「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年4月
2016年04月30日(土)
けいおん!コラボのハイレゾプレーヤーを触ってきた - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/30 15:11
前方から音が聴こえるヘッドホンが気になる - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/30 15:06
ギターが琴っぽく聴こえる「桐製ヘッドホン」が面白い - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/30 14:50
2016年04月29日(金)
Fender初のイヤホンは、やっぱりギターが良く聴こえる - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/29 23:22
世界で777台の伝説級ヘッドホン、ULTRASONE「Tribute 7」に長蛇の列 - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/29 22:47
2016年04月28日(木)
ゼンハイザーの600万円超えヘッドホン「HE-1」を聴いた
サウンド / オーディオ 2016/04/28 23:33
2016年04月27日(水)
まるでスピーカーサウンド - DSPなしで前方定位を実現したヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/04/27 19:14
日立マクセル、マッハ36で音が伝わるハイレゾヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/04/27 17:17
2016年04月26日(火)
MrSpeakersの平面振動型ヘッドホン「ETHER 1.1」 - バランス接続対応
サウンド / オーディオ 2016/04/26 15:24
2016年04月25日(月)
ゼンハイザー、ヘッドホン「HD25」がリニューアル - 価格も改定
サウンド / オーディオ 2016/04/25 19:41
2016年04月22日(金)
ULTRASONE、伝説級ヘッドホンの復刻版「Tribute 7」 - 世界で777台、36万円
サウンド / オーディオ 2016/04/22 11:45
2016年04月14日(木)
ゼンハイザー、600万円超えヘッドホンの試聴会 - 春のヘッドフォン祭にて
サウンド / オーディオ 2016/04/14 21:54
2016年04月12日(火)
パイオニア、アニメ「K RETURN OF KINGS」とコラボしたBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/04/12 10:19
2016年04月01日(金)
オンキヨー、「バイオハザード」20周年を記念したハイレゾヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/04/01 19:56
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42