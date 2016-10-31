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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年10月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2016年10月31日(月)

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Bluetoothの「apt-X HD」ってなに? - オーテクの最新ワイヤレスヘッドホンで聴いてみた

サウンド / オーディオ 2016/10/31 15:00

2016年10月25日(火)

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伝説級ヘッドホン「KOSS PORTAPRO」のベージュモデル、5,000台限定で発売

サウンド / オーディオ 2016/10/25 18:29

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AKG、DACを内蔵するハイレゾ音源対応のハイエンドヘッドホン「N90Q」

サウンド / オーディオ 2016/10/25 18:20

2016年10月23日(日)

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ゼンハイザーの新「HD500」をまとめて試聴 - 秋のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/10/23 20:50

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10万円オーバーは当たり前!? あこがれの高級ヘッドホンが大豊作 - 秋のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/10/23 16:23

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beyerdynamicの開放型ヘッドホン「AMIRON HOME」を初公開 - 秋のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/10/23 16:19

2016年10月22日(土)

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デノンが旗艦ヘッドホン「AH-D7200」を披露、へッドホンアンプ「DA-310USB」も参考出品 - 秋のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/10/22 23:45

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オンキヨー「DP-X1A」とパイオニア「XDP-300R」、注目プレーヤーを聴き比べ - 秋のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/10/22 21:23

2016年10月21日(金)

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ゼンハイザー、開放型ヘッドホン「HD599」など4機種 - シリーズ一新

サウンド / オーディオ 2016/10/21 21:08

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KlipschからBluetoothヘッドホン2機種 - 最上位イヤホンは約1.9万円値下げ

サウンド / オーディオ 2016/10/21 20:42

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AKGの最上位ヘッドホン「K872」 - 密閉型で大口径ドライバー搭載、約20万円

サウンド / オーディオ 2016/10/21 18:40

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デノン、ヘッドホン50周年を記念したフラッグシップ「AH-D7200」

サウンド / オーディオ 2016/10/21 18:39

2016年10月19日(水)

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パイオニア、レトロモダンなデザインのハイレゾ対応Bluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/10/19 12:11

2016年10月17日(月)

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ソニー、ラルク・JUJU・マンウィズらを新作ヘッドホンのPRに起用

サウンド / オーディオ 2016/10/17 16:33

2016年10月14日(金)

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オーディオテクニカが28製品を投入 - 発表会で新時代のワイヤレスサウンド「apt-X HD」を聴く

サウンド / オーディオ 2016/10/14 15:00

2016年10月13日(木)

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オーテク、有線接続時にハイレゾ再生できるBluetoothヘッドホン「AR5BT」

サウンド / オーディオ 2016/10/13 16:00

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オーテク、約1万円のBluetoothオンイヤーヘッドホン「AR3BT」

サウンド / オーディオ 2016/10/13 16:00

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オーテク、専用ドライバー搭載の"極潤"ヘッドホン「ATH-SR9」

サウンド / オーディオ 2016/10/13 16:00

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オーテク、Bluetoothでハイレゾ伝送できる「apt-X HD」対応のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/10/13 16:00

2016年10月08日(土)

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スマホ音楽に最強の相棒 - ソニーのワイヤレス＋ノイズキャンセリングヘッドホン「MDR-1000X」を聴き込む

サウンド / オーディオ 2016/10/08 08:00

2016年10月07日(金)

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上海問屋、装着感に配慮した6,999円のハイレゾ対応ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/10/07 17:09

2016年10月04日(火)

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ソニー、ヘッドホン「MDR-1A」に限定マットブラックモデル

サウンド / オーディオ 2016/10/04 16:00

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ソニー、手をかざすと周囲の音が聴こえるノイズキャンセル＋BTヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/10/04 13:00

2016年10月02日(日)

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普通のヘッドホンとBluetoothヘッドホン、どっちを選ぶべき? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 2016/10/02 09:00

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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