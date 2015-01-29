「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年1月
2015年01月29日(木)
ソニー、リスニングも通話も快適な軽量ワイヤレスヘッドセット「SBH60」
サウンド / オーディオ 2015/01/29 13:18
2015年01月23日(金)
アユート、Astell&KernとBeyerdynamicがコラボしたヘッドホン「AKT5p」
サウンド / オーディオ 2015/01/23 17:07
2015年01月09日(金)
米AUDEZE社のヘッドホン「LCD-3」にMLスペックのケース付きモデル追加
サウンド / オーディオ 2015/01/09 18:59
フィリップス、Lightning接続して使うノイズキャンセリングヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/01/09 14:51
2015年01月06日(火)
アスク、3W×2出力のスピーカーとしても使えるBluetoothヘッドホン
サウンド / オーディオ 2015/01/06 16:14
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「ヘッドホン」の検索結果
約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも
サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00
FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27