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「ヘッドホン」のニュースまとめ-2014年10月

ソニー、BOSE、パイオニア、JBLなど、人気のヘッドホン情報。

2014年10月27日(月)

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Blue Noteのハイレゾ音源75枚付属モデルやエンジニア使用モデルなどを披露 - 最新製品や国内初公開の製品が多数集まった「秋のヘッドフォン祭2014」

サウンド / オーディオ 2014/10/27 13:15

2014年10月24日(金)

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ゼンハイザー、ファッション性の高いデザインの折りたたみ可能なヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/10/24 17:37

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暮らしのサウンドビジュアル 第111回 最新ノイズキャンセリングヘッドホンの性能を検証(2)

サウンド / オーディオ 2014/10/24 08:00

2014年10月23日(木)

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ふわもこイヤマフ型Bluetoothヘッドホン「Music Earmuff Bluetooth」

サウンド / オーディオ 2014/10/23 12:01

2014年10月20日(月)

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アップルストア、ボーズの製品を排斥!?

サウンド / オーディオ 2014/10/20 19:09

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ポール・スミスとテクニカのコラボヘッドホンが全世界500個限定で登場

サウンド / オーディオ 2014/10/20 15:43

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Shure、プロ向けで人気のシリーズをエントリー向けに再設計したヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/10/20 13:06

2014年10月17日(金)

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ソニー渾身のヘッドホン「MDR-Z7」が18日発売! 特設サイトで開発秘話を公開

サウンド / オーディオ 2014/10/17 17:29

2014年10月16日(木)

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テクニカ、重低音の「SOLID BASS」などBluetooth対応ヘッドホンとポタアン

サウンド / オーディオ 2014/10/16 22:36

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テクニカ、40周年の節目を飾るヘッドホンとポタアンなどハイレゾ対応製品

サウンド / オーディオ 2014/10/16 20:57

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テクニカ、ウルトラスエード採用モデルなどファッション性重視のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/10/16 20:02

2014年10月08日(水)

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上海問屋、ボリューム/マイクミュートを本体に搭載したUSBヘッドホンアンプ

周辺機器 2014/10/08 18:05

2014年10月04日(土)

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暮らしのサウンドビジュアル 第110回 最新ノイズキャンセリングヘッドホンの性能を検証(1)

サウンド / オーディオ 2014/10/04 09:00

2014年10月02日(木)

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テクニカ、イヤマフとしても使用できる女性向けの冬季限定ヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/10/02 18:00

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テクニカ、φ44mmの新ドライバーを採用した耐入力1,300mWのDJヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/10/02 17:55

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FiiO、約2.4万円の卓上DACアンプ「K5 PRO」 - 高出力&高音質を追求

サウンド / オーディオ 2020/05/14 19:42

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MSI、リフレッシュレート144Hz＆応答速度1msのゲーミングディスプレイ2種

周辺機器 2020/05/14 15:45

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MSI、世界初のミニLEDディスプレイ搭載ノートPC「Creator 17」

PC本体 2020/05/14 14:58

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ベルキン、iPad ProやAndroidスマホのUSB-Cを2つに分岐するアダプタ

スマホアクセサリー 2020/05/14 14:10

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50V型で約5万円、ドンキの4Kチューナー搭載QLED液晶TV - 58V型は約6万円

テレビ / レコーダー 2020/05/14 12:45

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MSIが初心者PCゲーマー向け新ブランド「MAG META 5」を立ち上げ

PCゲーミング 2020/05/14 12:40

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ヤマハ、Qi対応のワイヤレス充電機能を備えた卓上オーディオシステム

サウンド / オーディオ 2020/05/13 16:42

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在宅勤務にも使える、シュア初のNCヘッドホン「AONIC 50」5月14日発売

サウンド / オーディオ 2020/05/13 15:45

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ソニーのヘッドホン用アプリ更新、「場所」を学習してNCを自動切替可能に

サウンド / オーディオ 2020/05/13 13:27

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【Amazon得報】BOSEのAIアシスタント対応ワイヤレスノイキャンヘッドホンが12%オフ！

ガジェット 2020/05/12 12:53

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