「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年6月
2016年06月24日(金)
1more、オリジナルの振動板を搭載したヘッドホン&イヤホン
サウンド / オーディオ 2016/06/24 15:56
MASTER & DYNAMIC、プレミアムレザー採用のBluetoothヘッドホン「MW60」
サウンド / オーディオ 2016/06/24 11:47
2016年06月23日(木)
UPQ、apt-X対応の折りたたみ式Bluetoothヘッドホン「Q-music HDP5」
サウンド / オーディオ 2016/06/23 18:33
2016年06月22日(水)
ボーズが歩んだ「Quiet道」とは - ワイヤレスになったノイズキャンセルヘッドホン「QC35」など説明会
サウンド / オーディオ 2016/06/22 17:47
2016年06月17日(金)
オンキヨー、QUEENコラボのヘッドホン - フレディ・マーキュリー生誕70周年
サウンド / オーディオ 2016/06/17 16:57
2016年06月13日(月)
JVCケンウッドのヘッドホン購入者全員にケーブルを進呈するキャンペーン
サウンド / オーディオ 2016/06/13 15:01
2016年06月10日(金)
日立マクセル10年ぶりの本格ヘッドホンは"マッハ36" - 「MXH-MD5000」を聴いてきた
サウンド / オーディオ 2016/06/10 19:33
2016年06月07日(火)
ボーズ初のBluetooth対応ノイキャンヘッドホン「QuietComfort 35」
サウンド / オーディオ 2016/06/07 15:55
2016年06月03日(金)
ゼンハイザーの全国試聴イベント「SENNHEISER SHOWCASE 2016」に行ってきた
サウンド / オーディオ 2016/06/03 17:57
ULTRASONEの777台限定ヘッドホン「Tribute 7」が6月18日に発売
サウンド / オーディオ 2016/06/03 12:31
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42