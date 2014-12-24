「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年12月
2014年12月24日(水)
米Beats Electronicsの代表・Luke Wood氏に聞く - Beatsが創造しようとしている音楽/カルチャーとは?
アップル 2014/12/24 13:53
2014年12月23日(火)
注目のハイレゾ対応オーディオが集結 - ポタフェス2014レポート(2)
サウンド / オーディオ 2014/12/23 03:20
2014年12月22日(月)
注目のハイレゾ対応オーディオが集結 - ポタフェス2014レポート(1)
サウンド / オーディオ 2014/12/22 18:19
2014年12月21日(日)
ポタフェス2014、気温7度の極寒を吹き飛ばすHotコンパニオン特集
サウンド / オーディオ 2014/12/21 03:47
2014年12月18日(木)
パイオニア、NFC搭載のBluetoothヘッドホン - ハンズフリー通話も可能
サウンド / オーディオ 2014/12/18 20:05
2014年12月16日(火)
SOL REPUBLIC、同社初となるBluetoothヘッドホン - ヘッドバンド交換可能
サウンド / オーディオ 2014/12/16 14:46
2014年12月12日(金)
オンキヨー、ヘッドホンでスピーカーのような定位を実現する音源の配信開始
サウンド / オーディオ 2014/12/12 20:09
2014年12月10日(水)
パイオニア、「Superior Club Sound」最上位ヘッドホンにプレミアムレッド
サウンド / オーディオ 2014/12/10 18:44
サンコー、モバイルバッテリー機能を搭載したポータブルヘッドホンアンプ
サウンド / オーディオ 2014/12/10 17:53
2014年12月05日(金)
Beats、「Beats by Dr. Dre Solo2 ロイヤルエディション」の一般販売を開始
サウンド / オーディオ 2014/12/05 21:21
ビックカメラ新宿西口、老舗オーディオブランド「AKG」製品が揃う専門店
サウンド / オーディオ 2014/12/05 20:20
B&O Play、ヤコブ・ワグナーデザインの超軽量オンイヤー型ヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/12/05 18:01
フルテック、独自開発の低ノイズ・低歪40mmドライバーを採用するヘッドホン
サウンド / オーディオ 2014/12/05 17:02
2014年12月03日(水)
Beats×ハローキティのヘッドホン&イヤホン、ソフトバンクショップで販売
サウンド / オーディオ 2014/12/03 15:19
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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求
サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42
MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種
周辺機器 2020/05/14 15:45
MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」
PC本体 2020/05/14 14:58
ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ
スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10
50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円
テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45
MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ
PCゲーミング 2020/05/14 12:40
ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム
サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42
在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45
ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に
サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27
【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！
ガジェット 2020/05/12 12:53