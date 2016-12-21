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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年12月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2016年12月21日(水)

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ノイキャン＋Bluetoothで最大14時間再生できるヘッドホン「Beoplay H9」

サウンド / オーディオ 2016/12/21 13:44

2016年12月18日(日)

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ポタフェス2016冬で見つけた気になるあれこれ

サウンド / オーディオ 2016/12/18 00:10

2016年12月17日(土)

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「ワイヤレスでノイキャン」なヘッドホンたち - ポタフェス2016冬

サウンド / オーディオ 2016/12/17 20:52

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パイオニアから未発表の高級ヘッドホンが登場、桐製ヘッドホンにも新展開が - ポタフェス2016冬

サウンド / オーディオ 2016/12/17 19:50

2016年12月16日(金)

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Sharkoon、ゲーミングデバイスブランド「SKILLER」から5種9製品を投入

PCゲーミング 2016/12/16 15:17

2016年12月15日(木)

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ULTRASONE、25周年ヘッドホンの国内販売を中止 - 品質が想定レベルに至らず

サウンド / オーディオ 2016/12/15 20:56

2016年12月09日(金)

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ROCCAT、PCやモバイルデバイスに対応したゲーミングヘッドセット「Cross」

PCゲーミング 2016/12/09 22:08

2016年12月08日(木)

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バンド部分を外して洗えるBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/12/08 17:25

2016年12月07日(水)

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ハウジングのデザインを変えられるBluetoothヘッドホン、Sudioから

サウンド / オーディオ 2016/12/07 17:12

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フォステクスのロングセラーヘッドホンに密閉タイプ - 南波志帆コラボも

サウンド / オーディオ 2016/12/07 16:10

2016年12月05日(月)

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「Fate/EXTELLA」とコラボしたウォークマン A30とBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/12/05 15:56

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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