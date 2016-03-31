「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年3月
2016年03月31日(木)
Kingston、50mmダイナミックドライバのハイエンド・ゲーミングヘッドセット
PCゲーミング 2016/03/31 20:37
2016年03月29日(火)
AUDEZE、Lightning接続の平面磁界・全面駆動型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/03/29 17:21
ULTRASONE、世界で777台のヘッドホン「Tribute 7」
サウンド / オーディオ 2016/03/29 12:20
2016年03月23日(水)
パイオニア、アニメ「マクロスΔ」とハイレゾヘッドホン「SE-MX8」のコラボ
サウンド / オーディオ 2016/03/23 18:58
2016年03月22日(火)
B&O Play、ヘッドホン「BeoPlay H6」に新チューニングを施した第2世代
サウンド / オーディオ 2016/03/22 19:29
2016年03月17日(木)
ビクタースタジオがプロデュースしたハイレゾ対応モニターヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/03/17 15:38
2016年03月16日(水)
2016年03月11日(金)
スタックス、コンデンサー型イヤースピーカーのエントリーモデル
サウンド / オーディオ 2016/03/11 17:17
オンキヨーと聖飢魔IIのコラボヘッドホン第2弾 - 第1弾は即日完売
サウンド / オーディオ 2016/03/11 00:15
2016年03月10日(木)
2016年03月09日(水)
ゼンハイザー、USB接続のSkype for Business認定ヘッドセット
周辺機器 2016/03/09 11:39
2016年03月02日(水)
バッファロー、40mm径ドライバーを搭載したヘッドセットなど2機種
周辺機器 2016/03/02 20:22
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42