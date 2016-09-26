「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年9月
2016年09月26日(月)
デノン、『まどか☆マギカ』のキャラボイスを収録したBT＋NCヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/09/26 20:18
2016年09月16日(金)
ゼンハイザー、7.1chサラウンド対応のプロゲーマー向けヘッドセット
PCゲーミング 2016/09/16 09:09
2016年09月15日(木)
デノン、公式キャラソン付きの記念ヘッドホン - CVは上坂すみれ&小倉唯
サウンド / オーディオ 2016/09/15 11:21
2016年09月14日(水)
クリエイティブ、パンチの効いた低音を出すオンイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/09/14 16:27
2016年09月09日(金)
KDDI、Beatsの「Solo3 Wireless」などを販売 - Apple公式以外で国内最速
サウンド / オーディオ 2016/09/09 21:31
Beats by Dr. Dre、「Solo3 Wireless」などBluetoothヘッドホン3機種を発表
サウンド / オーディオ 2016/09/09 21:20
上海問屋、2,000円を切るハイレゾ対応ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/09/09 20:46
2016年09月08日(木)
ソニー、ライブの「空気感」を再現する高級ヘッドホンを国内投入 - 20万円
サウンド / オーディオ 2016/09/08 13:00
Apple、無線ヘッドセット「AirPods」発表、充電などの手間からユーザー解放
サウンド / オーディオ 2016/09/08 09:22
2016年09月07日(水)
ソニー、初音ミクとコラボしたハイレゾヘッドホン「h.ear on」
サウンド / オーディオ 2016/09/07 17:05
2016年09月05日(月)
ソニー@IFA2016、写真で見るオーディオ新製品 - NW-WM1、MDR-1000Xなど43枚
サウンド / オーディオ 2016/09/05 22:13
2016年09月02日(金)
ソニー、IFA2016で最上位「ウォークマン WM1」と「Xperia XZ」を発表 - 現地写真あり
サウンド / オーディオ 2016/09/02 08:00
2016年09月01日(木)
ソニー、20万円超えのハイレゾヘッドホン「MDR-Z1R」を海外発表
サウンド / オーディオ 2016/09/01 23:38
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42