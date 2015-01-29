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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2015年1月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2015年01月29日(木)

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ソニー、リスニングも通話も快適な軽量ワイヤレスヘッドセット「SBH60」

サウンド / オーディオ 2015/01/29 13:18

2015年01月23日(金)

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アユート、Astell&KernとBeyerdynamicがコラボしたヘッドホン「AKT5p」

サウンド / オーディオ 2015/01/23 17:07

2015年01月09日(金)

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米AUDEZE社のヘッドホン「LCD-3」にMLスペックのケース付きモデル追加

サウンド / オーディオ 2015/01/09 18:59

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フィリップス、Lightning接続して使うノイズキャンセリングヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/01/09 14:51

2015年01月06日(火)

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アスク、3W×2出力のスピーカーとしても使えるBluetoothヘッドホン

サウンド / オーディオ 2015/01/06 16:14

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「ヘッドホン」の検索結果

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約2,280円のUSB-Cケーブル型DAC、Sharkoonから - USB PDモデルも

サウンド / オーディオ 2020/05/15 16:00

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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