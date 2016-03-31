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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年3月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2016年03月31日(木)

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Kingston、50mmダイナミックドライバのハイエンド・ゲーミングヘッドセット

PCゲーミング 2016/03/31 20:37

2016年03月29日(火)

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AUDEZE、Lightning接続の平面磁界・全面駆動型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/03/29 17:21

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ULTRASONE、世界で777台のヘッドホン「Tribute 7」

サウンド / オーディオ 2016/03/29 12:20

2016年03月23日(水)

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パイオニア、アニメ「マクロスΔ」とハイレゾヘッドホン「SE-MX8」のコラボ

サウンド / オーディオ 2016/03/23 18:58

2016年03月22日(火)

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B&O Play、ヘッドホン「BeoPlay H6」に新チューニングを施した第2世代

サウンド / オーディオ 2016/03/22 19:29

2016年03月17日(木)

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ビクタースタジオがプロデュースしたハイレゾ対応モニターヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/03/17 15:38

2016年03月16日(水)

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JBLのBT&NCヘッドホン「EVEREST ELITE 700」 - 一人ひとりの耳に合わせる「オートキャリブレーション機能」とは

サウンド / オーディオ 2016/03/16 17:30

2016年03月11日(金)

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スタックス、コンデンサー型イヤースピーカーのエントリーモデル

サウンド / オーディオ 2016/03/11 17:17

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オンキヨーと聖飢魔IIのコラボヘッドホン第2弾 - 第1弾は即日完売

サウンド / オーディオ 2016/03/11 00:15

2016年03月10日(木)

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finalの新作ヘッドホン「SONOROUS III」「SONOROUS II」を試す - ウルトラハイエンドのDNAを継承したエントリーモデル

サウンド / オーディオ 2016/03/10 11:38

2016年03月09日(水)

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ゼンハイザー、USB接続のSkype for Business認定ヘッドセット

周辺機器 2016/03/09 11:39

2016年03月02日(水)

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バッファロー、40mm径ドライバーを搭載したヘッドセットなど2機種

周辺機器 2016/03/02 20:22

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「ヘッドホン」の検索結果

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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    4万円を切るハイレゾプレーヤー「DX160」に、液晶やバッファ変更の新モデル
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