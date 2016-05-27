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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年5月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2016年05月27日(金)

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バランス接続に対応した真空管バッファ付きヘッドホンアンプ

サウンド / オーディオ 2016/05/27 21:27

2016年05月19日(木)

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SteelSeries、DTS Headphone:X対応USBヘッドセットを27日発売

PCゲーミング 2016/05/19 15:53

2016年05月18日(水)

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パナソニック、頭の形になじむシンプルなデザインのハイレゾヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/05/18 15:32

2016年05月13日(金)

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PCでもゲーム機でも - Tt eSPORTS、マルチデバイス対応ヘッドセット

周辺機器 2016/05/13 19:06

2016年05月12日(木)

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AUDEZE、オンイヤータイプ初の平面駆動型ヘッドホン - Lightning接続に対応

サウンド / オーディオ 2016/05/12 17:56

2016年05月11日(水)

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プレーヤー機能やUSB DACを搭載したBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/05/11 20:54

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40時間駆動するノイズキャンセリングヘッドホン - 約1.3万円

サウンド / オーディオ 2016/05/11 20:04

2016年05月10日(火)

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T.M.Revolutionとコラボしたウォークマン&ヘッドホン - ソニーストア限定

サウンド / オーディオ 2016/05/10 20:27

2016年05月02日(月)

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フォステクス、磁束密度1テスラの木製ハウジングヘッドホン「TH610」

サウンド / オーディオ 2016/05/02 16:03

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

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