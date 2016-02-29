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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年2月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2016年02月29日(月)

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オンキヨー、1,000名にハイレゾDAP「XDP-100R」などが当たるキャンペーン

サウンド / オーディオ 2016/02/29 19:57

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ゼンハイザーとFREITAGの限定コラボヘッドホン - トラックの幌を再利用

サウンド / オーディオ 2016/02/29 19:09

2016年02月26日(金)

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ゼンハイザー、Bluetooth&NC対応の「MOMENTUM On-Ear Wireless」

サウンド / オーディオ 2016/02/26 21:29

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MASTER & DYNAMIC、ヘッドホン「MH40」にネイビーを採り入れた新色

サウンド / オーディオ 2016/02/26 15:13

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JVC、六角形ハウジングの低音重視Bluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/02/26 12:58

2016年02月25日(木)

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ソニー、ハイレゾウォークマン&ヘッドホンの「OKAMOTO'S」コラボモデル

サウンド / オーディオ 2016/02/25 16:25

2016年02月23日(火)

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機能てんこ盛りヘッドホン「Parrot Zik 3」を遊びつくす

サウンド / オーディオ 2016/02/23 09:00

2016年02月22日(月)

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オンキヨー、聖飢魔IIとのコラボヘッドホン - 地球デビュー30周年記念

サウンド / オーディオ 2016/02/22 14:16

2016年02月18日(木)

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final、最高級ヘッドホンの技術を投入した「SONOROUS III」「SONOROUS II」

サウンド / オーディオ 2016/02/18 15:07

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ソニー、「h.ear」ヘッドホン&イヤホンのBluetoothモデルを国内投入

サウンド / オーディオ 2016/02/18 13:00

2016年02月17日(水)

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クリエイティブ、最上位ゲーミングヘッドセット「Sound BlasterX H7」

PCゲーミング 2016/02/17 18:35

2016年02月16日(火)

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AKG、106gのセミオープン型オンイヤーヘッドホン「Y30U」

サウンド / オーディオ 2016/02/16 19:04

2016年02月15日(月)

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4Kテレビの販売数は前年比3.2倍 - GfK調査・2015年家電市場

テレビ / レコーダー 2016/02/15 20:51

2016年02月13日(土)

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ポタ研2016冬で見つけた気になるあれこれ - Astell&Kernがまたやってくれた

サウンド / オーディオ 2016/02/13 22:23

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beyerdynamic、ポタ研2016冬で「T5p 2nd Generation」を国内初披露

サウンド / オーディオ 2016/02/13 19:47

2016年02月12日(金)

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約63万のヘッドホンも? - final、全製品が対象のプレゼントキャンペーン

サウンド / オーディオ 2016/02/12 15:54

2016年02月10日(水)

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JVC、ネオンカラーが鮮やかな重低音ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/02/10 14:35

2016年02月05日(金)

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オンキヨー、桐素材を美しく彫り込んだスピーカー&ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/02/05 19:52

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ULTRASONE、ヘッドバンド改良で装着感が向上したプロ向けヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/02/05 18:05

2016年02月04日(木)

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フィリップス、騒音を約99%低減するノイズキャンセル&Bluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/02/04 20:41

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JVC、クラブ音楽向けの重低音Bluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/02/04 12:10

2016年02月01日(月)

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ボーズ、ノイズキャンセリングヘッドホン&イヤホンが5,000円引きに

サウンド / オーディオ 2016/02/01 17:04

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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    約9,000円のゼンハイザーBluetoothイヤホン、aptX LL対応機も
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