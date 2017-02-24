「ヘッドホン」のニュースまとめ-2017年2月
2017年02月24日(金)
黒子のバスケとコラボしたハイレゾヘッドホン、パイオニアから
サウンド / オーディオ 2017/02/24 16:27
ゼンハイザー、ノイズキャンセリング対応の有線ヘッドホン「PXC 480」
サウンド / オーディオ 2017/02/24 12:22
2017年02月23日(木)
Skullcandyの震えるワイヤレスヘッドホン「Crusher Wireless」
サウンド / オーディオ 2017/02/23 18:55
2017年02月22日(水)
SAOとコラボしたヘッドホンとウォークマン - LiSAのハイレゾ音源をプリイン
サウンド / オーディオ 2017/02/22 17:28
4Kテレビは依然好調、AVも白物も高単価路線か - GfK調査・2016年家電市場
家電量販店 2017/02/22 13:02
ソニー、ノイキャン対応・新開発アプリで操作する「EXTRA BASS」ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2017/02/22 13:00
ソニー、重低音オンイヤーヘッドホンのBluetoothモデル&有線モデル
サウンド / オーディオ 2017/02/22 13:00
2017年02月20日(月)
B&O Play、ラムスキンをあしらったBluetoothヘッドホン「Beoplay H4」
サウンド / オーディオ 2017/02/20 16:09
2017年02月18日(土)
beyerdynamicの秘宝イヤホン「XELENTO REMOTO」 - ポタ研で日本初公開
サウンド / オーディオ 2017/02/18 15:47
2017年02月15日(水)
クリエイティブ、デザインやドライバを刷新したゲーミングヘッドセット
周辺機器 2017/02/15 21:34
JBL、レザータッチ素材でシックに仕上げたBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2017/02/15 20:33
2017年02月14日(火)
上海問屋、振動ユニットを搭載したゲーミングヘッドセット
PCゲーミング 2017/02/14 19:42
SteelSeries、7.1chサラウンド対応のゲーマー向けヘッドセット「Arctis」
PCゲーミング 2017/02/14 19:16
家電量販店・売れ筋フロントライン - 3万円以下のおすすめヘッドホン
家電量販店 2017/02/14 12:45
2017年02月03日(金)
Tt eSPORTS、256色に発光するLED搭載の7.1chサラウンドヘッドセット
PCゲーミング 2017/02/03 20:20
2017年02月02日(木)
手持ちのヘッドホンがハイレゾ対応に? - 上海問屋の交換用ドライバー
サウンド / オーディオ 2017/02/02 19:03
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42