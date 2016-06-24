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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年6月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2016年06月24日(金)

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1more、オリジナルの振動板を搭載したヘッドホン&イヤホン

サウンド / オーディオ 2016/06/24 15:56

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MASTER & DYNAMIC、プレミアムレザー採用のBluetoothヘッドホン「MW60」

サウンド / オーディオ 2016/06/24 11:47

2016年06月23日(木)

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UPQ、apt-X対応の折りたたみ式Bluetoothヘッドホン「Q-music HDP5」

サウンド / オーディオ 2016/06/23 18:33

2016年06月22日(水)

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ボーズが歩んだ「Quiet道」とは - ワイヤレスになったノイズキャンセルヘッドホン「QC35」など説明会

サウンド / オーディオ 2016/06/22 17:47

2016年06月17日(金)

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オンキヨー、QUEENコラボのヘッドホン - フレディ・マーキュリー生誕70周年

サウンド / オーディオ 2016/06/17 16:57

2016年06月13日(月)

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JVCケンウッドのヘッドホン購入者全員にケーブルを進呈するキャンペーン

サウンド / オーディオ 2016/06/13 15:01

2016年06月10日(金)

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日立マクセル10年ぶりの本格ヘッドホンは"マッハ36" - 「MXH-MD5000」を聴いてきた

サウンド / オーディオ 2016/06/10 19:33

2016年06月07日(火)

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ボーズ初のBluetooth対応ノイキャンヘッドホン「QuietComfort 35」

サウンド / オーディオ 2016/06/07 15:55

2016年06月03日(金)

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ゼンハイザーの全国試聴イベント「SENNHEISER SHOWCASE 2016」に行ってきた

サウンド / オーディオ 2016/06/03 17:57

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ULTRASONEの777台限定ヘッドホン「Tribute 7」が6月18日に発売

サウンド / オーディオ 2016/06/03 12:31

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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