「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年5月
2015年05月29日(金)
ASUS、両耳合計10個のドライバーを内蔵するリアル7.1ch対応ヘッドセット
PCゲーミング 2015/05/29 14:28
2015年05月28日(木)
JAL国際線、ボーズのNCヘッドホン「QuietComfort 25」を採用
サウンド / オーディオ 2015/05/28 20:50
2015年05月22日(金)
フィリップス、Fidelioブランドのノイズキャンセリングヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/05/22 13:41
2015年05月21日(木)
AUDEZE、BMWとコラボした平面駆動ヘッドホン「EL-8」
サウンド / オーディオ 2015/05/21 20:29
2015年05月19日(火)
春のヘッドフォン祭 2015 - 「SENNHEISER HD 630VB」など印象に残った6製品をピックアップ
サウンド / オーディオ 2015/05/19 18:10
2015年05月18日(月)
テクニカ、Bluetoothノイズキャンセルイヤホン「ATH-BT08NC」など展示 - 春のヘッドフォン祭 2015
サウンド / オーディオ 2015/05/18 22:53
フォステクス、RP振動板採用のリファレンスモニターをリニューアル - 春のヘッドフォン祭 2015
サウンド / オーディオ 2015/05/18 21:27
Aurisonicsのイヤモニ、2万円前後の低価格モデルも投入 - 完実電気 at 春のヘッドフォン祭 2015
サウンド / オーディオ 2015/05/18 20:52
D&M、PMA-50とマッチするCDプレーヤー、「P4D」トークショーなど - 春のヘッドフォン祭 2015
サウンド / オーディオ 2015/05/18 16:00
ハイエンドヘッドホン「SE-MASTER1」に注目が集ったオンキヨー&パイオニア - 春のヘッドフォン祭 2015
サウンド / オーディオ 2015/05/18 15:10
2015年05月12日(火)
フィリップス、Lightning接続のDAC内蔵ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/05/12 20:35
2015年05月11日(月)
パイオニア、ヘッドホン最上位モデル発表 - 5Hz～85kHzの広帯域再生を実現
サウンド / オーディオ 2015/05/11 19:35
2015年05月03日(日)
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「ヘッドホン」の検索結果
eイヤ、SHIBUYA TSUTAYA店を5月15日閉店。新型肺炎の影響で前倒しに
家電量販店 2020/05/15 17:00
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45