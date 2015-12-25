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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年12月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2015年12月25日(金)

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e☆イヤホンの「福耳袋」が1月1日11時に販売開始 - 100万円の福袋も

サウンド / オーディオ 2015/12/25 20:32

2015年12月24日(木)

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フジヤエービック、「年末ジャンボ耳福袋」を用意 - 12月28日は争奪戦だ!

サウンド / オーディオ 2015/12/24 15:25

2015年12月20日(日)

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ポタフェス2015 - イヤホン／ヘッドホンの新製品をピックアップ (その2) - final、エレコム、オンキヨー、B&O Play

サウンド / オーディオ 2015/12/20 23:31

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ポタフェス2015、アユートブースではAstell&Kern「AK320」と「AK380」の聴き比べが捗る

サウンド / オーディオ 2015/12/20 23:00

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ポタフェス2015、ゼンハイザーはヘッドホン「HD 630VB」「MOMENTUM Wireless」が目玉 - 「ダイヤル回して低域調整」が結構楽しい

サウンド / オーディオ 2015/12/20 17:07

2015年12月19日(土)

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ポタフェス2015 - イヤホン／ヘッドホンの新製品をピックアップ (その1) - JVC、Technics、AKG、ATOMIC FLOYD

サウンド / オーディオ 2015/12/19 23:22

2015年12月18日(金)

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ハーマン、COACHとコラボしたBluetoothスピーカーとヘッドホンを限定発売

サウンド / オーディオ 2015/12/18 20:19

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ボーズ、Bluetoothスピーカーとヘッドホンをセットにしたギフトパッケージ

サウンド / オーディオ 2015/12/18 16:48

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パイオニア、ハイレゾヘッドホン「SE-MX8-K」が「ラブライブ!」とコラボ

サウンド / オーディオ 2015/12/18 14:00

2015年12月16日(水)

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フォステクス、Hallmarkとコラボしたカラフルな「KOTORI」のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/12/16 20:07

2015年12月15日(火)

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オンキヨー、有線接続でハイレゾ再生できるBluetoothヘッドホン「H500BT」

サウンド / オーディオ 2015/12/15 16:37

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重低音重視のハイレゾ再生はアリか - オーテク、SOLID BASS最上位「ATH-WS1100」「ATH-CKS1100」を検証

サウンド / オーディオ 2015/12/15 16:00

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MONSTER、ダイヤモンドみたいなヘッドホン「DIAMONDZ」の新色クリアー

サウンド / オーディオ 2015/12/15 15:56

2015年12月11日(金)

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耳をふさがないヘッドホン「CODEO」 - 骨伝導&Bluetooth

サウンド / オーディオ 2015/12/11 19:50

2015年12月10日(木)

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ゼンハイザー、非圧縮伝送が可能なワイヤレスヘッドホン2機種

サウンド / オーディオ 2015/12/10 14:51

2015年12月09日(水)

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ゼンハイザー、「HD 471」などミドル～エントリー向け密閉型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/12/09 18:41

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ゼンハイザー、低域の量感を調整できるポータブルヘッドホン「HD 630VB」

サウンド / オーディオ 2015/12/09 16:22

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SCANDALとコラボしたウォークマン「A20」&ヘッドホン「h.ear on」

サウンド / オーディオ 2015/12/09 15:48

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ゼンハイザー、第2世代MOMENTUMのBluetooth&ノイズキャンセルヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/12/09 15:42

2015年12月08日(火)

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OPI、アイアン・メイデンと開発したヘヴィメタ特化ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/12/08 19:22

2015年12月07日(月)

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ウォークマン「A20」とヘッドホン「h.ear on」のGRAVITY DAZEコラボモデル

サウンド / オーディオ 2015/12/07 15:52

2015年12月04日(金)

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耳あったか、ふかふか素材のイヤーマフ型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/12/04 16:59

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ヘッドホンのバーチャル試着サイト「VirTry」がオープン

サウンド / オーディオ 2015/12/04 16:56

2015年12月03日(木)

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ソニー、「h.ear×WALKMAN」とシンガーソングライターKEITAのコラボMV公開

サウンド / オーディオ 2015/12/03 15:51

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AKG、密閉型オーバーイヤーヘッドホン「K550」を完全踏襲した第2世代モデル

サウンド / オーディオ 2015/12/03 13:00

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家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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