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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年9月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2016年09月26日(月)

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デノン、『まどか☆マギカ』のキャラボイスを収録したBT＋NCヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/09/26 20:18

2016年09月16日(金)

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ゼンハイザー、7.1chサラウンド対応のプロゲーマー向けヘッドセット

PCゲーミング 2016/09/16 09:09

2016年09月15日(木)

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デノン、公式キャラソン付きの記念ヘッドホン - CVは上坂すみれ&小倉唯

サウンド / オーディオ 2016/09/15 11:21

2016年09月14日(水)

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クリエイティブ、パンチの効いた低音を出すオンイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/09/14 16:27

2016年09月09日(金)

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KDDI、Beatsの「Solo3 Wireless」などを販売 - Apple公式以外で国内最速

サウンド / オーディオ 2016/09/09 21:31

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Beats by Dr. Dre、「Solo3 Wireless」などBluetoothヘッドホン3機種を発表

サウンド / オーディオ 2016/09/09 21:20

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上海問屋、2,000円を切るハイレゾ対応ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/09/09 20:46

2016年09月08日(木)

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ソニー、ライブの「空気感」を再現する高級ヘッドホンを国内投入 - 20万円

サウンド / オーディオ 2016/09/08 13:00

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Apple、無線ヘッドセット「AirPods」発表、充電などの手間からユーザー解放

サウンド / オーディオ 2016/09/08 09:22

2016年09月07日(水)

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ソニー、初音ミクとコラボしたハイレゾヘッドホン「h.ear on」

サウンド / オーディオ 2016/09/07 17:05

2016年09月05日(月)

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ソニー@IFA2016、写真で見るオーディオ新製品 - NW-WM1、MDR-1000Xなど43枚

サウンド / オーディオ 2016/09/05 22:13

2016年09月02日(金)

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ソニー、IFA2016で最上位「ウォークマン WM1」と「Xperia XZ」を発表 - 現地写真あり

サウンド / オーディオ 2016/09/02 08:00

2016年09月01日(木)

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ソニー、20万円超えのハイレゾヘッドホン「MDR-Z1R」を海外発表

サウンド / オーディオ 2016/09/01 23:38

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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    約9,000円のゼンハイザーBluetoothイヤホン、aptX LL対応機も
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