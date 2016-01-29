「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年1月
2016年01月29日(金)
CORSAIR、50mm径ネオジウムドライバー搭載の無線ゲーミングヘッドセット
PCゲーミング 2016/01/29 11:23
2016年01月28日(木)
ソニー、アジカンとコラボしたハイレゾ対応ウォークマン&ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/01/28 17:48
2016年01月27日(水)
オーテクのオンイヤーヘッドホン「EARSUIT」を聴き比べ - ウッドとステンレス、それぞれの個性を堪能
サウンド / オーディオ 2016/01/27 21:35
2016年01月26日(火)
MONSTER、ミーク・ミルとコラボしたローズゴールドに輝くヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/01/26 11:58
2016年01月25日(月)
AKG、折りたたみ可能でポータブルリスニングにも向いたモニターヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/01/25 18:06
2016年01月21日(木)
JBL、耳の形に合わせて音を自動設定するBT&NCヘッドホン「EVEREST ELITE」
サウンド / オーディオ 2016/01/21 13:00
JBL、2人で音楽を共有できるBluetoothヘッドホン「EVEREST」
サウンド / オーディオ 2016/01/21 13:00
2016年01月18日(月)
CORSAIR、プロファイル切替可能な50mmドライバーのゲーミングヘッドセット
PCゲーミング 2016/01/18 19:20
2016年01月15日(金)
機能盛り盛りヘッドホン「Parrot Zik 3」発売 - USB DACにBluetooth、NCも
サウンド / オーディオ 2016/01/15 13:26
2016年01月14日(木)
ソニーのテレビ・オーディオ事業のキーマン、高木一郎氏が語る4K戦略とハイレゾ戦略
サウンド / オーディオ 2016/01/14 21:07
beyerdynamic、カスタマイズ対応ヘッドホンの新シリーズ「CUSTOM STREET」
サウンド / オーディオ 2016/01/14 15:43
beyerdynamic、プロユース向けヘッドホン「DT 990 PRO LIMITED EDITION」
サウンド / オーディオ 2016/01/14 15:43
2016年01月09日(土)
ゼンハイザー「MOMENTUM Wireless」を試す - ワイヤレスでも高音質
サウンド / オーディオ 2016/01/09 10:00
2016年01月08日(金)
CES 2016 - ソニーのレコードプレーヤー「PS-HX500」から考える、「ハイレゾオーディオの明日はどっちだ?」
サウンド / オーディオ 2016/01/08 20:42
beyerdynamic、テスラテクノロジー採用ヘッドホン「T5p 2nd Generation」
サウンド / オーディオ 2016/01/08 13:13
2016年01月07日(木)
ソニー、HDR対応「BRAVIA」やハイレゾ新製品でトレンド示す - CES 2016
テレビ / レコーダー 2016/01/07 20:00
ゼンハイザーの新たなフラッグシップヘッドホン「HD 800S」
サウンド / オーディオ 2016/01/07 18:32
パイオニア、重低音再生を重視した密閉型オンイヤーヘッドホン
サウンド / オーディオ 2016/01/07 16:47
2016年01月06日(水)
ソニー、ハイレゾヘッドホン「h.ear on」のBT&ノイズキャンセル対応モデル
サウンド / オーディオ 2016/01/06 21:28
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「ヘッドホン」の検索結果
FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42