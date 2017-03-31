「ヘッドホン」のニュースまとめ-2017年3月
2017年03月31日(金)
上海問屋、8,999円でべリリウムドライバー搭載のハイレゾヘッドホン
サウンド / オーディオ 2017/03/31 14:40
2017年03月24日(金)
パナソニック、2.4GHz帯で伝送する7.1chサラウンドヘッドホン
サウンド / オーディオ 2017/03/24 21:45
2017年03月23日(木)
AKG、「プロフェッショナル」シリーズの入門ヘッドホン - 5880円から
サウンド / オーディオ 2017/03/23 18:38
2017年03月17日(金)
JBLの新シリーズ「E」- Bluetoothヘッドホンなど4モデルを発表
サウンド / オーディオ 2017/03/17 19:01
2017年03月14日(火)
Victorブランド復活、ヘッドホンでも自然な音場「EXOFIELD」技術発表
サウンド / オーディオ 2017/03/14 21:48
2017年03月10日(金)
「BanG Dream!」とのコラボヘッドホン、パイオニアから
サウンド / オーディオ 2017/03/10 17:55
2017年03月06日(月)
ゼンハイザー、apt X対応のBluetoothヘッドホン「HD 4.30」
サウンド / オーディオ 2017/03/06 16:26
2017年03月03日(金)
JVC、子どもの耳を大音量から守るヘッドホン
サウンド / オーディオ 2017/03/03 15:19
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42