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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年4月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2016年04月30日(土)

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けいおん!コラボのハイレゾプレーヤーを触ってきた - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/30 15:11

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前方から音が聴こえるヘッドホンが気になる - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/30 15:06

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ギターが琴っぽく聴こえる「桐製ヘッドホン」が面白い - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/30 14:50

2016年04月29日(金)

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Fender初のイヤホンは、やっぱりギターが良く聴こえる - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/29 23:22

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世界で777台の伝説級ヘッドホン、ULTRASONE「Tribute 7」に長蛇の列 - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 2016/04/29 22:47

2016年04月28日(木)

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ゼンハイザーの600万円超えヘッドホン「HE-1」を聴いた

サウンド / オーディオ 2016/04/28 23:33

2016年04月27日(水)

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まるでスピーカーサウンド - DSPなしで前方定位を実現したヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/04/27 19:14

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日立マクセル、マッハ36で音が伝わるハイレゾヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/04/27 17:17

2016年04月26日(火)

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MrSpeakersの平面振動型ヘッドホン「ETHER 1.1」 - バランス接続対応

サウンド / オーディオ 2016/04/26 15:24

2016年04月25日(月)

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ゼンハイザー、ヘッドホン「HD25」がリニューアル - 価格も改定

サウンド / オーディオ 2016/04/25 19:41

2016年04月22日(金)

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ULTRASONE、伝説級ヘッドホンの復刻版「Tribute 7」 - 世界で777台、36万円

サウンド / オーディオ 2016/04/22 11:45

2016年04月14日(木)

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ゼンハイザー、600万円超えヘッドホンの試聴会 - 春のヘッドフォン祭にて

サウンド / オーディオ 2016/04/14 21:54

2016年04月12日(火)

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パイオニア、アニメ「K RETURN OF KINGS」とコラボしたBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/04/12 10:19

2016年04月01日(金)

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オンキヨー、「バイオハザード」20周年を記念したハイレゾヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/04/01 19:56

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

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家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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