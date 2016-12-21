「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年12月
2016年12月21日(水)
ノイキャン＋Bluetoothで最大14時間再生できるヘッドホン「Beoplay H9」
サウンド / オーディオ 2016/12/21 13:44
2016年12月18日(日)
ポタフェス2016冬で見つけた気になるあれこれ
サウンド / オーディオ 2016/12/18 00:10
2016年12月17日(土)
「ワイヤレスでノイキャン」なヘッドホンたち - ポタフェス2016冬
サウンド / オーディオ 2016/12/17 20:52
パイオニアから未発表の高級ヘッドホンが登場、桐製ヘッドホンにも新展開が - ポタフェス2016冬
サウンド / オーディオ 2016/12/17 19:50
2016年12月16日(金)
Sharkoon、ゲーミングデバイスブランド「SKILLER」から5種9製品を投入
PCゲーミング 2016/12/16 15:17
2016年12月15日(木)
ULTRASONE、25周年ヘッドホンの国内販売を中止 - 品質が想定レベルに至らず
サウンド / オーディオ 2016/12/15 20:56
2016年12月09日(金)
ROCCAT、PCやモバイルデバイスに対応したゲーミングヘッドセット「Cross」
PCゲーミング 2016/12/09 22:08
2016年12月08日(木)
バンド部分を外して洗えるBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/12/08 17:25
2016年12月07日(水)
ハウジングのデザインを変えられるBluetoothヘッドホン、Sudioから
サウンド / オーディオ 2016/12/07 17:12
フォステクスのロングセラーヘッドホンに密閉タイプ - 南波志帆コラボも
サウンド / オーディオ 2016/12/07 16:10
2016年12月05日(月)
「Fate/EXTELLA」とコラボしたウォークマン A30とBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/12/05 15:56
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42