「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年5月
2016年05月27日(金)
バランス接続に対応した真空管バッファ付きヘッドホンアンプ
サウンド / オーディオ 2016/05/27 21:27
2016年05月19日(木)
SteelSeries、DTS Headphone:X対応USBヘッドセットを27日発売
PCゲーミング 2016/05/19 15:53
2016年05月18日(水)
パナソニック、頭の形になじむシンプルなデザインのハイレゾヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/05/18 15:32
2016年05月13日(金)
PCでもゲーム機でも - Tt eSPORTS、マルチデバイス対応ヘッドセット
周辺機器 2016/05/13 19:06
2016年05月12日(木)
AUDEZE、オンイヤータイプ初の平面駆動型ヘッドホン - Lightning接続に対応
サウンド / オーディオ 2016/05/12 17:56
2016年05月11日(水)
プレーヤー機能やUSB DACを搭載したBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/05/11 20:54
40時間駆動するノイズキャンセリングヘッドホン - 約1.3万円
サウンド / オーディオ 2016/05/11 20:04
2016年05月10日(火)
T.M.Revolutionとコラボしたウォークマン&ヘッドホン - ソニーストア限定
サウンド / オーディオ 2016/05/10 20:27
2016年05月02日(月)
フォステクス、磁束密度1テスラの木製ハウジングヘッドホン「TH610」
サウンド / オーディオ 2016/05/02 16:03
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42