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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2016年1月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2016年01月29日(金)

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CORSAIR、50mm径ネオジウムドライバー搭載の無線ゲーミングヘッドセット

PCゲーミング 2016/01/29 11:23

2016年01月28日(木)

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ソニー、アジカンとコラボしたハイレゾ対応ウォークマン&ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/01/28 17:48

2016年01月27日(水)

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オーテクのオンイヤーヘッドホン「EARSUIT」を聴き比べ - ウッドとステンレス、それぞれの個性を堪能

サウンド / オーディオ 2016/01/27 21:35

2016年01月26日(火)

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MONSTER、ミーク・ミルとコラボしたローズゴールドに輝くヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/01/26 11:58

2016年01月25日(月)

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AKG、折りたたみ可能でポータブルリスニングにも向いたモニターヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/01/25 18:06

2016年01月21日(木)

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JBL、耳の形に合わせて音を自動設定するBT&NCヘッドホン「EVEREST ELITE」

サウンド / オーディオ 2016/01/21 13:00

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JBL、2人で音楽を共有できるBluetoothヘッドホン「EVEREST」

サウンド / オーディオ 2016/01/21 13:00

2016年01月18日(月)

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CORSAIR、プロファイル切替可能な50mmドライバーのゲーミングヘッドセット

PCゲーミング 2016/01/18 19:20

2016年01月15日(金)

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機能盛り盛りヘッドホン「Parrot Zik 3」発売 - USB DACにBluetooth、NCも

サウンド / オーディオ 2016/01/15 13:26

2016年01月14日(木)

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ソニーのテレビ・オーディオ事業のキーマン、高木一郎氏が語る4K戦略とハイレゾ戦略

サウンド / オーディオ 2016/01/14 21:07

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beyerdynamic、カスタマイズ対応ヘッドホンの新シリーズ「CUSTOM STREET」

サウンド / オーディオ 2016/01/14 15:43

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beyerdynamic、プロユース向けヘッドホン「DT 990 PRO LIMITED EDITION」

サウンド / オーディオ 2016/01/14 15:43

2016年01月09日(土)

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ゼンハイザー「MOMENTUM Wireless」を試す - ワイヤレスでも高音質

サウンド / オーディオ 2016/01/09 10:00

2016年01月08日(金)

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CES 2016 - ソニーのレコードプレーヤー「PS-HX500」から考える、「ハイレゾオーディオの明日はどっちだ?」

サウンド / オーディオ 2016/01/08 20:42

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beyerdynamic、テスラテクノロジー採用ヘッドホン「T5p 2nd Generation」

サウンド / オーディオ 2016/01/08 13:13

2016年01月07日(木)

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ソニー、HDR対応「BRAVIA」やハイレゾ新製品でトレンド示す - CES 2016

テレビ / レコーダー 2016/01/07 20:00

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ゼンハイザーの新たなフラッグシップヘッドホン「HD 800S」

サウンド / オーディオ 2016/01/07 18:32

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パイオニア、重低音再生を重視した密閉型オンイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2016/01/07 16:47

2016年01月06日(水)

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ソニー、ハイレゾヘッドホン「h.ear on」のBT&ノイズキャンセル対応モデル

サウンド / オーディオ 2016/01/06 21:28

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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」

サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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