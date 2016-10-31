「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年10月
2016年10月31日(月)
Bluetoothの「apt-X HD」ってなに? - オーテクの最新ワイヤレスヘッドホンで聴いてみた
サウンド / オーディオ 2016/10/31 15:00
2016年10月25日(火)
伝説級ヘッドホン「KOSS PORTAPRO」のベージュモデル、5,000台限定で発売
サウンド / オーディオ 2016/10/25 18:29
AKG、DACを内蔵するハイレゾ音源対応のハイエンドヘッドホン「N90Q」
サウンド / オーディオ 2016/10/25 18:20
2016年10月23日(日)
ゼンハイザーの新「HD500」をまとめて試聴 - 秋のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/10/23 20:50
10万円オーバーは当たり前!? あこがれの高級ヘッドホンが大豊作 - 秋のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/10/23 16:23
beyerdynamicの開放型ヘッドホン「AMIRON HOME」を初公開 - 秋のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/10/23 16:19
2016年10月22日(土)
オンキヨー「DP-X1A」とパイオニア「XDP-300R」、注目プレーヤーを聴き比べ - 秋のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/10/22 21:23
2016年10月21日(金)
ゼンハイザー、開放型ヘッドホン「HD599」など4機種 - シリーズ一新
サウンド / オーディオ 2016/10/21 21:08
KlipschからBluetoothヘッドホン2機種 - 最上位イヤホンは約1.9万円値下げ
サウンド / オーディオ 2016/10/21 20:42
AKGの最上位ヘッドホン「K872」 - 密閉型で大口径ドライバー搭載、約20万円
サウンド / オーディオ 2016/10/21 18:40
デノン、ヘッドホン50周年を記念したフラッグシップ「AH-D7200」
サウンド / オーディオ 2016/10/21 18:39
2016年10月19日(水)
パイオニア、レトロモダンなデザインのハイレゾ対応Bluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/10/19 12:11
2016年10月17日(月)
ソニー、ラルク・JUJU・マンウィズらを新作ヘッドホンのPRに起用
サウンド / オーディオ 2016/10/17 16:33
2016年10月14日(金)
オーディオテクニカが28製品を投入 - 発表会で新時代のワイヤレスサウンド「apt-X HD」を聴く
サウンド / オーディオ 2016/10/14 15:00
2016年10月13日(木)
オーテク、有線接続時にハイレゾ再生できるBluetoothヘッドホン「AR5BT」
サウンド / オーディオ 2016/10/13 16:00
オーテク、約1万円のBluetoothオンイヤーヘッドホン「AR3BT」
サウンド / オーディオ 2016/10/13 16:00
オーテク、専用ドライバー搭載の"極潤"ヘッドホン「ATH-SR9」
サウンド / オーディオ 2016/10/13 16:00
オーテク、Bluetoothでハイレゾ伝送できる「apt-X HD」対応のヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/10/13 16:00
2016年10月08日(土)
スマホ音楽に最強の相棒 - ソニーのワイヤレス＋ノイズキャンセリングヘッドホン「MDR-1000X」を聴き込む
サウンド / オーディオ 2016/10/08 08:00
2016年10月07日(金)
上海問屋、装着感に配慮した6,999円のハイレゾ対応ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/10/07 17:09
2016年10月04日(火)
ソニー、ヘッドホン「MDR-1A」に限定マットブラックモデル
サウンド / オーディオ 2016/10/04 16:00
ソニー、手をかざすと周囲の音が聴こえるノイズキャンセル＋BTヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/10/04 13:00
2016年10月02日(日)
普通のヘッドホンとBluetoothヘッドホン、どっちを選ぶべき? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 2016/10/02 09:00
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42