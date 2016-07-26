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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年7月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2016年07月26日(火)

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エレコム、VR体験に向いたヘッドホンやイヤホンなど5機種

サウンド / オーディオ 2016/07/26 14:22

2016年07月25日(月)

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上海問屋、本体タッチで音量や選曲を変更できるBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/07/25 15:51

2016年07月22日(金)

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HyperX、機能を絞って使いやすくしたゲーミングヘッドセットの低価格モデル

周辺機器 2016/07/22 08:25

2016年07月21日(木)

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「NARUTO」とコラボしたハイレゾウォークマンとヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/07/21 16:04

2016年07月20日(水)

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iPhoneからイヤホンジャックがなくなったときに - 平面駆動型のLightning接続ヘッドホンAUDEZE「SINE」

サウンド / オーディオ 2016/07/20 19:57

2016年07月18日(月)

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COUGAR、ゲーミングヘッドセット「IMMERSA」とマウスバンジー「BUNKER」

PCゲーミング 2016/07/18 19:43

2016年07月17日(日)

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ポタフェス2016 東京で見つけた気になるイヤホン・ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/07/17 15:01

2016年07月16日(土)

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オンキヨーが耳栓型のBluetoothイヤホンを初公開、桐製ヘッドホンも改良 - ポタフェス2016 東京

サウンド / オーディオ 2016/07/16 21:35

2016年07月12日(火)

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イヤーパッドの向きで低域のレベルを変えられるヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/07/12 18:40

2016年07月01日(金)

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ボーズ「QuietComfort 35」に死角なし - 待望のワイヤレス+ノイズキャンセルモデルを聴く

サウンド / オーディオ 2016/07/01 16:00

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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