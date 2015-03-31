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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年3月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2015年03月31日(火)

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サンワサプライ、40mmドライバーを採用したステレオヘッドセット

サウンド / オーディオ 2015/03/31 15:04

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ザウンドインダストリー、ヘッドバンドを洗える密閉型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/03/31 11:24

2015年03月24日(火)

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デノン、Bluetooth接続対応のノイズキャンセリングヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/03/24 10:00

2015年03月23日(月)

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Beats、Bluetoothヘッドホン「Solo2 ワイヤレス」を国内発売

サウンド / オーディオ 2015/03/23 15:51

2015年03月19日(木)

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KOSS、新開発ドライバーを搭載したBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/03/19 19:05

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自分好みにカスタムできるヘッドホン「CUSTOM ONE PRO PLUS」

サウンド / オーディオ 2015/03/19 19:04

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Marshall Headphones、ギターアンプみたいなBluetoothスピーカー

サウンド / オーディオ 2015/03/19 16:34

2015年03月09日(月)

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B&O Play、14時間の駆動が可能なノイズキャンセル搭載Bluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/03/09 18:05

2015年03月05日(木)

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ボーズ、NCヘッドホン「QuietComfort 25」日本限定版の発売日を変更

サウンド / オーディオ 2015/03/05 18:56

2015年03月02日(月)

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高音質ウォークマン「ZX2」がハイレゾ普及を加速する - 俺のハートにオンデマンド! 一条真人

サウンド / オーディオ 2015/03/02 21:00

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「ヘッドホン」の検索結果

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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