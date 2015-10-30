「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年10月
2015年10月30日(金)
ポタフェス2015 Limited in 金沢でIEM「1964 EARS ADEL」を国内初公開
サウンド / オーディオ 2015/10/30 21:05
Polk Audio、本革使用のスタイリッシュなオンイヤー型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/10/30 19:18
Polk Audio、特許技術で外音を抑えるノイキャンヘッドホンとイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/10/30 19:18
2015年10月26日(月)
2015年10月25日(日)
秋のヘッドフォン祭 2015 - スタックスはコンデンサー型のイヤースピーカー「新SR-Λ」を出品
サウンド / オーディオ 2015/10/25 12:02
エミライ、MrSpeakersの平面駆動型ヘッドホン「ETHER」を発売
サウンド / オーディオ 2015/10/25 11:07
2015年10月24日(土)
アユート、beyerdynamicとコラボした「AK T1p」 - 秋のヘッドフォン祭 2015で実機と開発秘話を披露
サウンド / オーディオ 2015/10/24 19:56
秋のヘッドフォン祭 2015 - 新作すべて試聴可能なオーディオテクニカブース、 ファン層は10代から60代まで
サウンド / オーディオ 2015/10/24 19:26
秋のヘッドフォン祭 2015 - オンキヨー&パイオニアのハイレゾ対応プレーヤー試聴が大盛況
サウンド / オーディオ 2015/10/24 14:09
2015年10月23日(金)
オーテク、降谷建志らとのコラボMV公開 - SOLID BASSシリーズ刷新を記念
サウンド / オーディオ 2015/10/23 19:10
OPPO、ハイレゾ対応平面駆動型ヘッドホン「PM-3」に新色追加
サウンド / オーディオ 2015/10/23 14:31
2015年10月21日(水)
Skullcandy、初のワイヤレスヘッドホンを2機種 - 「Hesh2 wireless」など
サウンド / オーディオ 2015/10/21 21:09
Klipsch、遮音性の高い40mm径オンイヤーヘッドホン - iOS対応モデルも
サウンド / オーディオ 2015/10/21 17:00
2015年10月20日(火)
e☆イヤホン、名古屋大須に新店舗オープン - 「MACBETH」の限定モデル販売
サウンド / オーディオ 2015/10/20 19:01
2015年10月19日(月)
Shure、10月22日の新製品発表を予告 - 世界同時か
サウンド / オーディオ 2015/10/19 17:16
Astell&Kernとbeyerdynamic、DAP向きのハイエンドヘッドホン「AK T1p」
サウンド / オーディオ 2015/10/19 12:17
2015年10月18日(日)
音展 2015 - パナソニックの来年発売ハイレゾ対応イヤホンをさっそく試聴
サウンド / オーディオ 2015/10/18 16:42
2015年10月16日(金)
JVC、名刺サイズのウッドコーンスピーカー - 音展 2015に参考出品
サウンド / オーディオ 2015/10/16 21:57
Kingston、53mmドライバを採用した密閉型ゲーミングヘッドセット
周辺機器 2015/10/16 18:42
ファイナルオーディオ、アルミ切削ドライバーを内蔵する最高級ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/10/16 14:05
2015年10月15日(木)
パナソニック、ハナエモリ・マニュスクリとのコラボヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/10/15 17:51
2015年10月14日(水)
オンキヨー、ハイレゾ対応ヘッドホン「H500M」など9製品
サウンド / オーディオ 2015/10/14 21:12
パイオニア、重低音強化したSuperior Club Soundシリーズヘッドホンなど
サウンド / オーディオ 2015/10/14 19:06
パナソニック、ハイレゾ対応ヘッドホンに約1.2万円のエントリーモデル
サウンド / オーディオ 2015/10/14 17:07
2015年10月09日(金)
CEATEC 2015、dts Japanブースで11.1chサウンド「DTS:X」を気軽に体験
サウンド / オーディオ 2015/10/09 23:07
「h.ear×WALKMAN」ハイレゾ体感イベントが渋谷で開催 - 仲宗根梨乃とZiNEZも登場
サウンド / オーディオ 2015/10/09 22:08
ゼンハイザー、70周年イベントで真空管8本の超弩級アンプ御開帳
サウンド / オーディオ 2015/10/09 20:19
オーディオテクニカ発表会でハイレゾ・アナログ聴き比べ - 20代筆者の軍配はどちらに!?
サウンド / オーディオ 2015/10/09 16:44
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FiiO、約9,000円のバランス出力対応ワイヤレスポタアン「BTR3K」
サウンド / オーディオ 2020/05/15 22:40
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42