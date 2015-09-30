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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年9月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2015年09月30日(水)

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テクニクス、CDステレオシステム「OTTAVA SC-C500」など発表 - リビングに広がる270度の指向性と良音質

サウンド / オーディオ 2015/09/30 21:03

2015年09月18日(金)

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東京ゲームショウ2015 - ロジクール、7.1chサラウンド対応ヘッドセットG633とG933の実機を国内初公開

PCゲーミング 2015/09/18 14:56

2015年09月14日(月)

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英国発、逆カチューシャ型の骨伝導ヘッドホン - 約18,000円援助で1台

サウンド / オーディオ 2015/09/14 19:58

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サンワ、折りたたみ可能なBluetoothヘッドセット - 連続待ち受け約400時間

サウンド / オーディオ 2015/09/14 16:10

2015年09月10日(木)

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JVC初のハイレゾ対応ヘッドホン「SIGNA」

サウンド / オーディオ 2015/09/10 19:40

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AKG、ポータブルヘッドホン「Y50」に日本限定カラーを3色追加

サウンド / オーディオ 2015/09/10 19:28

2015年09月09日(水)

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beyerdynamic、モニターヘッドホンのフラッグシップ「DT 1770 PRO」

サウンド / オーディオ 2015/09/09 19:24

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ソニー、「ゾクゾク」するハイレゾキャンペーン - 松岡モナさんなど起用

サウンド / オーディオ 2015/09/09 19:22

2015年09月08日(火)

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パイオニア、キックやスネアがクリアに聴こえるシンプルなDJヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/09/08 18:31

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ソニー、カラバリ豊富なハイレゾヘッドホン&イヤホン「h.ear」を国内発売

サウンド / オーディオ 2015/09/08 13:00

2015年09月06日(日)

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写真でみる新型ウォークマンとh.earシリーズ - ソニーのIFA2015出展ブースレポート

サウンド / オーディオ 2015/09/06 09:00

2015年09月04日(金)

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ボーズ、「SoundLink」シリーズのアラウンドイヤー型Bluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/09/04 11:28

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ボーズ、NCヘッドホン「QuietComfort 25」の新色トリプルブラック

サウンド / オーディオ 2015/09/04 11:28

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ボーズ、SoundSportイヤホンのカラー刷新&SoundTrueの新ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/09/04 11:28

2015年09月03日(木)

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ソニー、カラバリ豊富なハイレゾヘッドホン&NCイヤホン「h.ear」を海外発表

サウンド / オーディオ 2015/09/03 18:14

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【速報】ソニー、IFA2015で多数の新製品発表 - カメラ強化したXperia Z5、ハイレゾ対応ウォークマン A20やZX100など

デジカメ 2015/09/03 01:34

2015年09月01日(火)

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MOMENTUM第2世代を発売前に試聴 - コアなファンをつかんで離さないゼンハイザーの「ファンミーティング」とは

サウンド / オーディオ 2015/09/01 19:37

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プレアデス、50mm径ドライバー搭載のFiiOコラボアンプ内蔵ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/09/01 08:00

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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