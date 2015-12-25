「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年12月
2015年12月25日(金)
e☆イヤホンの「福耳袋」が1月1日11時に販売開始 - 100万円の福袋も
サウンド / オーディオ 2015/12/25 20:32
2015年12月24日(木)
フジヤエービック、「年末ジャンボ耳福袋」を用意 - 12月28日は争奪戦だ!
サウンド / オーディオ 2015/12/24 15:25
2015年12月20日(日)
ポタフェス2015、アユートブースではAstell&Kern「AK320」と「AK380」の聴き比べが捗る
サウンド / オーディオ 2015/12/20 23:00
2015年12月19日(土)
2015年12月18日(金)
ハーマン、COACHとコラボしたBluetoothスピーカーとヘッドホンを限定発売
サウンド / オーディオ 2015/12/18 20:19
ボーズ、Bluetoothスピーカーとヘッドホンをセットにしたギフトパッケージ
サウンド / オーディオ 2015/12/18 16:48
パイオニア、ハイレゾヘッドホン「SE-MX8-K」が「ラブライブ!」とコラボ
サウンド / オーディオ 2015/12/18 14:00
2015年12月16日(水)
フォステクス、Hallmarkとコラボしたカラフルな「KOTORI」のヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/12/16 20:07
2015年12月15日(火)
オンキヨー、有線接続でハイレゾ再生できるBluetoothヘッドホン「H500BT」
サウンド / オーディオ 2015/12/15 16:37
MONSTER、ダイヤモンドみたいなヘッドホン「DIAMONDZ」の新色クリアー
サウンド / オーディオ 2015/12/15 15:56
2015年12月11日(金)
耳をふさがないヘッドホン「CODEO」 - 骨伝導&Bluetooth
サウンド / オーディオ 2015/12/11 19:50
2015年12月10日(木)
ゼンハイザー、非圧縮伝送が可能なワイヤレスヘッドホン2機種
サウンド / オーディオ 2015/12/10 14:51
2015年12月09日(水)
ゼンハイザー、「HD 471」などミドル～エントリー向け密閉型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/12/09 18:41
ゼンハイザー、低域の量感を調整できるポータブルヘッドホン「HD 630VB」
サウンド / オーディオ 2015/12/09 16:22
SCANDALとコラボしたウォークマン「A20」&ヘッドホン「h.ear on」
サウンド / オーディオ 2015/12/09 15:48
ゼンハイザー、第2世代MOMENTUMのBluetooth&ノイズキャンセルヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/12/09 15:42
2015年12月08日(火)
OPI、アイアン・メイデンと開発したヘヴィメタ特化ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/12/08 19:22
2015年12月07日(月)
ウォークマン「A20」とヘッドホン「h.ear on」のGRAVITY DAZEコラボモデル
サウンド / オーディオ 2015/12/07 15:52
2015年12月04日(金)
耳あったか、ふかふか素材のイヤーマフ型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/12/04 16:59
ヘッドホンのバーチャル試着サイト「VirTry」がオープン
サウンド / オーディオ 2015/12/04 16:56
2015年12月03日(木)
ソニー、「h.ear×WALKMAN」とシンガーソングライターKEITAのコラボMV公開
サウンド / オーディオ 2015/12/03 15:51
AKG、密閉型オーバーイヤーヘッドホン「K550」を完全踏襲した第2世代モデル
サウンド / オーディオ 2015/12/03 13:00
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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42