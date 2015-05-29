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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年5月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2015年05月29日(金)

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ASUS、両耳合計10個のドライバーを内蔵するリアル7.1ch対応ヘッドセット

PCゲーミング 2015/05/29 14:28

2015年05月28日(木)

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JAL国際線、ボーズのNCヘッドホン「QuietComfort 25」を採用

サウンド / オーディオ 2015/05/28 20:50

2015年05月22日(金)

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フィリップス、Fidelioブランドのノイズキャンセリングヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/05/22 13:41

2015年05月21日(木)

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AUDEZE、BMWとコラボした平面駆動ヘッドホン「EL-8」

サウンド / オーディオ 2015/05/21 20:29

2015年05月19日(火)

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春のヘッドフォン祭 2015 - 「SENNHEISER HD 630VB」など印象に残った6製品をピックアップ

サウンド / オーディオ 2015/05/19 18:10

2015年05月18日(月)

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テクニカ、Bluetoothノイズキャンセルイヤホン「ATH-BT08NC」など展示 - 春のヘッドフォン祭 2015

サウンド / オーディオ 2015/05/18 22:53

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フォステクス、RP振動板採用のリファレンスモニターをリニューアル - 春のヘッドフォン祭 2015

サウンド / オーディオ 2015/05/18 21:27

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Aurisonicsのイヤモニ、2万円前後の低価格モデルも投入 - 完実電気 at 春のヘッドフォン祭 2015

サウンド / オーディオ 2015/05/18 20:52

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D&M、PMA-50とマッチするCDプレーヤー、「P4D」トークショーなど - 春のヘッドフォン祭 2015

サウンド / オーディオ 2015/05/18 16:00

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ハイエンドヘッドホン「SE-MASTER1」に注目が集ったオンキヨー&パイオニア - 春のヘッドフォン祭 2015

サウンド / オーディオ 2015/05/18 15:10

2015年05月12日(火)

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フィリップス、Lightning接続のDAC内蔵ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/05/12 20:35

2015年05月11日(月)

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パイオニア、ヘッドホン最上位モデル発表 - 5Hz～85kHzの広帯域再生を実現

サウンド / オーディオ 2015/05/11 19:35

2015年05月03日(日)

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Beats by Dr. Dreのラインナップをまとめてチェック - 最新ワイヤレスヘッドフォンから小型モバイルスピーカーまで

サウンド / オーディオ 2015/05/03 11:00

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eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに

家電量販店 2020/05/15 17:00

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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