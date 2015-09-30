「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年9月
2015年09月30日(水)
テクニクス、CDステレオシステム「OTTAVA SC-C500」など発表 - リビングに広がる270度の指向性と良音質
サウンド / オーディオ 2015/09/30 21:03
2015年09月18日(金)
東京ゲームショウ2015 - ロジクール、7.1chサラウンド対応ヘッドセットG633とG933の実機を国内初公開
PCゲーミング 2015/09/18 14:56
2015年09月14日(月)
英国発、逆カチューシャ型の骨伝導ヘッドホン - 約18,000円援助で1台
サウンド / オーディオ 2015/09/14 19:58
サンワ、折りたたみ可能なBluetoothヘッドセット - 連続待ち受け約400時間
サウンド / オーディオ 2015/09/14 16:10
2015年09月10日(木)
JVC初のハイレゾ対応ヘッドホン「SIGNA」
サウンド / オーディオ 2015/09/10 19:40
AKG、ポータブルヘッドホン「Y50」に日本限定カラーを3色追加
サウンド / オーディオ 2015/09/10 19:28
2015年09月09日(水)
beyerdynamic、モニターヘッドホンのフラッグシップ「DT 1770 PRO」
サウンド / オーディオ 2015/09/09 19:24
ソニー、「ゾクゾク」するハイレゾキャンペーン - 松岡モナさんなど起用
サウンド / オーディオ 2015/09/09 19:22
2015年09月08日(火)
パイオニア、キックやスネアがクリアに聴こえるシンプルなDJヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/09/08 18:31
ソニー、カラバリ豊富なハイレゾヘッドホン&イヤホン「h.ear」を国内発売
サウンド / オーディオ 2015/09/08 13:00
2015年09月06日(日)
写真でみる新型ウォークマンとh.earシリーズ - ソニーのIFA2015出展ブースレポート
サウンド / オーディオ 2015/09/06 09:00
2015年09月04日(金)
ボーズ、「SoundLink」シリーズのアラウンドイヤー型Bluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/09/04 11:28
ボーズ、NCヘッドホン「QuietComfort 25」の新色トリプルブラック
サウンド / オーディオ 2015/09/04 11:28
ボーズ、SoundSportイヤホンのカラー刷新&SoundTrueの新ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/09/04 11:28
2015年09月03日(木)
ソニー、カラバリ豊富なハイレゾヘッドホン&NCイヤホン「h.ear」を海外発表
サウンド / オーディオ 2015/09/03 18:14
【速報】ソニー、IFA2015で多数の新製品発表 - カメラ強化したXperia Z5、ハイレゾ対応ウォークマン A20やZX100など
デジカメ 2015/09/03 01:34
2015年09月01日(火)
MOMENTUM第2世代を発売前に試聴 - コアなファンをつかんで離さないゼンハイザーの「ファンミーティング」とは
サウンド / オーディオ 2015/09/01 19:37
プレアデス、50mm径ドライバー搭載のFiiOコラボアンプ内蔵ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/09/01 08:00
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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45