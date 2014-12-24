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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年12月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2014年12月24日(水)

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米Beats Electronicsの代表・Luke Wood氏に聞く - Beatsが創造しようとしている音楽/カルチャーとは?

アップル 2014/12/24 13:53

2014年12月23日(火)

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注目のハイレゾ対応オーディオが集結 - ポタフェス2014レポート(2)

サウンド / オーディオ 2014/12/23 03:20

2014年12月22日(月)

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注目のハイレゾ対応オーディオが集結 - ポタフェス2014レポート(1)

サウンド / オーディオ 2014/12/22 18:19

2014年12月21日(日)

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ポタフェス2014、気温7度の極寒を吹き飛ばすHotコンパニオン特集

サウンド / オーディオ 2014/12/21 03:47

2014年12月18日(木)

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パイオニア、NFC搭載のBluetoothヘッドホン - ハンズフリー通話も可能

サウンド / オーディオ 2014/12/18 20:05

2014年12月16日(火)

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SOL REPUBLIC、同社初となるBluetoothヘッドホン - ヘッドバンド交換可能

サウンド / オーディオ 2014/12/16 14:46

2014年12月12日(金)

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オンキヨー、ヘッドホンでスピーカーのような定位を実現する音源の配信開始

サウンド / オーディオ 2014/12/12 20:09

2014年12月10日(水)

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パイオニア、「Superior Club Sound」最上位ヘッドホンにプレミアムレッド

サウンド / オーディオ 2014/12/10 18:44

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サンコー、モバイルバッテリー機能を搭載したポータブルヘッドホンアンプ

サウンド / オーディオ 2014/12/10 17:53

2014年12月05日(金)

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Beats、「Beats by Dr. Dre Solo2 ロイヤルエディション」の一般販売を開始

サウンド / オーディオ 2014/12/05 21:21

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ビックカメラ新宿西口、老舗オーディオブランド「AKG」製品が揃う専門店

サウンド / オーディオ 2014/12/05 20:20

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B&O Play、ヤコブ・ワグナーデザインの超軽量オンイヤー型ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/12/05 18:01

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フルテック、独自開発の低ノイズ・低歪40mmドライバーを採用するヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/12/05 17:02

2014年12月03日(水)

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Beats×ハローキティのヘッドホン&イヤホン、ソフトバンクショップで販売

サウンド / オーディオ 2014/12/03 15:19

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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