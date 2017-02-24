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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2017年2月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2017年02月24日(金)

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黒子のバスケとコラボしたハイレゾヘッドホン、パイオニアから

サウンド / オーディオ 2017/02/24 16:27

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ゼンハイザー、ノイズキャンセリング対応の有線ヘッドホン「PXC 480」

サウンド / オーディオ 2017/02/24 12:22

2017年02月23日(木)

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Skullcandyの震えるワイヤレスヘッドホン「Crusher Wireless」

サウンド / オーディオ 2017/02/23 18:55

2017年02月22日(水)

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SAOとコラボしたヘッドホンとウォークマン - LiSAのハイレゾ音源をプリイン

サウンド / オーディオ 2017/02/22 17:28

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4Kテレビは依然好調、AVも白物も高単価路線か - GfK調査・2016年家電市場

家電量販店 2017/02/22 13:02

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ソニー、ノイキャン対応・新開発アプリで操作する「EXTRA BASS」ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2017/02/22 13:00

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ソニー、重低音オンイヤーヘッドホンのBluetoothモデル&有線モデル

サウンド / オーディオ 2017/02/22 13:00

2017年02月20日(月)

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B&O Play、ラムスキンをあしらったBluetoothヘッドホン「Beoplay H4」

サウンド / オーディオ 2017/02/20 16:09

2017年02月18日(土)

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ポタ研2017冬レポート - オンキヨー「GRANBEAT」に海外からの試聴者も - JVCはウッドイヤホンじゃない謎のプロトタイプ

サウンド / オーディオ 2017/02/18 17:49

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beyerdynamicの秘宝イヤホン「XELENTO REMOTO」 - ポタ研で日本初公開

サウンド / オーディオ 2017/02/18 15:47

2017年02月15日(水)

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クリエイティブ、デザインやドライバを刷新したゲーミングヘッドセット

周辺機器 2017/02/15 21:34

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JBL、レザータッチ素材でシックに仕上げたBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2017/02/15 20:33

2017年02月14日(火)

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上海問屋、振動ユニットを搭載したゲーミングヘッドセット

PCゲーミング 2017/02/14 19:42

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SteelSeries、7.1chサラウンド対応のゲーマー向けヘッドセット「Arctis」

PCゲーミング 2017/02/14 19:16

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家電量販店・売れ筋フロントライン - 3万円以下のおすすめヘッドホン

家電量販店 2017/02/14 12:45

2017年02月03日(金)

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Tt eSPORTS、256色に発光するLED搭載の7.1chサラウンドヘッドセット

PCゲーミング 2017/02/03 20:20

2017年02月02日(木)

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手持ちのヘッドホンがハイレゾ対応に? - 上海問屋の交換用ドライバー

サウンド / オーディオ 2017/02/02 19:03

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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