ、高品質ヘッドホンを3モデル

サウンド / オーディオ 2017/05/01 19:20

バックナンバー

2020
2019
2018

「ヘッドホン」の検索結果

Top

FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

Top

eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

Top

約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

Top

FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

Top

MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

Top

MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

Top

ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

Top

50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

Top

MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

Top

ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

もっと見る
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    ウワサの新AirPodsやアップル初のヘッドホン、斬新な機能を大胆予想
  2. 2

    4万円を切るハイレゾプレーヤー「DX160」に、液晶やバッファ変更の新モデル
  3. 3

    final、エヴァコラボの完全ワイヤレス&3Dオーディオイヤホン。先行予約販売開始
  4. 4

    Shanling、無線でも“ハイレゾ級”音質のAndroid搭載プレーヤー「M6 Pro」
  5. 5

    在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む