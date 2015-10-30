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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年10月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2015年10月30日(金)

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ポタフェス2015 Limited in 金沢でIEM「1964 EARS ADEL」を国内初公開

サウンド / オーディオ 2015/10/30 21:05

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Polk Audio、本革使用のスタイリッシュなオンイヤー型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/10/30 19:18

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Polk Audio、特許技術で外音を抑えるノイキャンヘッドホンとイヤホン

サウンド / オーディオ 2015/10/30 19:18

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ヘッドホンは「アンティーク」になれる - finalのショールームで自社開発ドライバーへのこだわりとチャレンジスピリットを体感した

サウンド / オーディオ 2015/10/30 09:00

2015年10月26日(月)

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秋のヘッドフォン祭 2015で見つけた未発表製品 - 日立マクセル、Sound Warriorなどハイレゾ対応プロダクトが目白押し

サウンド / オーディオ 2015/10/26 16:27

2015年10月25日(日)

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秋のヘッドフォン祭 2015 - スタックスはコンデンサー型のイヤースピーカー「新SR-Λ」を出品

サウンド / オーディオ 2015/10/25 12:02

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エミライ、MrSpeakersの平面駆動型ヘッドホン「ETHER」を発売

サウンド / オーディオ 2015/10/25 11:07

2015年10月24日(土)

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アユート、beyerdynamicとコラボした「AK T1p」 - 秋のヘッドフォン祭 2015で実機と開発秘話を披露

サウンド / オーディオ 2015/10/24 19:56

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秋のヘッドフォン祭 2015 - 新作すべて試聴可能なオーディオテクニカブース、 ファン層は10代から60代まで

サウンド / オーディオ 2015/10/24 19:26

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ゼンハイザー、開放型の最上位「HD 800S」とヘッドホンアンプ「HDVD 800改」を参考出品 - 秋のヘッドフォン祭 2015

サウンド / オーディオ 2015/10/24 19:04

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秋のヘッドフォン祭 2015 - オンキヨー&パイオニアのハイレゾ対応プレーヤー試聴が大盛況

サウンド / オーディオ 2015/10/24 14:09

2015年10月23日(金)

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オーテク、降谷建志らとのコラボMV公開 - SOLID BASSシリーズ刷新を記念

サウンド / オーディオ 2015/10/23 19:10

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OPPO、ハイレゾ対応平面駆動型ヘッドホン「PM-3」に新色追加

サウンド / オーディオ 2015/10/23 14:31

2015年10月21日(水)

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Skullcandy、初のワイヤレスヘッドホンを2機種 - 「Hesh2 wireless」など

サウンド / オーディオ 2015/10/21 21:09

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Klipsch、遮音性の高い40mm径オンイヤーヘッドホン - iOS対応モデルも

サウンド / オーディオ 2015/10/21 17:00

2015年10月20日(火)

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e☆イヤホン、名古屋大須に新店舗オープン - 「MACBETH」の限定モデル販売

サウンド / オーディオ 2015/10/20 19:01

2015年10月19日(月)

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Shure、10月22日の新製品発表を予告 - 世界同時か

サウンド / オーディオ 2015/10/19 17:16

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Astell&Kernとbeyerdynamic、DAP向きのハイエンドヘッドホン「AK T1p」

サウンド / オーディオ 2015/10/19 12:17

2015年10月18日(日)

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音展 2015 - パナソニックの来年発売ハイレゾ対応イヤホンをさっそく試聴

サウンド / オーディオ 2015/10/18 16:42

2015年10月16日(金)

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JVC、名刺サイズのウッドコーンスピーカー - 音展 2015に参考出品

サウンド / オーディオ 2015/10/16 21:57

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Kingston、53mmドライバを採用した密閉型ゲーミングヘッドセット

周辺機器 2015/10/16 18:42

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ファイナルオーディオ、アルミ切削ドライバーを内蔵する最高級ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/10/16 14:05

2015年10月15日(木)

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パナソニック、ハナエモリ・マニュスクリとのコラボヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/10/15 17:51

2015年10月14日(水)

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オンキヨー、ハイレゾ対応ヘッドホン「H500M」など9製品

サウンド / オーディオ 2015/10/14 21:12

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パイオニア、重低音強化したSuperior Club Soundシリーズヘッドホンなど

サウンド / オーディオ 2015/10/14 19:06

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パナソニック、ハイレゾ対応ヘッドホンに約1.2万円のエントリーモデル

サウンド / オーディオ 2015/10/14 17:07

2015年10月09日(金)

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CEATEC 2015、dts Japanブースで11.1chサウンド「DTS:X」を気軽に体験

サウンド / オーディオ 2015/10/09 23:07

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「h.ear×WALKMAN」ハイレゾ体感イベントが渋谷で開催 - 仲宗根梨乃とZiNEZも登場

サウンド / オーディオ 2015/10/09 22:08

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ゼンハイザー、70周年イベントで真空管8本の超弩級アンプ御開帳

サウンド / オーディオ 2015/10/09 20:19

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オーディオテクニカ発表会でハイレゾ・アナログ聴き比べ - 20代筆者の軍配はどちらに!?

サウンド / オーディオ 2015/10/09 16:44

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