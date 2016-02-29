「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年2月
2016年02月29日(月)
オンキヨー、1,000名にハイレゾDAP「XDP-100R」などが当たるキャンペーン
サウンド / オーディオ 2016/02/29 19:57
ゼンハイザーとFREITAGの限定コラボヘッドホン - トラックの幌を再利用
サウンド / オーディオ 2016/02/29 19:09
2016年02月26日(金)
ゼンハイザー、Bluetooth&NC対応の「MOMENTUM On-Ear Wireless」
サウンド / オーディオ 2016/02/26 21:29
MASTER & DYNAMIC、ヘッドホン「MH40」にネイビーを採り入れた新色
サウンド / オーディオ 2016/02/26 15:13
JVC、六角形ハウジングの低音重視Bluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/02/26 12:58
2016年02月25日(木)
ソニー、ハイレゾウォークマン&ヘッドホンの「OKAMOTO'S」コラボモデル
サウンド / オーディオ 2016/02/25 16:25
2016年02月23日(火)
機能てんこ盛りヘッドホン「Parrot Zik 3」を遊びつくす
サウンド / オーディオ 2016/02/23 09:00
2016年02月22日(月)
オンキヨー、聖飢魔IIとのコラボヘッドホン - 地球デビュー30周年記念
サウンド / オーディオ 2016/02/22 14:16
2016年02月18日(木)
final、最高級ヘッドホンの技術を投入した「SONOROUS III」「SONOROUS II」
サウンド / オーディオ 2016/02/18 15:07
ソニー、「h.ear」ヘッドホン&イヤホンのBluetoothモデルを国内投入
サウンド / オーディオ 2016/02/18 13:00
2016年02月17日(水)
クリエイティブ、最上位ゲーミングヘッドセット「Sound BlasterX H7」
PCゲーミング 2016/02/17 18:35
2016年02月16日(火)
AKG、106gのセミオープン型オンイヤーヘッドホン「Y30U」
サウンド / オーディオ 2016/02/16 19:04
2016年02月15日(月)
4Kテレビの販売数は前年比3.2倍 - GfK調査・2015年家電市場
テレビ / レコーダー 2016/02/15 20:51
2016年02月13日(土)
ポタ研2016冬で見つけた気になるあれこれ - Astell&Kernがまたやってくれた
サウンド / オーディオ 2016/02/13 22:23
beyerdynamic、ポタ研2016冬で「T5p 2nd Generation」を国内初披露
サウンド / オーディオ 2016/02/13 19:47
2016年02月12日(金)
約63万のヘッドホンも? - final、全製品が対象のプレゼントキャンペーン
サウンド / オーディオ 2016/02/12 15:54
2016年02月10日(水)
JVC、ネオンカラーが鮮やかな重低音ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/02/10 14:35
2016年02月05日(金)
オンキヨー、桐素材を美しく彫り込んだスピーカー&ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/02/05 19:52
ULTRASONE、ヘッドバンド改良で装着感が向上したプロ向けヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/02/05 18:05
2016年02月04日(木)
フィリップス、騒音を約99%低減するノイズキャンセル&Bluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/02/04 20:41
JVC、クラブ音楽向けの重低音Bluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/02/04 12:10
2016年02月01日(月)
ボーズ、ノイズキャンセリングヘッドホン&イヤホンが5,000円引きに
サウンド / オーディオ 2016/02/01 17:04
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42