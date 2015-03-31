「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年3月
2015年03月31日(火)
サンワサプライ、40mmドライバーを採用したステレオヘッドセット
サウンド / オーディオ 2015/03/31 15:04
ザウンドインダストリー、ヘッドバンドを洗える密閉型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/03/31 11:24
2015年03月24日(火)
デノン、Bluetooth接続対応のノイズキャンセリングヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/03/24 10:00
2015年03月23日(月)
Beats、Bluetoothヘッドホン「Solo2 ワイヤレス」を国内発売
サウンド / オーディオ 2015/03/23 15:51
2015年03月19日(木)
KOSS、新開発ドライバーを搭載したBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/03/19 19:05
自分好みにカスタムできるヘッドホン「CUSTOM ONE PRO PLUS」
サウンド / オーディオ 2015/03/19 19:04
Marshall Headphones、ギターアンプみたいなBluetoothスピーカー
サウンド / オーディオ 2015/03/19 16:34
2015年03月09日(月)
B&O Play、14時間の駆動が可能なノイズキャンセル搭載Bluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/03/09 18:05
2015年03月05日(木)
ボーズ、NCヘッドホン「QuietComfort 25」日本限定版の発売日を変更
サウンド / オーディオ 2015/03/05 18:56
2015年03月02日(月)
高音質ウォークマン「ZX2」がハイレゾ普及を加速する - 俺のハートにオンデマンド! 一条真人
サウンド / オーディオ 2015/03/02 21:00
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「ヘッドホン」の検索結果
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27